Черновецкий подкатил к пенсионерам с ”щедрым даром” (фоторепортаж)

В помещение ЖЭКа № 511, что на Оболони, – ажиотаж. В узком коридоре очередь примерно из пятидесяти человек. Люди толкаются, ругают нынешнюю власть. «При Омельченко хоть и пайков не раздавали, но и в Киевсовете не бились», - говорит одна пенсионерка, тем не менее выражает желание взять продуктовый пакет, «иначе возьмет кто-то другой».

В целлофановом пакете две банки печеночного паштета, банка сгущенного молока, шоколадка «Чайка», бутылка растительного масла с многозначительным названием "Щедрий дар", по пачке сахара и риса.

- Сейчас уже людей гораздо меньше, - комментирует Евгений Чечель, депутат Оболонского райсовета от Блока Черновецкого, контролирующий процесс раздачи. – А то в первый день пришло много людей не по графику - было столько народу, что одному пенсионеру стало плохо. Вызывали «скорую». Сейчас спокойнее.

Депутат также сообщил, что стоимость продуктового пайка по ценам супермаркета составляет около тридцати гривен, но, поскольку закупки производились оптом со складов, фонду это обошлось дешевле.

Через эту точку отоваривается около шестисот человек в день, людей для обслуживания не хватает, поэтому здесь висит объявление: «Приглашаются на временную работу фасовщики продуктовых наборов». Евгений Чечель сказал, что есть необходимость складывать пакеты. Десять копеек за один пакет – в целом выходит около пятидесяти гривен в день. Сейчас на складе работает около десяти человек, требуется еще пять.

Обдумать все увиденное мы зашли в ближайший гастроном, где в соответствующем отделе встретили пенсионерку Елену Свешникову с двумя пакетами от Черновецкого. Женщина купила 24-градусную бутылку рябиновой настойки на коньяке и аккуратно поместила ее в один из пакетов. Мы разговорилась, жительница Оболони сказала нам:

- Это для моего мужа. Он ветеран войны, освобождал Харьков от фашистов. Я несу ему паек. Скажу, что это от Черновецкого, дескать, специальный подарок для ветеранов. Только вы не пишите об этом.

Просьбу пенсионерки мы игнорируем сознательно. Представьте, что обрадованный ветеран позвал распить эту бутылку соседей ( кумовьей, друзей и т.д.) и при случае наивно похвастался ее происхождением. А поскольку никому больше из пенсионеров "рябиновое" счастье не улыбнулось, то представьте себе масштабы вероятного скандала! Добрая и внимательная жена могла спровоцировать такие разборки, что фонду мало бы не показалось...

Мысленно увенчав себя лаврами спасателей фонда и его основателя, мы отправились в другую «точку благотворительности», которая находится по адресу Оболонский проспект 16-А. Возле дверей офиса социальной помощи населению четвертого микрорайона Оболонского района стояло несколько человек.

Уже отоварившийся тремя пакетами пенсионер Евгений Зубанев сказал:

- Я очень доволен, - говорит Зубанев. - У нас в семье три пенсионера, и хорошо, что Леонид Михайлович нас подкармливает. Спасибо ему. Те, кто его критикует, пусть не берет пайки.

Пенсионерка Светлана Прокофьевна, получив свое, благодарит тех, кого она считает работниками службы социальной помощи: «Спасибо вам за все, дорогие!» И здесь происходит небольшой конфуз. Оказывается, пайки раздают не работники службы социальной помощи, а представители Блока Черновецкого, которые арендуют помещение.

- Я не говорю спасибо ни Черновецкому, ни нашему правительству, - поправляется жительница Оболони. - Ведь все это заслужили наши предки, которые восстанавливали эту страну и которую разграбили олигархи, сделав нас нищими. И не надо нам этого Черновецкого, который у нас забирает в тысячу раз больше, чем дает. Я должна получать пенсию тысячу триста двадцать рублей, а получаю четыреста.

- Но ведь не Леонид Михайлович виноват в этом, - замечает депутат Оболонского районного совета от Блока Черновецкого Тамара Романюк, руководящая процессом раздачи пайков.

- Я это понимаю. Но он имеет отношение к тарифам. Он, наверное, приватизировал Днепр, если увеличивает цену на холодную воду в три раза! Пайки беру, но голосовать за него не буду. Так и знайте.

Тамара Романюк поведала, что контролирует на Оболони два участка, и эти точки проработают до 19 января.

- Для получения помощи людям достаточно иметь при себе паспорт, пенсионное удостоверение, идентификационный код, - говорит она. - Выдаем не только самим пенсионерам, но и тем, кто приходит с этими документами вместо них. Тем людям, которые числятся в наших списках, но не посетили нас, мы привозим пайки на дом.

- Эксцессы случаются?

- Один пенсионер стал возмущаться, мол, на консервной банке стоит дата производства – ноябрь 2006 года: продукты просроченные. Пришлось объяснять, что дата и срок годности – вещи разные.

К пайку прилагается газета Черновецкого «Имею право» (N 46-А за декабрь 2006 года). В ней опубликовано обращение мэра к киевлянам. От комментариев удержаться сложно... «… Я гарантирую, что ни одного из вас я не оставлю один на один со своей бедой. В этом вся моя суть». Ну, это уже слишком: к беде прибавляется еще Черновецкий. «Никто не будет разочарован, потому что для меня это вопрос даже не политической, а биологической жизни или смерти». Фраза почему-то заставляет задуматься над вопросом: есть ли жизнь на Марсе? «Мы пришли всерьез и надолго…» А это, Леонид Михайлович, повторите после того, как все киевляне получат платежные ведомости за услуги ЖКХ...

Антон Зикора

Фото Дмитрия Стаховского