Социальный пофигизм кандидатов

Политические программы в Украине – в том числе и президентские – воспринимаются как почти ничего не значащая формальность. Кажется, к ним серьезно не относятся не только избиратели, но и сами претенденты на гетманскую булаву. Хотя отсутствие четкого и убедительного плана действий в идеале должно было бы похоронить любого политика, у нас этот принцип не работает. Наш избиратель голосует преимущественно инстинктами и эмоциями, определяясь согласно критериям «меньшего зла» или «свой – чужой». Группа «асоциальных» подходов

Эксперты Национального форума профсоюзов Украины проанализировали программные предложения восемнадцати кандидатов на должность Президента в части решения наиболее острых социальных проблем. Судя по результатам, люди, которые видят себя в президентском кресле, существуют в другой реальности. Абсолютное большинство программ не содержат четкого видения того, как повысить качество жизни людей труда, сделать социальные стандарты реальными, защитить трудовые права работников в условиях кризиса. Если же кандидаты и обращают внимание на социальное развитие страны, им преимущественно не удается воздержаться от искушений популизма. Можно было бы списать все на очевидную истину: все наши политики видят жизнь страны лишь через тонированное окно своего джипа. Но у них есть консультанты, пиар-технологи, штатные идеологи и спич-райтеры. Куда, скажем, смотрела вся кандидатская рать, писавшая программу Яценюка, где за «прогрессивной» терминологией не стоит никакой конкретики? Почему опытный политик Сергей Тигипко в социальной проблематике ограничился одной фразой о «снижении уровня безработицы за счет реализации государственных инвестиционных проектов»?

Я уже не говорю о карнавальной стилистике господина Протывсиха или Михаила Бродского с его сугубо мультипликационным названием программы – «Друзья, давайте жить дружно».

У Александра Пабата глубина понимания социальных проблем исчерпывается тезисом «сытый голодного не разумеет». Ничего странного. Если верить декларации о доходах кандидата Пабата, в его семейном автопарке - десятки солидных авто.

Олег Тягнибок в своей программе больше делает акцент на вопросы истории, языка и люстрации власти, не детализируя социальных проблем.

Не особо волнует проблема социальной справедливости и Сергея Ратушняка и Людмилу Супрун.

Так что восемь из восемнадцати кандидатов вообще не собираются формулировать социальные проблемы и их способы решения в Украине.

Группа «социально неопределенных»

К другой группе можно отнести тех претендентов на булаву, кто смог хотя бы пунктирно обозначить свои социальные обязательства. Это, в частности, Инна Богословская, которая обещает навести порядок в государственных зарплатах и пенсиях, чтобы их максимальный размер не превышал минимальный более чем в 20 раз. Также кандидат верит, что вместе с ростом производства и повышением производительности труда зарплаты и пенсии тоже будут расти.

Александр Мороз выступает за «соотношение минимальной и максимальной зарплат и пенсий на уровне 1:10». Правда, главный социалист упустил из поля зрения необходимость повышения «минималки».

Анатолий Гриценко в своей программе занялся введением минимальной почасовой оплаты труда, которая при полной занятости должна быть выше прожиточного минимума. Также обещает повысить минимальные пенсии и утвердить перечень гарантированных бесплатных медицинских услуг.

Виктор Ющенко сдержанно высказался за порядок в системе определения размера зарплат и пенсий, установление минимальной пенсии не ниже реального прожиточного минимума. У действующего Президента нашелся еще один оригинальный козырь: сокращение рабочего дня на один час без снижения зарплаты матерям, чьи дети ходят в садик или учатся в младших классах. Идея полезная, хотя на фоне народных депутатов, которые месяцами безнаказанно прогуливают работу, такая уступка матерям выглядит весьма мизерной.

Вся президентская программа юриста Олега Рябоконя построена на идее создания активного и разветвленного гражданского общества, которое будет заниматься саморегулированием и в конце концов должно принять на себя часть функций государства. Идеи местами напоминают мягкую версию анархо-синдикализма. Разнообразные союзы и общественные советы у Рябоконя должны контролировать власть, что, в принципе, идея - проверенная временем и нужная. Но кандидат неожиданно подводит к парадоксальному выводу: «Президент должен возглавить движение формирования гражданского общества». Этот тезис разрушает все предыдущее теоретическое построение. А то как гражданское общество сможет контролировать главного представителя власти – Президента, если тот сам его возглавляет?

