Анатолий Гриценко: 17 января в Украине утонут политические "титаники"

Я был единственным министром, который дал номер мобильного телефона в Интернете. Солдаты, командиры, руководители оборонных предприятий звонят до сих пор...

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко среди украинских политиков выглядит „белой вороной”, но вызывает уважение даже у политических оппонентов. Занимая разные должности, он завоевал репутацию честного, порядочного человека и принципиального и эффективного руководителя. Как ни пытались найти компромат на прежнего министра обороны – тщетно... Как расценивает кандидат свои шансы на победу и какими методами собирается выводить страну на “качественно новый уровень развития”? Об этом мы говорили с Анатолием Гриценко.

Вас называют политическим одиночкой, потому что заявляете о полной независимости от любых политических сил и их лидеров. Вы называете себя „врагом их государства”. Не боитесь ли вы таким одним воином погибнуть на поле политической борьбы?

Во-первых, поражения не будет ни при каких обстоятельствах. В любом случае будет победа. Моя команда стартовала практически с нуля, и до сих пор имеет достаточно ограниченные ресурсы. Но это не мешает нам показывать очень хороший результат. Разумеется, я не чувствую себя одиноким в этой борьбе, потому что за моей спиной много активных, решительных людей, которые разделяют мои принципы и убеждения.

Да, я не завишу от денежных мешков, потому что собираюсь проводить в жизнь свою собственную программу действий, а не их. И готов отвечать за свои шаги перед избирателями лично. Мне нечего скрывать от людей. Я такой, как я есть.

На мой взгляд, сегодня нужно различать понятие «страна», которую мы любим, и «государство», основу которого сейчас составляют плуты, мародеры и убийцы. Страна – это наша с вами Украина, богатая своими ресурсами, лучшими в мире землями и многовековой историей. Народ Украины добрый, работящий и терпеливый. Государство – это власть, армия чиновников. Они получают зарплату из налогов, которые платит народ, и должны работать для народа. Но это государство работает не на страну и народ, а само на себя.

Потому я иду на президентские выборы защищать народ и страну, которых люблю от всего сердца. Потому объявляю войну государству, которое издевается над гражданами, объявляю себя врагом системы, которая позволяет безнаказанно грабить и убивать людей. Только сломив ей хребет, мы вместе построим другую Украину.

Ни один человек не может назвать такое государство своим другом. Не о таком государстве мечтали мы и наши родители. Это не наше, это их государство – тех, кто дорвался до чиновного кресла и мародерствует, наживается за счет страны. Есть ли основания у людей любить такое государство? Спросите об этом у старушки, которая получает пенсию в 650 гривен, проработав 40 лет. Спросите у человека с высшим образованием, который работал на оборонном предприятии, а теперь торгует на базаре. Сегодня предприятия стоят, а правительство рассказывает сказки о всего 4% безработице. Кто довел страну до того, что только 4 солдата из 100 проходят боевую подготовку и даже не имеют мыла помыться? Будущее есть лишь у того общества, в котором гордо, достойно звучат слова – учитель, врач, солдат. У нас каждая из этих трех категорий получает зарплату более низкую, чем в среднем по стране.

Президентские выборы – это последний шанс сконцентрировать усилия и двигать страну вперед. Люди верят мне и моей команде. Уверен, что результат, который мы достигнем 17 января, будет более чем убедителен.

Но нынешние обладатели начальственных кресел и приближенные к государственным кормушкам не оставят и не отдадут так просто свои привилегированные места...

Украина сегодня приближается к точке невозврата. Исчерпываются ресурсы доверия, растет бездна между народом и властью. Наступает момент истины. Нам нужно принять решение: оставить все так, как есть, и разваливать страну, или сконцентрировать усилия и помочь Украине занять достойное место в Европе.

Люди больше не хотят жить так, как сегодня. Они не доверяют нынешней власти. Мы должны смести власть, которая издевается над 46 миллионами граждан, законно, спокойно и уверенно, без танков и автоматов. Это произойдет уже скоро, 17 января 2010 года. Нужно лишь прийти на участок и проголосовать по совести, дав другим людям – более ответственным и моральным, чем нынешние кормчие, возможность повести страну вперед.

