Литвин понял, что рейтинговые соперники не слишком верят в свой шанс

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что не повторится 2004 год в части проведения третьего тура выборов Президента Украины.

Об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя заявления политиков о возможности проведения и третьего тура выборов Президента. Он отметил, что «это все технологические наработки, которые пытаются воплотить в украинскую практику, в украинские реалии».

При этом В.ЛИТВИН прибавил, что «это является свидетельством неверия наиболее рейтинговых кандидатов в свои безоговорочные шансы, о которых они так активно говорят».

Он сказал, что одним из таких сценариев является неприятие изменений к закону «О выборах Президента Украины».

Полностью было прогнозируемо, отметил В.ЛИТВИН, что «вбрасывание такого огромного количества дополнений к законопроекту не позволит учесть решения Конституционного суда и Венецианской комиссии относительно данного законопроекта».

Председатель парламента отметил, что сегодня «уже появляются определенные тенденции, которые позволяют говорить о том, что 2004 год не так далек от 2010 года».

В.ЛИТВИН выразил убеждение, что «у нас на этот раз хватит здравого смысла и понимания того, что в 2010 году выдержать 2004 год будет невозможно».

«И я убежден, что жизнь все эти технологические наработки подправит в правильном направлении», - прибавил руководитель парламента.