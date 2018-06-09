Как звать добрую фею – МВФ, Каддафи или Владимир Семенович?

«Ровно в полночь, - предупредила фея Золушку, - карета превратится в тыквв, кони – в мышей, кучер – в крысу, а твое роскошное бальное платье – в грязные лохмотья»...

По такому же сценарию в ночь с 31 декабря 2009 года на 1 января 2010 года должна завершиться сказка о бюджете 2009 года. В течение года сказочники из Кабмина творили PR-миф на тему главной сметы страны, рожденной вопреки всем надеждам 26 декабря 2008 года благодаря перебежчикам из других фракций. Пинзеник ушел, не согласившись на роль акушера, поскольку мониторинг плода уже тогда свидетельствовал: весь год будет на системе принудительного и искусственного жизнеобеспечения.

ДНК младенца сглазили с самого начала, поскольку правительственные генетики заложили ему экономический рост в 0.4 процента ВВП. Тимошенко в роли крестной матери убеждала, какое непростое, но надежное будущее у новорожденного. Вот из выступления премьера в Рада 5 февраля 2009 года (цитируем по «Урядовому курьеру»): «В нынешних прогнозах Украина запланировала 0,4 процента роста ВВП, тогда как МВФ предлагал поставить рецессию на уровне минус 5. Правительство Украины не согласилось с такими прогнозами, поскольку... Украина сильное государство, имеет ресурсы и резервы и при правильных действиях обеспечит этот показатель. А страны Евросоюза, по прогнозам МВФ, будут иметь спад производства на 2 процента, США – минус 1,6, и даже Япония, которая является образцом построения эффективной экономики, минус 2,6».

В результате "правильных" действий правительства Украина будет иметь показатель падения ВВП в 14, Евросоюз - 3,9, США – 2,5, Япония – 5,2 процента.

Как может стопроцентно выполняться бюджет, рассчитанный на ожиданиях экономического роста в 0,4 процента ВВП, в то время как ВВП упал на 14 процентов? Одно из двух: или он не выполняется, или нас держат за дураков и знают, что 99 из 100 украинцев этим не интересуются.

С самого начала, месяц за месяцем ребенок отставал в росте, не успевая за плановыми показателями. Нужно было или проводить хирургическое вмешательство, или прятать малыша подальше от человеческих глаз, а самим рассказывать, каким здоровым и игривым он растет. В конце марта правительство издало распоряжение, что все данные, которые касаются анамнеза, не подлежат разглашению. Первой жертвой грифу ДСП – «для служебного пользования» - пала ежедневная отчетность Казначейства о сальдо единого казначейского счета.

Пресс-эрзац-релизы Казначейства и ГНАУ, что заменили собой статистику, даже в худшие фискальные времена следовало бы печатать исключительно под рубрикой «Страшное перо не у гуся».

Ребенка сажали на гормоны однодневных инъекций, когда в последний день месяца в бюджет перечислялись миллиарды, чтобы в первый же рабочий день следующего месяца вернуться назад в виде возмещения НДС. Это для избранных. Для остальных – не видеть им возмещения НДС, как врачам – обещанной надбавки за борьбу с гриппом.

У других забирали дорогие игрушки, и не возвращали – лишь бы ребенок не плакал – как до сих пор не вернули залог двум участникам печально известного конкурса по приватизации Одесского припортового.

Однако главным было другое изобретение – изменить масштаб линейки. Вы же помните эту линейку на дверном косяке – и вас ею меряли, и вы свою детвору меряете. Чтоб сделать вид, что ребенок растет, было объявлено – не на публику, а среди своих – что в метре не 100 сантиметров, а 90. Скажем, доходы государственного бюджета в феврале должны были составлять согласно росписи 15 млрд. гривен, однако в действительности их собранно было 12,5 млрд. Чтоб не признавать, что план недовыполнен, план уменьшается и подгоняется к фактически собранным 12,5 млрд. И так месяц за месяцем. Ребенок вырос на 90 см – нам рассказывают, что то на самом деле имеются все 100.

Проблема лишь в том, что сам метр остается метром. Если бы не отрезали по кусочку в течение года, на 31 декабря он должен был бы составить 245 млрд. гривен – именно таким является план поступлений в государственный бюджет, с перечислениями из бюджета Киева включительно. По стостоянию на первое октября было собрано 166 млрд. гривен. Следовательно, чтобы выполнить годовой план, в ноябре-декабре нужно было бы собрать 80 млрд. гривен.

Если в среднем собирать в госбюджет по 17 млрд. гривен в месяц (местные бюджеты выносим пока еще за рамки), то задание собрать по 40 млрд. в ноябре и в декабре – кажется невыполнимым.

Однако не для сказочников. Мифотворцы быстро придумали сюжетный ход, до которого вряд ли додумались где-либо в мире: а давайте продадим валюту, полученную от МВФ в виде специальных прав заимствований (СПЗ) и будем считать полученные средства как доходы бюджета. Придумано – сделано: эти средства в размере от 12 до 14 млрд. гривен были зачислены в доходы бюджета, что позволило отчитаться о фантастическом наполнении государственных сундуков в ноябре, неправдоподобно превышающем результаты за все месяцы года.

Однако в декабре нужно собрать уже 60 млрд. (с учетом местных бюджетов). Сказочники сушат голову – что еще придумать, какой грим наложить на рахитичное создание, чтоб оно двигалось и производило впечатление живого организма.

Чтобы сериал был успешным, сказочники работают командами. Пока одни выписывают сценарий недоперевыполнения бюджета, другие выдают на-гора варианты новых социальных стандартов от правительства. Денег в бюджете нет, но пенсии уже повышены шахтерам, инвалидам, ветеранам войны, а всем остальным в 2010 году обещан коэффициент замещения 60 – именно 60 процентов от средней заработной платы за избранный период трудового стажа должно составлять трудовая пенсия в первый год президентства Тимошенко. Герои Украины, и без того небедные, будут получать месячную добавку в 10 тысяч гривен.

Какую бы еще копеечку засчитать в бюджет, чтоб выплатить январские пенсии, рассчитаться за декабрьский газ с Газпромом и как бы уговорить коммерческие банки и под какие проценты, чтоб они не забирали 30 декабря назад свои два миллиарда гривен, которые должны быть возвращены им за казначейские облигации?

Как бы нажать на Стельмаха, чтоб открыл бумажник? Что сделать с Ющенко, чтобы тот таки подписал письмо МВФ? И какие еще нужно написать постановления, чтоб показать их МВФ как пример неуклонного соблюдения программы?

Как бы продать остаток киотской квоты Испании или Китаю?

Не съездить ли к Каддафи? Возможно, даст в долг? А, может, к Соросу? Или еще раз в Москву?

Как бы уговорить Пекин профинансировать строительство метро в Днепропетровске, а самим в это время воспользоваться этими деньгами?

Не суть важно, как звать фею – МВФ, ЕС, Джамахирия или Владимир Семенович.

Успех сказочников основывается на их твердом убеждении - какая-то из фей таки придет на помощь.

Станислав Голубенко