Я работал на высокой государственной должности в министерстве обороны. Это очень непростая структура, но уже с первого дня подчиненные почувствовали, какие именно импульсы идут сверху. Все знали, что Гриценко взятки не берет и не дает, а если кого-то поймает, то освободит сразу же. Так же будет и тогда, когда я буду занимать пост Президента страны. Чиновники будут работать как надо.

Прекрасно понимаю, что это работа на длительную перспективу. Но так же понимаю, что в ближайшее время произойдут не только кардинальные, глубинные изменения в сознании людей, но и серьезные перегруппировки на высшей управленческой ступени. Наконец, произойдет то, что должно было бы произойти 15-18 лет назад, – смена управленческих элит. Первый этап пройдет после выборов Президента, когда в Украине потонут некоторые политические “титаники” и рухнут иллюзии в отношении некоторых “новых” лиц. Дальше будут выборы местного уровня и, не исключаю, досрочные парламентские. Мы станем свидетелями этих серьезных изменений на высших ступенях и на уровне регионов.

Вы снискали репутацию непримиримого борца с коррупцией. Какими конкретными средствами, думаете, нужно искоренять это явление?

Еще задолго до выборов я назвал коррупцию ключевой угрозой национальной безопасности Украины. Именно поэтому борьба с ней станет одним из основных направлений моей деятельности на посту главы государства. Коррупция – системное явление, потому бороться с ней тоже нужно системно.

Конкретные шаги в борьбе со взяточничеством и коррупцией уже описаны в моей предвыборной программе. В частности, я считаю, что нужно отнять у государства взяткоемкие функции, кардинально повысить уголовную ответственность за взяточничество, вынудить чиновников декларировать не только доходы, но и расходы их семей, отменить неприкосновенность.

Я не буду ждать конца избирательной кампании и максимально использую полномочия народного депутата, председателя Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны чтобы вносить соответствующие законопроекты и достигать результата.

В законопроекте №3428 я предложил ввести для всех чиновников – от местной власти до Президента – 15 лет заключение без права амнистии за взятку в 10 тысяч долларов и выше, а для колядников-зваричей, взяточников-прокуроров и следователей – пожизненное содержаний за решеткой. Парламент принял этот закон. К сожалению, Президент Ющенко его не подписал, а при преодолении вето главы государства данный закон завалил лично Виктор Янукович. Его фракция, которая дважды голосовала «за», в третий раз не поддержала вместе со своим лидером настоящий документ.

Важны две вещи – адекватность наказания и его неотвратимость. С адекватностью понятно – 15 лет и пожизненная тюрьма, соответственно. А неотвратимость должен обеспечить кто? Правильно – следователь, прокурор и судья. И жесткое наказание именно для этих трех категорий – в случае, если они за взятки вместо убийцы сажают за решетку невиновного; того, который украл миллиард, уводят от ответственности, а того, кто украл мопед, – сажают в тюрьму. Нынешняя система правосудия убивает 46 миллионов, их веру в закон и справедливость. Не согласны? Так пусть тоже сидят пожизненно – те, кто идут в правоохранительные органы и в суды не работать честно, а зарабатывать на взятках, на горе людей.

Проверьте, на какой машине ездит районный милиционер, судья или прокурор в любом районе или области. Стоит лишь посчитать стоимость их автомобилей и сравнить с заработной платой, и все сразу станет ясно. Чтобы не возникало этих дисбалансов, чтобы чиновники не летали на выходные в частных самолетах за границу, каждый должен декларировать свои расходы.

Еще один способ облегчить борьбу с коррупцией – отмена неприкосновенности для всех, в том числе – Президента. Верховная Рада уже проголосовала за соответствующий законопроект и в феврале-марте он будет принят.

Считаю, что крайне необходимое средство для того, чтобы подрезать корень коррупции – устранение искушения там, где чиновник может принимать важные ответственные решения, где он может действовать так или иначе, дать лицензию или не дать, проверить и поставить на колени предприятие или проверять в строго очерченных законом рамках. Как один из примеров – прохождение техосмотра, когда 10 тысяч офицеров ГАИ издеваются над 9 миллионами водителей. Я внес законопроект об отмене прохождения техосмотра частного автотранспорта вообще. Это бездонное корыто, у которого толчется множество взяточников, необходимо ликвидировать. Поверьте, я человек упрямый и не отступлюсь, буду бороться с этой проблемой до конца.

Некоторые отечественные политики на фоне своей популистской риторики предлагают “дояркам и свинаркам”, как когда-то говорил один известен политик, путем референдума выразить свое виденье внешнеполитических предпочтений безопасности. Согласны ли с таким электоральным подходом?

Давайте определимся честно: нашим гражданам, десяткам миллионов людей, тяжело разобраться в таких непростых вопросах, как национальная безопасность, военная безопасность.

Когда ставят вопрос таким образом, я вижу перед собой свою маму, которой 73 года, и она живет в небольшом городке Ватутино Черкасской области, я вижу тех людей, с которыми сейчас встречаюсь во всех регионах нашей страны. Люди просто живут. А при нынешних условиях пытаются выжить. Они не обладают специфической профессиональной информацией и не должны о ней беспокоиться. Люди в стране должны просто жить и быть уверены, что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний, быть увереныи: если им станет тяжело, то государство о них позаботится.

Если бы власти доверяли, если бы она была эффективной и последовательно вместо конфликтов решала крайне важные для людей вопросы экономического, социального, гуманитарного характера, заботилась о рабочих местах, образовании, медицине, то люди не проникались бы так близко внешнеполитическими, вопросами безопасности. Они бы их доверили власти.

Ведущие кандидаты в президенты, видя себя Верховными Главнокомандующими, заявляют о сильной и обеспеченной армии. Например, Янукович обещает уже к 2011 году перевести ее на контракт, дать лейтенантам жилье, провести перевооружение. Насколько адекватны и осознанны подобные обещания?

Я знаю Виктора Федоровича и не убежден, что он отдал себе отчет в том, что именно записано в разделе его президентской избирательной программе, посвященном армии – записано кем-то из членов его команды. Даже во время работы в правительстве Януковича, премьер-министр ни разу не пригласил и не заслушал доклад министра обороны Гриценко о состоянии армии, боеготовности, потребностей в технике и вооружении, о жизни семей офицеров, ходе призыва на военную службу. Потому все эти обещания для меня выглядят неестественными. Человек, который претендует на пост Верховного главнокомандующего Вооруженных сил, должен интересоваться армией не только во время избирательных кампаний.

Добавлю, то же касается и Юлии Тимошенко – во время работы в ее правительстве она ни разу профессионально, предметно не поинтересовалась тем, что происходит в армии. То же можно сказать и о действующем Президенте Викторе Ющенко, в кабинете которого я был четыре раза за 34 месяца пребывания в должности главы военного ведомства.

Лично я, придя на должность министра обороны, не тратил попусту время и уже через два часа после назначения на должность поставил первые задачи руководящему составу Минобороны и Вооруженных Сил. Определил стратегию развития и тактику действий. С первого дня личным примером ввел принцип «делай, как я» вместо «делай, как я сказал».

Одним из первых решений остановил массовое сокращение армии, которую до меня сокращали по 75-80 тысяч человек в год. Определил семь угроз военной безопасности Украины, сформулировал для армии конкретные задачи, довел их до каждого командира бригады и полка за подписью министра – впервые за годы независимости! Сегодня каждый командир боевой части знает, как он должен действовать в случае любой угрозы.

При мне наши летчики летали больше, чем российские или белорусские – по 70–90 часов в год, штурмовики – 110 часов. В море выходило свыше 20 военных кораблей и суден – больше, чем Черноморский флот России. Аэромобильные войска выполняли свыше 20 тысяч прыжков с парашютом в год, в дневное и ночное время. Проводились военные учения стратегического уровня. На полигонах я лично проверял профессиональный уровень офицеров – стрельбу из боевых машин, огневую и физическую подготовку – от лейтенанта-командира взвода до полковника-комбрига.

