Евгений Кушнарев надеялся, что впереди еще целая жизнь…

«Если условно разделить жизнь на успех или неуспех, которые всегда в ней присутствуют и соседствуют, то мне кажется, что линия успеха у меня намного длиннее. Но успех – он не даренный и не неожиданный, а все же результат того, что дали родители и что воспитал в себе сам…и если я избрал для себя публичную карьеру, то, наверное, у меня нет оснований укорять себя, что я занимаюсь не своим делом или не смог в ней ничего достичь… А главное у меня впереди, надеюсь, еще много времени…» ( С персонального сайта Евгения Кушнарева)

Умер Евгений Кушнарев. Вчера днем, во время охоты в Харьковской области он получил огнестрельное ранение, и был доставлен в районную больницу города Изюм, врачам его спасти не удалось. Народный депутат Украины, лицо, спикер и, в каком-то смысле мозги Партии регионов. Мы можем разделять или не разделять его политические взгляды. Мы можем соглашаться или не соглашаться с его политическими оценками. Нам могут нравиться или не нравиться отдельные места его политической биографии. Но, бесспорно, он был интересный человек и политик. И он умел себя достойно вести. И то и другое в нашей политике большая редкость.

Евгений Кушнарев родился 29 января 1951 года в Харькове. В 1973 году закончил Харьковский инженерно-строительный институт. В 1981 году начал партийную карьеру. В 1989 году он стал одним из основателей демплатформы Компартиии в Харькове. Считалось, что Харьков стал одним из центров «мягкого разрушения» Компартии в Украине, и создание демплатоформы сыграло положительную роль, потому что дало многим коммунистам шанс плавно перейти в демократическое движение.

В 1990 году Евгений Петрович был избран народным депутатом Украины. В 1994 году - мэром Харькова. С 1996 года он возглавляет Администрацию Президента Кучмы. С этого поста в 1998 году Кушнарев уходит на должность заместителя председателя НДП. С октября 2000 года по декабрь 2004 года Евгений Кушнарев занимает пост губернатора Харьковской области. С декабря 2004 года по февраль 2005 года он - председатель Харьковского облсовета народных депутатов.

Евгений Петрович запомнился в этот период тем, что во время Оранжевой революции перед проведением третьего тура выборов в Президенты, на съезде Межрегионального Союза органов местного самоуправления в Северодонецке сказал знаменитую фразу: «от Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией всего 40». Прямого призыва к изменению административно-территориального устройства в речи Кушнарева (я не имею в виду резолюцию съезда. – Авт.) не было, но присутствие на съезде и поддержка его настроений способствовала тому, что «отец реформы местного самоуправления» не вполне заслуженно приобрел славу одного из злостных носителей идей федерализма. Позже в своей книге «Конь Рыжий. Записки контрреволюционера» Евгений Кушнарев написал, что для него самого было большой неожиданностью, что «представители Донецкой делегации глубоко продумали и фактически подготовили сценарий проведения референдума по созданию автономии на Востоке и Юге Украины».

С 2006 года Евгений Кушнарев прошел в Верховную Раду по списку Партии Регионов и стал одним из наиболее активных членов ее парламентской фракции. Для этой фракции, страдающей откровенным недостатком пиар-навыков и имеющей весьма слабое представление о риторике, Кушнарев стал просто находкой. Актуальные комментарии по текущей политической ситуации, прекрасное владение темой административно-территориальной реформы, интересные прогнозы и полная демократичность в общении – таким запомнят его журналисты в последние годы. Мои опытные коллеги говорят, что когда-то, в бытность главой Администрации Президента он очень болезненно реагировал на критику. Об этом не знаю, зато не раз наблюдала, как в этом созыве Евгений Петрович раз по десять повторял в кулуарах свои комментарии, иногда дипломатично отвечая на выпады, иногда мягко игнорируя свойственное нам профессиональное нахальство.

Поделиться своими воспоминаниями о Евгении Кушнареве мы попросили и тех политиков, кто знал его более десяти лет, и тех, кто познакомился уже в этом созыве.

Валерий Пустовойтенко, экс-премьер-министр Украины: То, что произошло, это несчастье для семьи Евгения Петровича, и для нашей страны. Я обязательно поеду на похороны. Погиб опытный и взвешенный политик, у которого впереди было большое политическое будущее. Мы познакомились в 1990 году, когда он стал народным депутатом Украины. Свою демократическую направленность, свойственную этому парламенту, Евгений Петрович сохранил на всю жизнь. Когда позже я создал ассоциацию мэров городов Украины, он вошел в Ассоциацию. И все эти годы мы активно общались. Кушнарева очень любил и уважал Леонид Кучма. А Кучма умел подбирать демократически настроенных людей, как умел распознать талант. А Кушнарев был именно таким. Позже он стал главой Администрации Президента. Но вы знаете, что в Администрации Президента никто надолго не задерживался, там всегда было свое окружение, своя подковерная борьба. Борьба велась против всех руководителей АП.

Но Киев это Киев, а Харьков это Харьков, и у Кушнарева все время была мечта вернуться в Харьков губернатором. Каким он был губернатором? Я думаю, эффективность главы областной администрации определяется уровнем экономического развития региона. С приходом Кушнарева в области начался экономический рост. Евгений Петрович был одним одним из основателей НДП. Вместе с Анатолием Матвиенко, Владимиром Филенко, Евгений создавал эту партию, возглавлял НДП в Харькове, очень плодотворно работал. Он много сделал для партийного строительства, он подбирал и расставлял людей. Своеобразным спадом его карьеры стали события в 2004 года, когда во время президентской кампании Кушнарев поддерживал кандидата в Президенты Виктора Януковича. Признаюсь, что меня несколько удивили выступления Евгения Петровича во время съезда в Северодонецке, но губернаторы были людьми подчиненными, и я думаю, что его во многом обязали выступать именно так, как он выступил. Но это неважно, у него была очень непростая судьба, и позже ему за этот период пришлось достаточно жестко расплачиваться, в том числе и объяснением в правоохранительных органах. Поэтому мы можем и должны понимать: ни правые - левые, бело-голубые или оранжевые, а вся страна обеднела на одного талантливого политика.

Елена Бондаренко, народный депутат от Партии Регионов: Евгений Петрович был очень интеллигентным человеком. Дать комментарий, отметить новый костюм или прическу, быть лицом и ньюсмейкером фракции: у него все было органично. Последний проект Кушнарева: работа с молодыми депутатами. Он собрал на совещание депутатов нашей фракции, которые в парламенте первый созыв и предложил помощь в продвижении комментариев. Сначала предложил сдавать темы, по которым мы могли выступать на телеканалах. Учил как работать над собой, обретая навыки публичности. Его задачей на том этапе было: воспитывать новое поколение политиков. Больно сознавать, что последний раз мы виделись с Евгением Петрович на закрытии сессии в прошлую пятницу…

Владимир Филенко, «полевой командир» Майдана:

Мы были знакомы с Евгением много лет. И я скорблю вместе с его родными. Меня с Евгением связывали многолетние дружеские и политические отношения, но потом мы разошлись. Но я признаю, что он был мощной, выдающейся личностью. Я не разделял его взгляды в последние годы, но… Для установления демократического строя в стране он сделал много.

Лана Самохвалова