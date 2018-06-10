Почему накрылся апелляцией референдум(о) относительно НАТО?

Последнее „прости” Виктора Медведчука большой политике аукнулось грустным эхом на украинском политическом поле – и заглохло. Инициированный им всеукраинский референдум по вопросу членства Украины в НАТО и ЕЭП очевидно приказал долго жить. И дело не только – и не столько – в решении Апелляционного суда Киева от 15 января.

Напомним, этим решением было отменено постановление Печерского райсуда Киева о признании противоправной бездеятельности Центризбиркома в плане подведения итогов сбора подписей под требованием о проведении всеукраинского референдума относительно вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

Суд также постановил оставить без рассмотрения жалобу о признании противоправной бездеятельности ЦИК относительно подведения общих итогов сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума.

Это постановление Апелляционного суда является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

При всем при этом юридически вряд ли данное судебное решение само собой похоронит натовско-еэповский референдум. История вопроса была такой: 11 декабря прошлого года Печерский районный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию подвести общие итоги сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума относительно вступления Украины в НАТО и Единое экономическое пространство.

Основанием для принятия решения стал административный иск такого себе гражданина Осадчего к ЦИК, по которому было признана противоправной бездеятельность ЦИК, в части подведения итогов сбора подписей граждан Украины относительно проведения референдума по народной инициативе.

Суд обязал Центризбирком выполнить свою обязанность в соответствии с частью 4 статьи 20 Закона Украины "О всеукраинских и местных референдумах" и подвести общие итоги сбора подписей граждан Украины.

Зря 30 октября 2006 года председатель ЦИК Давидович сообщал, что правоохранительные органы возбудили 28 уголовных дел по фактам нарушений при сборе подписей за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП. А 9 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры информировала, что ведомство изучает 10 уголовных дел, возбужденных по фактам предоставления неправдивых сведений в подписных листах относительно проведения всеукраинского референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и ЕЭП. Судьи к сведению эту информацию не приняли. У Печерского райсуда явно были какие-то мощные стимулы. Возможно, даже вполне материального характера.

29 декабря прошлого года Центральная избирательная комиссия признала действительными 4 млн. 431 тыс. 674 подписей из собранных 4 млн. 656 тыс. 182 подписей граждан за проведение эсдепеуошного референдума. Центризбирком постановил, что учету не подлежат 224 тыс. 509 подписей, собранных с нарушением отечественного законодательства. Но здесь есть причина: ЦИК ни слова не сказал о том, что делает это в исполнение решения Печерского суда. Таким образом, юридических оснований для отмены решения ЦИК от 29 декабря не наблюдается. Скорее всего, оно и не будет отменено.

Конечно, Секретариат Президента и без того получил еще один – и достаточно весомый – аргумент для того, чтобы глава государства не объявлял ненавистный для рьяного евроатлоинтегратора референдум с прогнозируемыми грустными последствиями. Но дело даже и не в этом.

Кажется, наиболее верным признаком похорон идеи референдума является бездеятельность „регионалов”. Лично автор мало сомневается в том, что при желании „доны” могли бы легко порешать вопрос в любом из „самых неподкупных” судов Украины. Особенно после 12 января, дня взятия под контроль чуть ли не всей полноты исполнительной власти в Украине. И перевести вопрос о референдуме во вполне реальную плоскость. Тем более, что даже заклятый сторонник НАТО Борис Тарасюк до решения Апелляционного суда Киева признавал, что референдум проводить таки придется.

Но делать этого „доны” не стали. Чем и продемонстрировали, что теперь к референдуму не стремятся.

Почему? В тактическом измерении правящей в настоящее время в Украине силе вообще не нужные никакие общественные стрессы, связанные с громкими агитпроповскими кампаниями, голосованиями и тому подобным. „Большие деньги любят покой”. И отпугивать их „доны” явно не собираются. Потому, кстати, призрачными выглядят и перспективы любых досрочных выборов в Украине.

В стратегическом аспекте референдум по НАТО являет собой настоящую политическую атомную бомбу. Закрытие НАТОВСКИХ перспектив для Украины будет означать непременную политическую аннигиляцию В.Ющенко в глазах США и союзных им стран Запада. Но взрывная волна с огромной силой ударит и по самим „донам”. Нетрудно представить себе, что произойдет после „победного” для противников НАТО референдума: в Госдеп вызовут представителей стран Азии и Африки и доходчиво объяснят, что покупать украинские танки, ракеты и „калаши” не нужно. Начнутся всевозможные антидемпинговые расследования относительно проката, труб, руды. Это обещает миллиардные убытки.

А кому мешает план интенсивного партнерства (который сам по себе является элементом большого бизнеса) с неопределенным сроком получения членства типа „когда рак на горе свиснет”? Практически никому. Ни на Западе, ни в Украине. Медведчук с Витренко не считаются.

Действительно, может сложиться ситуация, когда „донам” нужно будет разыгрывать НАТОВСКУЮ карту. Например, при значительном падении рейтинга. Но в таком случае они за две-три недели организовано соберут сами нужное количество „чистых” подписей. И ничем не будут обязаны никаким Медведчукам...

Николай Писарчук