Все структуры Минобороны были лишены права торговать имуществом. Солдаты не строили генералам дачи, а кто из командиров нарушал этот приказ – терял должность немедленно. За издевательства над солдатом, финансовые злоупотребления и взяточничество я снимал погоны и увольнял из армии без пенсии. За нарушение норм офицерской и служебной этики, повлекших убытки армии, теряли должности директора департаментов, командиры частей и корпусов, командующий Сухопутных войск и заместитель министра.

Я не заботился о рейтингах и не скрывал преступления в армии. Напротив – Минобороны было единственным министерством, которое размещало такую информацию в Интернете вместе с приказами министра о наказании коррупционеров и взяточников. Вынудил олигархов доплатить свыше 200 миллионов гривен за заключенные до меня невыгодные соглашения и контракты. Это позволило в 2005-м году дать военным в 2,7 раз больше квартир, чем в 2004-м, а для контрактников – построить современные общежития, лучше, чем в армиях Польши, Венгрии и Словакии. Ввел одинаковую для всех, от солдата до генерала, полевую форму одежды. Освободил армию от портянок и нарядов на кухню. Россия только сейчас приступает к таким переменам.

Я был единственным министром, который разместил номер мобильного телефона в Интернете. Солдаты, командиры частей, руководители оборонных предприятий, мамы солдат и жены офицеров звонят до сих пор. Просят помочь или поздравляют с праздниками.

Я не пользовался министерской дачей и правительственной больницей в Феофании. Первым среди министров стал оплачивать использование служебного автомобиля и перелеты членов семьи. Квитанции сохраняю поныне. Мои родители и родственники сами платили за лечение в военном госпитале. Ни один из моих кумовьев не получил должности в Министерстве.

Придя в Министерство полковником – полковником и ушел, потому что главное – дело, а не звезды на погонах. Единственное, о чем жалею – не успел сделать реформы в армии необратимыми. Но мы это обязательно исправим. После победы наведем порядок и в армии, и в государстве. Такой опыт у меня есть.

Верите ли вы в другие, еще худшие сценарии, когда государство не состоится, станет изгоем для мирового содружества или разойдется по федеральным “домам”?

Нам необходимо сохранить Украину как целостное государство, в ее нынешних границах. Есть ли опасность развала страны на отдельные части? К сожалению, есть. Реальна ли она? К сожалению, достаточно реальная. То, что я знаю точно – в нынешнем состоянии Украина как целостное государство, имеющее перспективу, находиться долго не может. Это состояние характеризуется огромной бездной недоверия между 46 миллионами граждан, народа и властной верхушки – нескольких десятков тысяч людей, которые осуществляют руководство от имени государства. Это состояние характеризуется недопустимо высоким, опасным расслоением по имущественному признаку, социальному статусу, уровню жизни. И это служит основой для конфликта.

Это состояние характеризуется безответственностью власти, которая даже в условиях кризиса, когда необходимо сконцентрироваться. Когда государство должно работать на страну, оно в основном работает на себя, на набивание карманов. И это состояние усугубляется чрезвычайным уровнем конфликтности в самой власти, что повлекло не только внутренние распри, но и поставило Украину в такие условия, когда на нас уже махнули рукой. С нами уже не хотят работать международные партнеры, нас мало кто уважает в мире. То есть мы сами – народ – не уважаем свое государство, потому что его не за что уважать. И нас не уважают, как Украину. Вот в таком состоянии мы долго находиться не можем. Как в фильме Говорухина “Так дальше жить нельзя”.

В какой стране вы бы хотели проснуться 18 января 2010 года?

17 января – это тот момент, когда власть полностью зависит от народа. Пять лет до этого народ зависел от власти и следующие пять лет также будет зависеть от нее. Именно поэтому выборы главы государства могут стать хорошим сюрпризом для власти и шансом для миллионов сограждан. Этим шансом нужно воспользоваться. Если этот шанс будет использован, если граждане пойдут на выборы и проголосуют так, чтобы не было стыдно 18 января и следующие годы, тогда смена управленческой элиты произойде спокойно, естественно.

Если этого не произойдет и победит кто-то из тех двух, о ком уже сегодня их команды говорят как о президентах, то стабильность и поступательное развитие не состоятся. Скорее будут конфликты, противостояния, и в таком случае я прогнозирую досрочные президентские выборы через год, максимум – два после нынешних.

Андрей Лавренюк