Группа «социальных популистов»

В третью группу, которая уделяет внимание социальным вопросам, вошли пятеро кандидатов. Один из них – Виктор Янукович, чья социальная политика кажется наиболее популистской. Виктор Федорович обещает людям государственную «антикризисную» продовольственную корзину – перечень продуктов питания, защищенных государством от ценовых колебаний (хлеб, овощи, масло, молочные продукты, сахар, крупы), а также государственную «антикризисную» медицинскую корзину.

Принцип раздачи денег лидер ПР решил положить в основу борьбы за материнские сердца. Помощь при рождении первого ребенка при Президенте Януковиче, начиная с 2011 года, должна составлять 25 тыс. грн., второго, – 50 тыс. грн., третьего и каждого следующего ребенка, – по 100 тыс. грн. Кроме того, «лидер» гарантирует ежемесячные социальные выплаты на каждого ребенка: при достижении 3-летнего возраста и до 13 лет семья будет получать ежемесячно по 250 грн., а с 13 до 18 лет – по 500 грн. Для всех, кто хоть немножко понимает положение украинской экономики, ясно, что эти обещания в ближайшее десятилетие выполнить невозможно. В программе кандидата источники финансирования таких бюджетных статей не указаны.

Также лидер ПР обещает установить новые минимальные размеры пенсий, которых хватит на жилье, еду и лечение, и повысить социальные стандарты для удовлетворения культурных потребностей и приобретения товаров долгосрочного потребления. Еще один реверанс главного “регионала” в сторону трудящихся: отмена льгот при начислении пенсий для высокопоставленных чиновников.

Юрий Костенко смог коснуться темы льгот несколько глубже: он – за предоставление адресной денежной помощи тем, кто в ней действительно нуждается, вместо неэффективной и несправедливой системы социальных льгот в целом. В то же время глава УНП выступает за формирование единого фонда обязательного социального страхования (с пенсионным и медицинским страхованием включительно), взносы в который будут осуществляться как единый социальный налог. Такая инициатива уже ходила в парламенте и была признана рискованной. В наших нынешних условиях объединение фондов может обернуться созданием масштабной коррупционной ячейки.

Обещания Юлии Тимошенко – не менее бронебойный вариант популизма, чем у Януковича. Акцент сделан на беспощадных для экономики выплатах советских сбережений, которые будут завершены на протяжении трех лет. Помощь семьям, где есть инвалиды, будет составлять 2000 грн. в месяц, а размер стипендии будет не ниже уровня прожиточного минимума. Сразу после завершения кризиса Юлия Тимошенко планирует возобновить долгосрочное кредитование покупки жилья под 2–4% годовых на 10–30 лет. Словом, молочные реки и золотые горы. Все эти обещания перечеркивает один факт: если бы Юлия Тимошенко хотела и могла осуществить свой «украинский прорыв», она бы сделала это уже сейчас – возглавляя исполнительную власть и парламентскую коалицию.

Понятное дело, не мог не отметиться в этой группе главный коммунист Украины. Он же и главный просветитель страны: Петр Симоненко обещает увеличить объем государственных инвестиций в развитие науки, культуры, образования, здравоохранения до 15% ВВП.

Вероятный Президент Симоненко планирует уже до конца 2010 года снизить уровень безработицы втрое. Какими средствами? В первую очередь широкой организацией общественных работ. Жестоко... Общественные работы в действительности – достаточно унизительное явление, когда люди с определенной квалификацией должны выполнять неквалифицированную работу дворников и грузчиков. Кроме того, снижению безработицы, по программе лидера КПУ, будет способствовать передача в народную собственность предприятий, чьи хозяева прибегают к массовым увольнениям трудящихся. Идея правильная, однако ее реализация опасна для самой Компартии: стоит национализировать предприятия всех «притеснителей трудящихся» – и финансировать Коммунистическую партию Украины станет некому. Как, в конечном итоге, и все остальные политические партии в Украине.

В то же время Симоненко – единственный, кто прислушался к требованиям профсоюзов о предоставлении им права законодательной инициативы. Кроме того, он обещает закрепить полномочия профсоюзов в вопросах раздела прибыли предприятий и политики оплаты труда.

Долю зарплаты в структуре себестоимости продукции лидер украинских коммунистов предлагает сразу закрепить не ниже 60%. Довольно высокая планка, к которой европейские страны шли десятилетиями.

У Владимира Литвина более реалистичные цифры. Он предлагает довести долю оплаты труда в производственной сфере с 8% до 30% себестоимости продукции. Соотношение минимальной и максимальной заработной платы, по его мнению, должно составлять 1:5. Нынешний спикер обещает завершить реформирование системы оплаты труда, подняв зарплаты и пенсии втрое (не слишком реальный план). В частности, зарплаты бюджетников должны сравняться со средними по экономике. Полезной инициативой Литвина можно считать отмену системы расчета минимальной зарплаты и замену ее социальным стандартом потребления, который будет включать основные потребности человека.

