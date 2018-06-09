Судьба выборов будет решаться на Донбассе?

По мнению большинства политологов, основная борьба за избирателя на этих президентских выборах развернется в двух регионах: на западе страны – между бывшими оранжевым соратниками, и в центре – между участниками второго тура. Восток и юг страны, особенно Донбасс, – традиционно считались уже «поделенными»...

Донбасс уже несколько лет привычно считали электоральным заповедником Виктора Януковича. В Донецкой и Луганской областях долгое время не могли закрепиться представители ни одной политической силы, за исключением Партии регионов и коммунистов. И контингент избирателей здесь не самый простой, и готовность обсуждать проблемы региона проявлялась политиками далеко не всегда. Например, коммунисты, не сумевшие предложить жителям Донбасса ничего, кроме замшелых идеологических конструкций, утратили былую популярность. «Наша Украина» даже после победы Виктора Ющенко на президентских выборах вела себя на Донбассе так, словно ждала проведения злополучного партийного съезда в октябре 2003 года. Блок Юлии Тимошенко – позиционирующаяся как наиболее «универсальная» политическая сила среди общенациональных лидеров – на Донбассе долгое время делал ставку на маргинальных национал-патриотов. Как результат, представители БЮТ в Донецкой области финансировались… «регионалами». И служили – им же.

Сегодня вся вертикаль власти в Донбассе контролируется Партией регионов. И она уже давно не чувствует конкуренции в регионе, отданным в свое время Леонидом Кучмой на откуп местным ФПГ в обмен на лояльность к нему. И все это на фоне нагнетания псевдопатриотических настроений неприятия чужаков, замешанных на страхе людей и чиновников. Эксперты не раз подчеркивали, что тех, кто хочет завевать сердце Донбасса, оторвав его кусочек у «регионалов», надо делать ставку на местных уроженцев, умеющих использовать все особенности «уникального донбасского характера».

До недавних пор никто из участников президентской гонки – конкурентов Януковича – особого интереса к Донбассу не проявлял, предпочитая работать в более комфортных, спокойных областях. Тактика хороша для тех, кто, в принципе, и не собирался выигрывать. И потому логично было ожидать активизации от занимающей второе место в президентских рейтингах Юлии Тимошенко: у нее на счету каждый голос в базовых регионах и победить, по мнению политтехнологов, она сможет только за счет роста числа сторонников на Востоке и Юге. Понятно, что цена успеха на Донбассе высока: здесь живут около 15% украинских избирателей, из года в год демонстрирующих высокую политическую активность.

В БЮТ ответственной за Донбасс, как известно, была назначена «местная», депутат ВР Наталья Королевская. Это назначение, о котором было объявлено в середине ноября, – шаг ожидаемый. Более того, он четко следует рекомендациям экспертов: назначить «своего» для региона человека. Теперь Королевской предстоит на деле доказать, что она способна отобрать у Януковича голоса в регионе в пользу Тимошенко. Пока что сделаны только лишь первые, по оценкам тех же экспертов, правильные, шаги.

На днях г-жа Королевская предложит землякам программу развития региона «Новый Донбасс». Прагматичный и практически лишенный идеологических изысков документ, по идее, должен мобилизовать в первую очередь молодых и неравнодушных жителей Донбасса.

Новость о назначении Королевской руководителем избирательного штаба Юлии Тимошенко на Донбассе заставила заметно нервничать местных «регионалов». Если сначала соратники Виктора Януковича встретили известие о пришествии Королевской на ответственную должность с плохо скрываемой снисходительностью, то буквально спустя несколько дней распространили заявление о том, что БЮТ собирается делать ставку на административный ресурс. Следующим этапом стала волна компромата, хлынувшая в местные коммунальные СМИ. Как-то несолидно получается – как для политической силы не только называющей себя самой многочисленной в стране, но и располагающей всей полнотой власти в Донбассе…

До дня голосования – 17 января 2010 года – остается чуть больше месяца. Судя по всему, Донбасс если не станет местом решающей схватки между Януковичем и Тимошенко, то, как минимум, существенно повлияет на окончательный расклад сил. Не исключено также, что представители других политических сил тоже захотят увеличить свое присутствие в регионе. Как говорил персонаж одного известного произведения: «Лед тронулся»…

Сумеет ли Королевская хоть как-то повлиять на электоральные симпатии на Донбассе? Удачным ли в принципе было кадровое решение по непростому для Юлии Владимировны региону? Эти вопросы отвечают эксперты.

Виктор Небоженко, политолог: КОРОЛЕВСКАЯ СПОСОБНА ПОЛИТИЧЕСКИ ВЫЖИТЬ В ЛУЧАХ ТИМОШЕНКО

Тимошенко не везет на хорошие кадры. В ее лучах мало кто политически выживает, люди обычно сидят в ее тени. В тени Тимошенко больше всего скапливается друзей и врагов. В этом случае, Королевская редкое исключение. И очень правильно использовать своих соратников на региональном направлении, поскольку назначение людей в регионы – одно из самых слабых мест БЮТ.

Поэтому Наталья Королевская, которая родом с Луганщины, сейчас абсолютно на своем месте. Трудно рассчитывать на то, что она изменит ситуацию в регионе. Но когда молодые, перспективные политики и бизнесмены открыто становятся на сторону определенной политической силы, в данном случае на сторону Тимошенко, то это благоприятно влияет на общественное мнение. Вряд ли стоит ожидать кардинальных сдвигов настроения в регионе – это, напомню, самый тяжелый для БЮТ регион. Но полезно уже то, что Королевская открыто занимается избирательной кампанией и делает все, чтобы результаты были лучше. Поэтому ее назначение – это правильное решение и Юлии Тимошенко, и самой Королевской.

Виталий Бала, социолог: НЕ ДУМАЮ, ЧТО ДОНБАСС МОЖЕТ КОМУ-ТО ПРИНАДЛЕЖАТЬ

Донецкая область – непростой регион. Хотя не считаю, что можно говорить о том, что этот регион чей-то, что он в принципе может кому-то принадлежать. Напомню, что до 2004 года серьезные позиции там имели коммунисты. Но в идеологической плоскости Партия регионов смогла там серьезно засветиться: им удалось внушить людям, что они защитники интересов и что они выступают против «насильственной украинизации». Думаю, если в идеологической и социально-экономической сфере БЮТ предпримет взвешенные шаги, то это может дать серьезный результат.

Можно говорить, что Тимошенко предприняла конкретные шаги для улучшения уровня жизни в регионе. Законы о повышении престижности шахтерского труда, программы по реформированию угольной отрасли можно считать первым шагом.

Надеюсь, что в будущем и Президент Украины, и парламентские партии во время предвыборной борьбы будут ровно представлены по всей стране, без резких электоральных всплесков. Думаю, назначение в регион Королевской – удачный выбор. Она оттуда родом, молодая, амбициозная, может и хочет учиться. Она уже сейчас демонстрирует прогресс по сравнению с собой более раннего периода. И если она серьезно будет заниматься вопросами региональной политики, то сможет эффективно работать в Донецке.

Антонина Плай