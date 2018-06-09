Вехи недели: Ющенко размазывает Тимошенко, Шуфрич бьет Луценко, Мельниченко держит в тонусе Литвина

Виктор Ющенко окончательно разочаровался в своем недавнем фаворите. Юлия Тимошенко расширяла электоральное поле, предусмотрительно зацепив Бонн. Виктор Янукович предложил жить дружно после его победы в президентской кампании. МВФ перестал спонсировать расчеты украинской власти за российский газ.

Одной из новых черт предвыборного образа Виктора Ющенко стала агрессивность. Позабыв о джентльменских привычках, Виктор Андреевич старательно размазывает Юлию Тимошенко во время встреч с избирателями Западной Украины. В исполнении главы государства «плач о Юле» выглядит достаточно убедительным, ведь консервативный галичанский электорат не воспринимает многих политических новаций премьера.

Впрочем, и в высоких столичных кабинетах гаранту Конституции периодически изменяют сдержанность и чувство такта. Разгон на Банковой, устроенный силовикам, большинство участников совещания вынесли с христианским смирением. Даже любопытно – как эти люди командуют внушительными вооруженными структурами. Зато Юрий Луценко, переставший скрывать свои политические симпатии к Юлии Тимошенко, сыграл роль человека-фейерверка. Словно вспомнив оппозиционное прошлое, Юрий Витальевич вырвался за пределы кабинета, чтобы сказать правду о «бездарном правлении» Ющенко. Получилось эмоционально, горячо, в фирменном стиле Луценко. Не думаю, что ему стоит ожидать бурных оваций общественности за заблаговременно снятый в кабинете президентский портрет.

Виктор Андреевич исполнен праведным гневом и постарается распять отщепенца руками парламентариев, ведь у него для личного внесения представления об отставке нет необходимых полномочий. Юлия Тимошенко прогнозируемо не станет лишать себя лояльного и лишенного пространства для политического маневра подчиненного. Зато Верховная Рада вполне может сказать свое веское слово под управлением «регионала» Александра Лавриновича. БЮТ уже заявил, что соратники Виктора Януковича гарантируют по 150 тысяч «зеленых» за голос против Луценко. Регионал Нестор Шуфрич после отвратительной по содержанию дискуссии с министром внутренних дел в прямом эфире высказал в кулуарах свое отношение к нему ударом кулаком в лицо. И вот ведь парадокс: неприкасаемый Нестор Иванович ударил не находившегося при исполнении служебных обязанностей Юрия Витальевича – тот взял отпуск на 11 и 14 декабря.

Конечно, вмешаться в ожидающуюся экзекуцию мог бы Владимир Литвин, спрогнозировавший, что парламентарии не станут рассматривать вопрос увольнения Луценко, но из-за такой мелочевки Владимир Михайлович не станет прерывать предвыборные туры. Во время поездок по стране Литвин выяснил, что члены избиркомов финансируются вовсе не государством, а делегировавшими их политическими силами. Аплодирую актерским способностям спикера, сумевшего разыграть информационный повод (пересчет бюллетеней после первого тура) из секрета Полишинеля.

Правда, другие требуют от Литвина откровенности совсем другого толка. Не попавший в число 18 претендентов на президентскую булаву Николай Мельниченко решил держать давнего недруга в тонусе и обвинил его в причастности к убийству Гонгадзе. Судя по реакции команды Литвина, там решили, что Мельниченко исполнил свое соло по заданию Банковой и поэтому призвали Виктора Ющенко снять свою кандидатуру. Заодно председатель Верховной Рады публично усомнился в реальности предлагаемой президентом смены избирательного закона для местных органов власти.

Еще один обладатель властных полномочий – премьер-министр Юлия Тимошенко - посвятила минувшую неделю расширению электорального поля. При этом Юлия Владимировна и члены ее команды настолько увлеклись, что вышли за пределы страны. Причины, по которым лидера БЮТ на конгрессе Европейской народной партии позиционировали как «будущего президента», понятны, равно как и недовольство по этому поводу еще одного отечественного члена ЕНП – партии «Наша Украина». Жаль, что восхищение Юлией Владимировной, присущее политикам Старого Света, не коснулось представителей МВФ. Фонд отказал в выдаче очередного транша кредита, хотя верный Григорий Немыря успел побывать за океаном со слезным письмом, подписанным руководителями Кабмина и Национального банка.

Но на Родине напор Юлии Владимировны был практически неудержимым. Она повторно очаровывала председателей сельских и поселковых советов. Если все обещания, данные представителям низшего звена власти лидером БЮТ, будут реализованы, в парламентарии больше никто баллотироваться не захочет – все решат возглавить сельсоветы. Вкладчикам проблемных банков Юлия Тимошенко также щедрой рукой выдала политические гарантии. На излете недели на Галичине, которой предстоит 17 января стать ареной решающей предвыборной в схватки, лидер БЮТ предложила всем демократам объединиться в борьбе против общего врага – Януковича. Забавно, что вслед за Виктором Медведчуком, контакты с которым Тимошенко отрицает, она повторила предложение вернуться к Конституции 1996 года. Правда, эта часть предвыборных обещаний Тимошенко сильно зависит от результатов президентских выборов.

Виктор Янукович, к примеру, дал понять, что после завершения президентской кампании проигравшие должны помогать новоизбранному главе государства решать проблемы государства. В чем-то этот призыв напоминает обещание исправительных работ для политических оппонентов. По крайней мере, Юлию Владимировну Виктор Федорович в качестве премьера не видит, высказавшись за назначение премьера-единомышленника.

Если радость по поводу освобождения из рук сомалийских пиратов 24 граждан Украины, входивших в экипаж судна «Ариана», с членами их семей разделил Виктор Ющенко, то решению УЕФА о предоставлении 4 украинским городам права проводить Евро-2012 порадовались все фавориты президентской гонки.

Напомнил о себе неугомонный Борис Березовский, призвавший украинских олигархов поддержать Виктора Ющенко. У Бориса Абрамовича разыгрывание наивности получилось скверно: кто-кто, а он хорошо понимает, что на постсоветском пространстве акулы бизнеса раскладывают яйца в разные корзины.

Евгений Магда