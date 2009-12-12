Ющенко уверен, что Тимошенко завершает свою политическую карьеру

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО завершает свою политическую карьеру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на торжествах по случаю присвоения Тернопольскому государственному техническому университету статуса «национального».

По словам В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО завершает «свою политическую дорогу». «Я думаю, что было время, когда ее Боженька вел», - сказал В.ЮЩЕНКО, выразив убеждение, что победит ее на предстоящих выборах.

Критикуя роботу Ю.ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра, В.ЮЩЕНКО в очередной раз отметил, что между ними нет личных проблем, а есть мировоззренческие. Он подчеркнул, что с первого дня своего президентства пытался утвердить в стране демократию, тогда как и Ю.ТИМОШЕНКО, и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ тяготеют к тоталитаризму.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО обвинил Ю.ТИМОШЕНКО в том, что именно она развалила «помаранчевую» команду.

«Я никогда не думал, что в моей команде есть люди, которые так любят власть, что потопят «помаранчевую команду», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что тогда, в 2005 году, он мог ожидать «нож в спину» от В.ЯНУКОВИЧА или коммунистов, а получил от членов своей команды, которая начала так называемый коррупционный скандал.