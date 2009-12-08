Готовы ли украинцы простить кандидату в президенты судимость (опрос)

Большинство граждан Украины - 57,2% - считают, что человек, который имел судимость за совершение преднамеренного преступления, даже если эта судимость погашена и снята в установленном законом порядке, не должен иметь права избираться Президентом.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного „Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики, переданные УНИАН.

При этом 28,8% респондентов придерживаются противоположного мнения, а 14% - не смогли определиться.

В Западном и Центральном регионах доля тех, кто считает, что человек, имевший судимость, не должен иметь права избираться Президентом, существенно больше и составляет, соответственно, 77,6% и 70,1% (допускают такую возможность - 15,2% и 19,3%). В Южном регионе против права человека, имеющего судимость, избираться Президентом выступают 42,3% респондентов, за – 39,4%. В Восточном регионе не поддерживают право человека, имевшего судимость, избираться Президентом 37%, поддерживают – 42,7%.

Больше всего противников избрания Президентом человека, имевшего судимость, среди электората Виктора ЮЩЕНКО, Юлия ТИМОШЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА и Владимира ЛИТВИНА, определили социологи.

Опрос проводился 12–18 ноября 2009 года. По месту жительства опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Совокупность выборки представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с достоверностью 0,95 не превышает ±2,9%.