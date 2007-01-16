Янукович сделает внешнюю политику Украины однозначной

Принятие закона о внешней и внутренней политике снимет двузначную трактовку внешней политики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

«Нам нужно принять участие в доработке закона о принципах внешней и внутренней политики. Он даст ответ на те вопросы и снимет противоречие и двузначное трактование внешней политики Украины, которое все время критикуется в мире», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр уверен, что четкое определение принципов внешней политики будет способствовать восприятию Украины как надежного партнера. «Закон позволит проводить одинаковую политику и в Брюсселе, и в Москве, и в Вашингтоне. Скажите, с нами будут иметь дело инвесторы, которые не знают, чего можно ожидать от страны?», - поинтересовался он.

Кроме того, глава правительства считает, что принятие закона о принципах внутренней и внешней политики позволит стабилизировать ситуацию в государстве. «Тогда мы будем иметь надежных партнеров, с которыми мы можем строить долгосрочные планы», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.