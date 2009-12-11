Кто из кандидатов был бы самым удобным для олигархов Президентом

Нынешний глава государства Виктор ЮЩЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ являются наиболее желаемыми президентами для олигархов, считают опрошенные «Політичною думкою» ведущие политические эксперты.

На вопрос, кто из основных кандидатов в Президенты может быть самым удобным для украинских олигархов и чья победа для олигархата была бы нежелательной, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА ответил: “Призыв БЕРЕЗОВСКОГО поддержать ЮЩЕНКО на выборах ведет нас назад, потому что БЕРЕЗОВСКИЙ был при Ельцине, когда руководила так называемая семибоярщина, когда олигархи всем руководили”.

В.БАЛА не видит “перспектив Украины, если такая ситуация будет развиваться у нас. Кроме того, то, что делает БЕРЕЗОВСКИЙ, является некорректным. Конечно, В.ЮЩЕНКО был бы самым удобным президентом для украинских олигархов. В то же время победа на выборах Юлии ТИМОШЕНКО была бы для олигархов нежелательной, поскольку им пришлось бы играть по правилам, которые выгодны в первую очередь государству, а не им”.

Как считает президент Центра глобальных и национальных стратегий Василий БАЗИВ, в Украине построен “самый олигархический общественный строй во всем посткоммунистическом пространстве. Такой меры организации общества нет ни в Средней Азии, ни в России. Если основы этого строя были заложены при КУЧМЕ, то до абсолютного совершенства довел его ЮЩЕНКО. Поэтому ЮЩЕНКО - равняется олигархат, а олигархат - равняется ЮЩЕНКО. Это единственный кандидат, который устраивает украинских олигархов. Но, к счастью Украины, этот кандидат без шансов”.

По убеждению эксперта, “единственной опасностью для олигархов является ТИМОШЕНКО, поэтому они и образовали единый фронт против нее, куда входят как олигархи, так и такие кандидаты, как ЯНУКОВИЧ, ЯЦЕНЮК и, конечно же, ЮЩЕНКО”.

По мнению политолога Игоря ЖДАНОВА, “у нас олигархи самодостаточны, и они без подсказок БЕРЕЗОВСКОГО знают, кого им поддерживать или не поддерживать. Кто для украинских олигархов был бы удобным Президентом и не очень удобным? Думаю, что украинские олигархи будут пытаться не ссориться ни с одним из кандидатов в Президенты”.

По словам политического аналитика Сергея КИСЕЛЕВА, если исходить “из реалий сегодняшних, то большинство олигархов поддерживают В.ЯНУКОВИЧА. Самым удобным Президентом для олигархов, конечно, был бы ЯНУКОВИЧ, потому что есть опасение, что ТИМОШЕНКО может быть к ним жесткой. Ну и, конечно, В.ЮЩЕНКО им комфортен. Мы видели, что олигархи находили с ним общий язык - это и благотворительные его фонды, и “Художественный арсенал”.

Экономист Виктор ЛИСИЦКИЙ считает нежелательной для олигархов победу на выборах Ю.ТИМОШЕНКО, “потому что она хорошо знает финансово-экономическую ситуацию и имеет хорошую команду. Самым удобным Президентом для олигархов был бы В.ЯНУКОВИЧ”.

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО отмечает, что любой Президент, который приходит к власти, “имеет два пути отношений с олигархами – или заставить олигархов работать на Украину и на себя, или самому стать одним из олигархов. КУЧМА пытался быть над олигархами, и у него это вышло. ЮЩЕНКО пытался быть одним из олигархов и потому, что бы он ни говорил о демократии, украинской нации, они прекрасно понимают, что он хочет быть одним из них”.

“Для ТИМОШЕНКО, - считает эксперт, - главное не власть, не собственность. Для нее важен престиж, авторитет и восхищение украинцев ею. И в этой ситуации я не завидую олигархам. Никто из олигархов не может рассчитывать на дружбу с ТИМОШЕНКО после того, как она станет Президентом”.

Представитель Центра социальных технологий «Социополис» Владимир ПОЛЯКОВ оптимальной кандидатурой в Президенты для крупного бизнеса называет В.ЮЩЕНКО, потому что “он менее всего влияет на экономические процессы, у него нет своих собственных олигархов. Он дружит со всеми и потому его кандидатура для них наиболее желаема. Наиболее неудобная кандидатура для олигархов – Ю.ТИМОШЕНКО, которая с 2005 года ведет так сказать борьбу между олигархами и государственными интересами. Что касается В.ЯНУКОВИЧА, то он тоже был бы удобным для олигархов. Меньше, чем ЮЩЕНКО, но значительно больше, чем ТИМОШЕНКО”.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что “БЕРЕЗОВСКИЙ был прав, когда говорил, что ЮЩЕНКО лучший для олигархов. Поскольку именно при ЮЩЕНКО были созданы всякие такие фонды, где возле Президента собирались все олигархи, где он выклянчивал у них деньги для, как бы сказать, чтобы не обижать, для всевозможных своих идей и планов. Конечно, ЮЩЕНКО никакой угрозы для них не несет. Более того, он помогает им решать определенные проблемы личные”.

По мнению политического аналитика Ореста СОХАРА, любой украинский Президент “будет удобен для олигархов. Здесь вопрос, скорее, не в Президенте, а в формате госуправления, где Президент зависим от промышленно-финансовых групп. Без сомнения, радикально бы изменилась ситуация в отношениях, если бы Президентом был СИМОНЕНКО”.

Как известно, Борис БЕРЕЗОВСКИЙ обратился к украинским олигархам, чтобы те поддержали на выборах Президента В.ЮЩЕНКО. Об этом говорится в его статье, обнародованной в Интернет-издании «Украинская правда».