Гриценко инициирует ликвидацию налоговой милиции: это полный абсурд

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО на законодательном уровне инициирует ликвидацию налоговой милиции в системе государственных правоохранительных органов.

“Не ожидая выборов, я внес в Верховную Раду законопроект № 5336 о ликвидации налоговой милиции. Сейчас он рассматривается профильным комитетом парламента”, - заявил он на пресс-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что, в соответствии с действующим законодательством, “налоговая милиция призвана противодействовать правонарушениям в налоговой сфере”. “Если следовать такой логикой, то нужно создавать такие же подразделения в других государственных структурах – Антимонопольном комитете, Госкомземе, Госводхозе и пр. Неужели нам нужны десятки разных милиций? Это глупость”, - уверен кандидат в президенты.

Он напомнил, что в Украине уже есть милиция, Министерство внутренних дел и этого вполне достаточно.

“Налоговая милиция – это более 10 тысяч людей в погонах с оружием. Это целая дивизия и в ней свыше 20 генеральских должностей, которых хватит на несколько армий. Это полный абсурд”, - отметил А.ГРИЦЕНКО и уточнил, что, согласно его законодательной инициативе, функции налоговой милиции будут возложены на МВД, а в вопросах противодействия коррупции – на СБУ.