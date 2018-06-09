Вехи недели: ЕС издевается, Путин поучает, Ющенко пробует себя в роли бульдога

Тринадцатый саммит Украина – ЕС полностью оправдал свое несчастливое число. Верховная Рада буксует даже по мелочам. Премьер стремительно прошла путь от консолидатора до диктатора. Владимиру Путину не нравятся «некоторые субъекты» украинской политики.

В минувшую пятницу Украина получила публичную прививку от неоправданного оптимизма. Лидеры Европейского Союза, прибывшие для участия в Тринадцатом саммите Украина – ЕС, не только разрушили евромечту Ющенко, отказавшись подписывать соглашение об ассоциации, но и подвергли критике за отсутствие реальных реформ. Сладкие сказочки о подписании «амбициозного» соглашения об ассоциации между нашей страной и Европейским Союзом в 2010 году – лишь хорошая мина при плохой игре. Даже заштатному евроаналитику понятно, что в ближайшие полгода в Киеве просто не с кем будет договариваться. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу без обиняков дал понять, что сегодня Старый Свет более всего интересует бесперебойный транзит российского газа по нашей территории. Остальное – несущественно. И нарисованная для украинского руководства перспектива вступления в ЕС в связке с Молдовой выглядит на фоне европрагматизма откровенным издевательством.

Российское злорадство по поводу провала украинских потуг на ниве евроинтеграции вряд ли заставит себя ждать. Вообще в двусторонних отношениях Украины и России пожелание друг другу мелких пакостей в последнее время зашкаливает по частоте использования. Один российский премьер Владимир Путин чего стоит. «Лидер нации» без устали поучает «братскую» Украину, словно вбивая нашим руководителям «Курс молодого бойца». Неподдельное возмущение Владимира Владимировича «отдельными субъектами, проникшими в украинскую власть» понятно: его-то самого за Кремлевскую стену внедрили по другому алгоритму.

Зато не исключено, что Москва в ближайшее время направит таки своего посла в Киев, ведь дипломатический представитель США Джон Теффт уже прибыл в украинскую столицу. Его персона должна подчеркнуть заинтересованность Вашингтона в развитии отношений с нашей страной, но за океаном, похоже, хотят дождаться завершения президентской кампании. Правда, явного фаворита среди ее участников у администрации Обамы нет. Кстати, подтверждение гарантий безопасности Украины, изложенных 15 лет назад в Будапештском меморандуме, действительно актуально – мир за прошедшее время серьезно изменился.

Участникам президентского забега так и не удалось оптимизировать закон о выборах главы государства. Демонстрация недоверия между представителями БЮТ и Партии регионов напоминает бульварный роман: политические силы, полгода назад едва не переписавшие Конституцию страны, сегодня ведут себя как разругавшиеся любовники. Старательно поливают друг друга грязью, вытаскивают на суд общественности грязное белье, словно оправдываясь за былые «чувства». В результате парламент в последнее время оказался не только неспособным преодолевать президентские вето, но и принимать решения для подтверждения своей дееспособности не может. Покинувший президиум Верховной Рады ради осуществления предвыборных вояжей Владимир Литвин и рад бы вернуться под купол на белом коне, словно рыцарь консолидации, но коллеги-законодатели не дают Владимиру Михайловичу на это ни малейшего шанса.

Тем временем кампания по выборам главы государства идет вяло. Результатов первого тура президентских выборов и в Центризбиркоме, и в экспертной среде ожидают с опаской – бюджетные средства на кампанию не выделены, а нормы законодательства оставляют немало лазеек для фальсификаций. Да и соблазн решить исход голосования подкупом избирателей велик. Зато Виктор Янукович уверен, что третьего тура в 2010 году не будет. С подстегиваемой данными социологических опросов уверенностью лидер Партии регионов обещает на этот раз не упустить победу. Бравада Януковича заметно нервирует Юлию Тимошенко. Та уже пустила ситуацию в экономике страны на самотек (второй месяц подряд НАК «Нефтегаз Украины» рассчитывается за российский газ из кредитных ресурсов МВФ) и пытается успеть донести до избирателей необходимые мэссиджи. Спешка приводит к сжиманию политической позиции Юлии Владимировны. Буквально за неделю она преодолела путь от представителя демократических сил, призывающего коллег-кандидатов к консолидации, до будущего главы государства, при котором никто не будет знать имени премьера. Как совместить две позиции, наверное, не знают и ближайшие соратники Тимошенко.

Тем временем Виктор Ющенко отошел от тактики мелких покусываний правительства и пробует себя в роли бульдога, способного повиснуть на элегантном платье Тимошенко. Виктор Андреевич столь искренне ратует за приход «украинского премьера», что порадовать это может только пещерного националиста. Заботливая Вера Ульянченко, на языке которой то, что у Ющенко на уме, призвала к скорейшей смене правительства. Но Вере Ивановне придется потерпеть до весны будущего года, ведь даже Партия регионов признала, что сегодня не способна отправить Кабинет Министров в отставку.

Евгений Магда