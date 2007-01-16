Пройдет круглый стол: “Кампания уничтожения киевских заповедников стартовала”

18 января 14-00 - Круглый стол на тему: “Кампания уничтожения киевских заповедников стартовала”. Участники: академик НАНУ Николай Жулинский, советник Президента Украины Александр Саган, директор заповедника “Киевская крепость” Вячеслав Кулинич, руководители Национальных заповедников “София Киевская” и “Киево-Печерская лавра”, председатель ВО “Просвіта” Павел Мовчан и другие (Дом учителя, ул. .Володимирська, 57).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter