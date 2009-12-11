Новая Украина пойдет на парламентские и местные выборы

Съезд Гражданского блока “Новая Украина”, состоявшийся сегодня в Киеве, принял решение об участии блока в следующих выборах в Верховную Раду и местные советы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Новой Украины”, лидером избирательного Гражданского блока избран академик НАН Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

Выступая на съезде, В.СЕМИНОЖЕНКО заявил, что “партийная демократия” в Украине провалилась, партии оказались не в состоянии представлять интересы общества.

“Сегодня власть в стране принадлежит нескольким финансовым группам, которые действуют через большие партии. Они же имеют “эксклюзивное” право формировать законодательную и исполнительную власть. В нашем государстве сформирован специфический политический режим, и он не является демократическим”, – отметил В.СЕМИНОЖЕНКО.

В этом контексте он заявил, что Гражданский блок “Новая Украина” начинает “гражданскую интеграцию”, ведь объединение лишь формально является межпартийным объединением и фактически выходит за пределы партийности.

В частности, по словам В.СЕМИНОЖЕНКО, не партийный билет, а личные качества будут определяющими при выборе кандидатов в избирательные списки.

“Граждане должны не только знать, кого избирают во власть, но и избираться сами. Мы открываем избирательные списки для тех, кого общество считает достойным представлять свои интересы во власти”, – заявил лидер объединения.