Янукович сократил визит в Турцию в связи со смертью Кушнарева

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ решил сократить свой официальный визит в Турецкую Республику в связи со смертью народного депутата Украины Евгения Кушнарева и вернуться сегодня в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Анкаре сообщил пресс-секретарь украинского премьер-министра Денис ИВАНЕСКО.

«Премьер сокращает официальный визит в связи со смертью Кушнарева», - сказал он.

При этом пресс-секретарь отметил, что В.ЯНУКОВИЧ сегодня все же встретится с Президентом Турецкой Республики Ахметом СЕЗЕРОМ, а также с и. о. председателя Большого национального собрания Турецкой Республики Исмаилом АЛЬПТЕКИНОМ.

В то же время Д.ИВАНЕСКО пока не уточнил времени отлета премьера из Анкары в Киев.