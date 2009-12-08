Тигипко может быть премьером и при Януковиче, и при Тимошенко

Кандидат в президенты Украины Сергей ТИГИПКО не исключает, что сможет возглавить правительство как при Президенте Викторе ЯНУКОВИЧЕ, так и при Президенте Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил на пресс-конференции в Житомире.

По его словам, "политические элиты Украины должны уметь договариваться".

При этом С.ТИГИПКО отметил, что ни один из представителей упомянутых элит «не сможет стопроцентно постоянно удерживать собственные позиции». "Хоть убейте, а так не выйдет", - добавил С.ТИГИПКО.

Политик выразил мнение, что "в Украине уже проходит время монополии власти".

Кандидат в президенты Украины также подверг критике нынешнюю власть за "неумение договариваться между собой", и пояснил существование многих политических и экономических проблем в стране отсутствием взаимодействия разных ветвей власти.

С.ТИГИПКО подчеркнул, что теперь в Украине "фактически, уперлись политики лбами, и невозможно решить ни один важный вопрос - ни экономический, ни политический, ни социальный, ни вопрос внешней политики, ни оборонной доктрины".

В то же время С.ТИГИПКО пообещал после выборов Президента "быть компромиссным ради общего положительного для всех результата".

Он отметил, что на его решение будут влиять, прежде всего, программа реформ следующего правительства и прозрачность соглашений, которые будут подписываться политиками. "Позиция премьер-министра, конечно, очень сильная, договариваться следует со всеми", - отметил С.ТИГИПКО. «Не исключаю, что буду договариваться с Юлией ТИМОШЕНКО, с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, даже с Владимиром ЛИТВИНЫМ и с теми, кто сегодня представлен во власти", - сказал С.ТИГИПКО.