«Звездные агитаторы» Тимошенко рады, что их отпустили из кабинетов

Украинские артисты – участники художественной акции «С Украиной в сердце» - стали специальными представителями кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО в отдельных областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе художественной акции «С Украиной в сердце».

Артисты положительно отреагировали на смену своего статуса – с доверенных лиц на спецпредставителей кандидата в Президенты Ю.ТИМОШЕНКО, отметили в пресс-службе. Они считают, что избавление их от рутинной организационной работы, которая возлагается на доверенных лиц, только положительно отразится на результатах их труда в акции «С Украиной в сердце».

«Наше место на площадях, среди большого количества людей, а не в кабинетах. Будет больше пользы от того, если мы встретимся с как можно большим количеством людей и донесем до них свое виденье будущего Украины – во главе с Ю.ТИМОШЕНКО. И не нужно политизировать эту формальность и искать сенсацию там, где ее нет», - говорят артисты.

«Я удостоверяю свою поддержку Ю.ТИМОШЕНКО и буду делать все возможное, чтобы она победила, - сказал народный артист Украины Тарас ПЕТРИНЕНКО. – Для меня не имеет значения, в каком статусе я это делаю. Намного важнее, какую дорогу мы изберем для Украины и для себя!».

Изменение статуса – с доверенных лиц на специальных представителей кандидата в Президенты Ю.ТИМОШЕНКО в отдельных областях касается артистов: Наталии МОГИЛЕВСКОЙ, Анастасии КАМЕНСКИХ, Алексея ПОТАПЕНКО (Потап), Валерия ХАРЧИШИНА (группа "Вторая река"), Русланы ЛЫЖИЧКО, Ирины БИЛЫК, Тараса ПЕТРИНЕНКО, Татьяны ЛИБЕРМАН (Тина Кароль), Виктора БРОНЮКА (группа "ТиК"), Вадима КРАСНООКОГО (группа Mad Heads XL), Александра СИДОРЕНКО и Олега МИХАЙЛЮТЫ (группа ТНМК), Каролины КУЕК (Ани Лорак) и Евгения КОВАЛЕНКО (руководитель ВИА "Кобза").

Как сообщал УНИАН, в ноябре вышеназванные участники художественной акции «С Украиной в сердце» стали доверенными лицами кандидата на пост Президента Украины Ю.ТИМОШЕНКО в территориальных избирательных округах. В таком статусе они были зарегистрированы в Центральной избирательной комиссии.