Впрочем, в свой арсенал Литвин записал и традиционно популистские средства: государственное финансирование социального жилья, предоставление кредитов для строительства жилья всем, кто в нем нуждается, предоставление молодым семьям льготного кредита на жилье. Такие обещания в Украине давали многие политики, но никто никогда их не выполнял.

Необходимость в новой социальной доктрине

Прочитав программы кандидатов в президенты, можем сделать несколько выводов.

Первое. Большинство программ идеологически всеядны. Постулаты либерализма смешиваются с идеями социализма и приправляются консервативными ценностями. Это свидетельствует прежде всего о том, что идеология для современного украинского политика является лишь вынужденной маской, сотканной из первых попавшихся разноцветных лоскутов.

Второе. Небожители слабо ориентируются в социальных проблемах страны и преимущественно не способны формулировать реальные задачи для их преодоления.

Третье. Магнетизм популистских методов самопиара для большинства кандидатов оказался непреодолимым. Обещаниями всевозможных выплат не гнушаются и люди, которые проработали в исполнительной власти не один год. При этом источники финансирования раздачи денег остаются виртуальными.

По моему мнению, кандидаты в президенты должны были бы в своих программах сосредоточиться на преодолении последствий кризиса, поскольку именно этот вопрос будет определять повестку дня следующей «пятилетки». Их обязанность – формирование новой социальной доктрины на базе реального развития экономики. С этой задачей не справился никто.

На фоне нынешнего кризиса усиливается деградация трудовых инстинктов рядового работоспособного украинца. Созерцая деятельность народных избранников, он и сам начинает мечтать о нетрудовых доходах. Работать уже не модно. Идеалом молодого человека становятся легкие деньги. Например, всеми правдами и неправдами получить три квартиры, в одной – жить, а две – сдавать, всю жизнь проедая арендную плату. И жизнь, считается, удалась.

Потому новая социальная доктрина должна прежде всего стимулировать украинца работать и создавать национальное богатство. Всем, кто может работать, нужно обеспечить равные условия, рабочие места и достойные зарплаты.

Гипертрофированная система льгот должна быть уничтожена. На сегодня в Украине выдано 26 млн. льготных удостоверений – ни одна экономика такого не выдержит. Государство же должно заботиться лишь о тех, кто работать не может – пенсионерах, инвалидах, сиротах. Право на льготы следует оставить только этим немногим категориям.

Рост социальных стандартов должен быть жестко привязан к росту ВВП. Необоснованные «раздачи» следует прекратить, хотя это и не популярно. Чтобы повышать зарплаты и пенсии, нужно, чтобы эти деньги экономика сначала «заработала».

У социальной доктрины должен быть четкий экономических базис. Потому экономику, которая «погорела» на своей экспортной ориентации, следует переориентировать на внутренний рынок. Поддержать большие предприятия за счет стимулирования внутреннего спроса на их продукцию, сформировав государственный заказ на нее.

Важно решать проблемы не за счет работников предприятий, а за счет реформ. Скажем, государство способно вывести из-под удара кризиса металлургию без увольнений и сокращений зарплат. Для этого нужны конкретные проекты в сфере машиностроения, транспорта, строительства мостов, которые поднимут спрос на отечественный металл.

Правительственная программа создания рабочих мест должна предусматривать, во-первых, поддержку малого и среднего бизнеса. Начинать нужно с элементарного – упрощения регистрации и снижения налогообложения для предпринимателя.

Во-вторых, нужно определить приоритетные отрасли и обеспечить их развитие. Это, в частности, сельское хозяйство, сферы обслуживания и туризма, развитие внутренней инфраструктуры, строительство дорог и подготовка к Евро-2012. Все это – источники рабочих мест и наполнения государственного бюджета.

Наконец, нужно вывести зарплаты из тени, ослабив налоговую нагрузку на фонд зарплат. При этом – жестко взыскивать налоги со всех на равных условиях.

Причем выполнение всех этих заданий возможно лишь при условии борьбы с коррупцией.

Досадно, что таких элементарных вещей не хватает большинству программ кандидатов. И это еще один повод задуматься – кого, собственно, вынуждены выбирать наемные работники, которые своим трудом создают все ресурсы страны...

Мирослав Якибчук, председатель Национального форума профсоюзов Украины