Как политики будут праздновать Пасху?

Александра Кужель спряталась от бардака на Кубе:

К сожалению, я сейчас на Кубе, на лечении. Родные посоветовали подлечиться, пока в стране бардак. А здесь, где я нахожусь, нет православной церкви. Я взяла молитвенник, здесь есть несколько россиян, с ними отметим Христово Воскресенье. Обычно, я хожу в Ильинскую Церковь на Подоле и стою всенощную. Когда приеду, отпраздную дома с родными.

Андрей Шкиль (БЮТ) поедет во Львов на вареники:

В пятницу я схожу к Плащанице в Киеве. А на саму Пасху еду во Львов. Там пойдем в кафедральный Собор Святого Юра, этот храм - совершенный образец украинского барокко, и поют там прекрасно. После церкви празднуем традиционно - разговляемся, потом идем в Шевченковскую рощу. Мама готовит, печет пасхи, а специально для меня делает вареники с сыром. На праздники нужно навестить и тещу, и бабушку... На следующий после Воскресенья день на Галичине - обливаный понедельник, нужно быть осторожным, потому что кто-то из шутников может облить вас водой, скажем, в общественном транспорте.

Борис Беспалый (“Наша Украина”) старается не есть собеседников: Я праздную традиционно. Жена печет пасху, красит яйца. Но я считаю, что пост - это в первую очередь обретение внутреннего мира. Порой видишь человека, который “съедает” собеседника, а через минуту берет в столовой одно постное. В последнюю неделю перед Пасхой я стараюсь мирно реагировать на “раздражители”, не сердиться, внимательно слежу за своим внутренним равновесием. Потому что одно лишь телесное воздержание - это не более чем диета.

Яну Табачнику (Партии Регионов) теща печет шедевры кулинарного искусства: В нашем доме празднуют все праздники. Потому что у нас в семье есть и православные, и католики, и иудеи. Теща печет такие пасхи, что это просто шедевры кулинарного искусства. Они с женой Татьяной идут на всенощную, утром приходят уставшие, но радостью просто-таки светятся. Ну и дети радостно едят освященное, садятся за стол и, при на всей поликонфессионости нашей семьи, в доме действительно ощущение светлого праздника.