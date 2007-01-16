Иностранные воинские части будут находиться в Украине согласно плану

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом в соответствии со статьей 107 Конституции Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 декабря 2006 года «О Плане проведения в рамках военного сотрудничества многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Украины и вне ее границ в 2007 году».

Текст указа опубликовало Официальное интернет-представительство главы государства.

Согласно решению СНБО и в соответствии с Планом проведения в рамках военного сотрудничества многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Украины и вне ее границ в 2007 году, предусматривается провести «на территории Украины – двусторонние украинско-российские учения дежурных сил по противовоздушной обороне Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и Военно-воздушных Сил Российской Федерации, командно-штабные учения с привлечением войск «Репид Трайдент – 2007», украинско-бельгийские тактические учения, совместные тактические учения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и Воздушных сил США «Комбайнд Эффорт – 2007», тактические учения военно-морских сил «Си Бриз – 2007»». Вне пределов Украины – тактические учения аэромобильных подразделений «Казацкая степь – 2007», тактические учения «Юг – 2007», тактические учения механизированных (мотопехотных) подразделений Вооруженных Сил Украины и Словацкой Республики, многонациональные учения подразделений связи «Комбайнд Эндевор – 2007», многонациональные тактические военно-медицинские учения «Медкер – 2007», оперативно-тактические учения военно-морских сил государств Черноморского региона «БЛЕКСИФОР – 2007», многонациональные учения военно-воздушных сил стран – членов НАТО и стран – участниц Программы «Партнерство во имя мира» «Кооператив Арчер – 2007», многонациональные учения сухопутных войск стран – членов НАТО и стран – участниц Программы «Партнерство во имя мира» «Кооператив Лансер – 2007», учения зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с боевой стрельбой.

Этим документом Министерству иностранных дел Украины вместе с Министерством обороны Украины поручено внести в месячный срок в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложения по допуску подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях.