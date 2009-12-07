Черномырдин: почему мы должны под американцев подстраиваться?

Советник Президента Российской Федерации Виктор ЧЕРНОМЫРДИН прогнозирует, что новый посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ приедет в Киев в следующем году.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, отвечая сегодня на вопрос журналистов, когда в Украину приедет новый посол России, В.ЧЕРНОМЫРДИН ответил: «Я думаю, в следующем году».

«Не могу сказать, может и после выборов», - добавил он.

На вопрос, не считает ли В.ЧЕРНОМЫРДИН проколом РФ, что российский посол до сих пор не приехал в Украину, в то время как Соединенные Штаты Америки прислали своего посла до президентских выборов в Украине, В.ЧЕРНОМЫРДИН ответил: «Почему мы должны под американцев подстраиваться? Посол назначен, посол будет. Готовится человек. Для него это новая работа».

Как сообщал УНИАН, указ о назначении М.ЗУРАБОВА послом РФ в Украине Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал 5 августа.

Вместе с тем 11 августа Д.МЕДВЕДЕВ направил открытое послание главе Украинского государства Виктору ЮЩЕНКО, в котором назвал политику Украины в годы его президентства отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией и сообщил о решении пока не направлять в Украину нового российского посла.

Между тем 23 октября министр иностранных дел РФ С.ЛАВРОВ сказал: «Михаил Юрьевич ЗУРАБОВ назначен послом РФ в Украине и готовится к отъезду в Киев. Его приезд в Киев состоится, я убежден, своевременно».