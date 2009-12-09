Кампания «Не верим» - политтехнология одного из кандидатов?

Кандидаты на пост Президента Украины и народные депутаты критикуют анонимную политическую кампанию «Не верим», которая началась в крупнейших городах Украины. Об этом политики заявили в комментариях УНИАН. Напомним, новая политическая кампания «Не верим» началась сразу в нескольких городах, в частности, в Киеве, Одессе и Львове, в виде биллбордов, наклеек и трафаретных надписей на стенах.

Так, народный депутат Украины, заместитель председателя Партии Регионов Анна ГЕРМАН считает эту кампанию опасной. По словам депутата, «основное, что потеряла Украина за последние 5 лет, это утрата доверия людей к власти». «Немногие понимают, насколько это опасно для будущего Украины. Углублять бездну между властью и народом – опасно. Нужно сейчас людям в кого-то верить. Если этого не будет, то ни один Президент, кто бы им ни стал, ничего не сможет сделать без поддержки народа”.

По убеждению А.ГЕРМАН, заказчик этой акции – “тот, кто хочет подорвать доверие к политикам. Потому что если люди не будут доверять политикам, это только во вред. Это выгодно силам, которые против украинской государственности”.

А.ГЕРМАН считает, что после выборов нужно сделать все необходимое, чтобы подобные анонимные кампании были невозможными. «Рекламные агентства, которые берут такие безадресные заказы, после выборов должны будут ответить за такую деятельность. Появляются какие-то «он», «она», «оно», на каждом шагу - черный пиар и недоброкачественная реклама. Нынешняя избирательная кампания высветила множество таких проблем, и после выборов нужно будет сделать поправки в законодательстве для того, чтобы не допустить подобной рекламы», - отметила А.ГЕРМАН.

В свою очередь, кандидат на пост Президента Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ высказала предположение, что акция «Не верим» может быть заказом фаворитов избирательной гонки.

«Так называемые фавориты, используя разочарование людей, пытаются работать на снижение явки избирателей. Ведь чем больше людей придет на избирательные участки, чтобы вынести свой приговор, тем меньше шансов у этих кандидатов удержаться при власти. С другой стороны, люди отчаялись в политиках и политике. Большинство людей не хотят голосовать за старую власть. Поэтому я на своих встречах призываю приходить на избирательные участки и делать свой выбор, чтобы, наконец, сменить власть и привести в нее новых людей», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Кандидат на пост Президента Украины Михаил БРОДСКИЙ также придерживается мнения, что заказчиком кампании «Не верим» является одна из действующих политических сил. «Не знаю, на что конкретно рассчитывают авторы кампании, но, очевидно, что это одна из тех технологий, которая предназначена поливать грязью всех остальных кандидатов», - считает М.БРОДСКИЙ.

Также свое мнение по поводу кампании «Не верим» высказал кандидат в Президенты Украины Анатолий ГРИЦЕНКО: «Не хочу думать, кому может быть выгодна такая акция. Единственное, что могу сказать: украинский народ действительно разуверен. Но кто заказчик акции – не знаю».

Народный депутат от БЮТ Игорь ГРЫНИВ считает, что «инициаторами акции, скорее всего, являются политики третьего эшелона». «Это, очевидно, такая же технология, как и у Василия ПРОТЫВСИХ. Говорить, что все плохие, могут те, кто не имеет на выборах никакого шанса. То есть, это попытка повысить свой рейтинг на основе антирекламы основных кандидатов. «Не голосуйте за них, а голосуйте за нас» - это цель непроходных кандидатов», - считает И.ГРЫНИВ. При этом депутат заявил, что как представитель одной из основных политических сил не слишком боится подобных технологий.

«Всегда есть те, что придет на выборы, и те, что не придет. Но в отличие от выборов городских председателей, где все происходит в первом туре, президентские выборы проходят в два тура. Всем понятно, что Украина будет избирать между ЯНУКОВИЧЕМ и ТИМОШЕНКО. Так на первом туре подобные мешают. Но основная борьба все равно будет вестись на втором туре», - считает И.ГРЫНИВ.

Это мнение разделяет народный депутат от «НУ-НС» Владислав КАСЬКИВ: «Думаю, что это очередная политтехнология кого-то из кандидатов. Пока еще рано говорить, кто это. Очевидно, что это динамичная кампания, которая будет иметь продолжение. Она в интересах какой-то политической силы. Какой именно – будет зависеть от следующих ходов».