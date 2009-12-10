Янукович, если станет Президентом, разорвет газовые контракты с Россией?

Председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в случае его избрания Президентом Украины намерен добиваться пересмотра газовых контрактов с Россией в сторону уменьшения цены на газ для Украины.

Об этом он заявил в эфире Волынской областной государственной телерадиокомпании, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Один из вопросов, который я ставлю перед собой в случае победы на президентских выборах, - это обязательно вернуться к газовому контракту с Россией». «Если нам не удастся с Россией договориться, будем искать другие возможности», - добавил он.

По словам кандидата в президенты, решение об увеличении закупочной цены на газ в России для нашей страны по европейской цене, принятое в последнее время, является для Украины «тяжелым грузом».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что цена в 360 долларов за тысячу кубометров на восточной границе с Россией в конечном пункте транспортировки может достигнуть уже 400 долларов. Он подчеркнул, что в России цена для потребителей газа в этом году была приблизительно 70 долларов за тысячу кубометров. «Такая высокая цена на газ для Украины сделает неконкурентоспособными многие отрасли отечественной промышленности», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.