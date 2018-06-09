Скандал на совещании по коррупции: символы и знаки уходящей эпохи

Госаппарат – «сотни расхитителей бюджета», милиция – «преступная шайка». И это только пара живописных фрагментов, наскоро набросанных двумя мастерами… Оба тщательно готовились…

Скандальный инцидент между Президентом Виктором Ющенко и министром внутренних дел Юрием Луценко вышел громкий, но совсем не резонансный. Максимум на «троечку». Нет, конечно, госчиновники самого высокого ранга обменялись энергичными обвинениями и упреками, но были при этом на удивление малоинформативными. Можно даже подумать, что эмоциональным надрывом Президент и его министр подсознательно пытались компенсировать скудость содержательной части своих разоблачительных инвектив.

СЕНСАЦИЯ БЕЗ НОВОСТИ

Что, собственно, Ющенко сказал силовикам? «Вы бездарные министры и руководители ведомств… Вы не можете профессионально возглавить борьбу с коррупцией, и вы знаете, почему? Прокуратура, милиция и так далее… потому что вы являетесь соучастниками этого ужасного процесса» т.п. Спрашивается – что в этом было нового? В уточняющих цифрах удручающей статистики?

А что, выйдя от Президента, сообщил журналистам Луценко? Что не он, а Ющенко – «принимал на работу сотни чиновников, которые разворовывают государственный бюджет… Награждал Кивалова-“пидрахуя” и ему подобных государственными наградами… Подписывал вместе с Януковичем универсал национального единства, благодаря которому депутаты получили неприкосновенность» и т.д. Юрий Витальевич привел ещё больше, чем Президент, подробностей и цифр. И ещё министр очень красноречиво рассказал, какой Ющенко «позёр», и что он, Луценко, будучи главным милиционером, не в силах выносить «оплевывания, дискредитации и деморализации» своих доблестных подчиненных, – но ничего принципиально нового не прозвучало и тут.

И даже сам факт этой перебранки на «новость» тянет лишь формально. Отношения испорчены давным-давно, еще с избирательной ночи с 30 сентября на 1 октября 2007 года, когда возглавлявший список президентского Блока НУ–НС Юрий Луценко примчался к Юлии Владимировне Тимошенко с громадной охапкой собственноручно обезшипленных роз.

Не стоит и пытаться с линейкой и калькулятором высчитывать обоснованность обвинений, предъявленных друг другом Главой государства и шефом МВД. Проще всего сразу согласиться, что правы оба. Тем более что, скорей всего, так оно и есть на самом деле. Хотя картина, так эмоционально и со знанием дела написанная хорошо информированными державными мужами, выглядит не слишком радостно. С одной стороны госаппарат – «сотни расхитителей бюджета». С другой стороны милиция – «преступная шайка». И это только пара живописных фрагментов, наскоро набросанных двумя мастерами.

Вам не нравится этот диптих? Мне тоже. Остается сделать поправку на неизбежную в накале страстей карикатурность и, кроме того, утешиться тем, что благодаря избирательной кампании мы хотя бы узнаём, что на самом деле думают о ситуации в стране наши вожди.

Но речь вообще не об этом. Можно бы со спокойной совестью игнорировать этот очередной – не первый, не второй, и даже не двадцать пятый – обмен нелюбезностями между двумя выдающимися государственными деятелями уходящего времени. Но есть один нюанс. Мотивы участников и обстоятельства инцидента делают его очень символическим, очень знаковым для нынешнего исторического периода.

Так часто бывает на закате эпохи, когда любая мелочь и чуть ли не каждый эпизод ощущаются как знак или символ.

ДЬЯВОЛ ДЕТАЛЕЙ

Деталей на самом деле много, и почти все интересные. Вот афоризм от Луценко: «Если пчелы дохнут, то виноват не Луценко, а тот пасечник, который абсолютно не умеет вести свое хозяйство!» Готов держать пари на любую сумму до гривенника включительно – это домашняя заготовка. Причем подготовленная, скорей всего, уже давно и ждавшая своего часа. Юрий Витальевич готовился. Не только к совещанию, но и к общению с прессой. Он тоже позер и артист.

Но – другая деталь – так и осталось неизвестным, чем конкретно была вызвана грозная тирада Президента про силовиков – соучастников коррупционного «процесса». Тирада, ставшая для Луценко поводом, фигурально выражаясь, хлопнуть дверью. Поясню: вне зависимости от того, насколько это обвинение справедливо, оно было таковым и вчера, и позавчера, и на прошлой неделе и в прошлом году. Так что или Виктор Андреевич вот только накануне обо всем этом узнал (что представляется маловероятным), либо его гневный спич, как и заготовки Луценко, предназначался для прессы. Второе представляется более вероятным.

Это очень характерно: в любом громком заявлении, в любом выступлении каждого хоть сколько-нибудь заметного политика – не только первого-второго, но и пятнадцатого ряда – вы без труда обнаружите пиар-составляющую. И так уже как минимум полтора года. С той лишь разницей, что сейчас, когда всё ближе финишная прямая, всё стало намного жёстче и гораздо откровенней. И, пожалуй, еще циничней, если такое вообще возможно.

Вот Юрий Витальевич так пафосно рассуждал о морали и клеймил «позёрство». И всё это – на той же пресс-конференции, где он отвечал на вопросы о трагическом ДТП с участием Александра Омельченко. Где министр внутренних дел… Нет, он ни в коем случае не оправдывал своего соратника! – он же сам сказал, что не оправдывает… Главный милиционер всего лишь поведал, что версия о виновности Омельченко в гибели человека (он так и сказал – «версия») – лишь одна из трёх, и что подтвердить эту «версию» сможет лишь экспертиза, результатов которой осталось ждать буквально всего ничего – 2–3 месяца.

Нет, что ни говори – красавец! И, как совершенно справедливо отмечала Танечка Коробова – «своим языком владеет, как катала колодой».

Чему тут вообще удивляться? Делу педофилов доблестные подчиненные министра, как известно, даже ходу не давали намного дольше. А тут 2–3 месяца – считай, почти поступок. И упаси Бог подумать, что это просто затяжка времени до выборов, а там уж как карта ляжет: или выйдет всем соратникам полная амнистия по случаю великого праздника победы Юлии Владимировны (не забыть про Лозинского!), или праздник не состоится, и тогда уж – семь бед, один ответ. Т.е. Януковичу тоже наверняка найдется, кого амнистировать, но это, скорей всего, будут совсем другие люди. Хотя не исключено, что персонально г-н Лозинский и там тоже найдет понимание.

Даже принимая без каких бы то ни было оговорок обнародованную Луценко статистику чиновного воровства, трудно не споткнуться о хрестоматийное: «Говоришь, что все наместники – ворюги? Но ворюга мне милей, чем кровопийца» (Иосиф Бродский).

Впрочем, дело вкуса. У нас полным-полно и тех, и других, и даже третьих-четвертых – на любой выбор.

ИСКУССТВО НЕВОЗМОЖНОГО

Кстати, о выборах. А то мы тут всё о морали да о морали, как какие-нибудь добивающиеся избрания политики. Тем более, какая может быть мораль у человека давно уже политически совершенно несамостоятельного и полностью зависимого. Ну, старается, помогает, чем может… Ну, подставляется – так это всё по молодости и сгоряча.

Тут даже настоящие мэтры иногда нет-нет, да и пускают петуха. Как Александр Валентинович Турчинов – вечный «человек №2» в Блоке Тимошенко. Вот кто на самом деле скрупулёзен до педантичности. Педантичность и подвела. Из интервью первого вице-премьера журналу «Профиль»: «Последние полгода все действия Ющенко, Януковича и Партии регионов были скоординированы. Посмотрите, как синхронно они голосуют в парламенте. Провокации и выпады против КМУ также полностью синхронизированы».

Как вы думаете – почему Турчинов так подчеркивает это загадочное «полгода»? Да чтобы не подставляться под напоминания о множестве других и на самом деле синхронизированных процессов. Потому что Александр Валентинович, как сказано – педант, и, в отличие от разных увлекающихся молодых своих соратников, точно помнит, что аккурат полгода назад – в июне, на День Святой Троицы – как раз и лопнула большим мыльным пузырем объявленная уже практически состоявшейся «широкая коалиция» БЮТ и ПР.

Переговоры о «ширке» длились года полтора, если не больше, и одних только «синхронных» голосований бело-сердечных с бело-голубыми было немало. Да и вообще много чего «синхронного» было. Кстати, еще одна любопытная деталь, что-то вроде комплекса (в психиатрическом аспекте). Последние недели ужасно модной темой было обсуждение и осуждение возможного после выборов премьерства Ющенко при президентстве Януковича. Сюжет, хоть и высосанный, что называется, из пальца, но и впрямь выглядел не слишком благовидно. Даже позорно.

И, как на мой взгляд, можно только восхищаться, когда этот, пусть крайне умозрительный, но – совершенно согласен! – противоестественный мезальянс осуждали симпатики БЮТ, являя тем самым пример мужества и бескомпромиссной гражданской позиции. Поскольку премьерство Тимошенко при всё том же президентстве Януковича было одной из базовых конструкций ожидавшейся «ширки». Помнится, когда конструкция рухнула, Юлия Владимировна была ужасно расстроена. Её знаменитое «пропало всё!» обошло тогда все эфиры.

* * *

Я не хочу тут много говорить о Ющенко. Просто потому, что с ним всё ясно окончательно и бесповоротно. Он сам может считать себя образцом самой высокой морали – и это его личные проблемы. Он даже может верить, что у него растет рейтинг. Но даже если Ющенко по итогам выборов действительно выйдет на третью позицию – а этого нельзя исключать, учитывая бонус президентского статуса – то и это не будет иметь реального значения. Отрыв пары фаворитов от всех остальных кандидатов будет на самом деле очень большим и совершенно непреодолимым.

Вопрос для штабистов Тимошенко: им действительно безразлично, за кого будут голосовать во втором туре все те, кто в первом туре проголосует за Ющенко? Потому что пока что всё выглядит именно так. Будет ли это 3% или 5,5% избирателей, но тем, кто проголосует за Ющенко, несмотря на все эти показательные порки (пусть даже полностью заслуженные – кто бы спорил!), – всем им наверняка будет нелегко голосовать за тех, кто эти порки сегодня проводит. Это не говоря уже о том, что персонально Юрий Луценко для них еще с 2007 года – «зрадник», ничем не лучше Александра Мороза.

Но если, при нынешнем разрыве между Тимошенко и Януковичем в 8–12%, в штабе БЮТ не интересуются возможной потерей пусть даже 3% симпатиков Ющенко – значит ли это, что основная ставка будет сделана на «правильный подсчет»?

В таком случае Янукович нервничает не напрасно. Хоть и немало воды утекло со времени его последнего премьерства, он наверняка помнит – такое не забывается – какие возможности для «правильной» корректировки представляет премьерский пост. Правда, самому Виктору Федоровичу даже этих возможностей не хватило. Два раза – в 2004-м и в 2007 году.

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН