Гриценко рассказал Яценюку, что на войне есть тыл, где хранится еда

Кандидат в президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что некоторые претенденты на пост главы государства только имитируют борьбу с коррупцией.

Об этом он сказал в эфире программы «Шустер Live», сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

«Не надо ходить на войну с коррупцией, надо работать на своем месте и выполнять свои обязанности», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, «вместо придумывания лозунгов и развешивания плакатов с призывами к борьбе с коррупцией, депутатам следует приходить в парламент и голосовать за соответствующие законопроекты».

«ЯЦЕНЮК говорит, что вышел на войну с коррупцией и взяточничеством. Однако на войне есть тыл, где хранится еда, и фронт, где идет бой. Такой фронт сегодня находится в Верховной Раде», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он напомнил о трех ключевых законопроектах, направленных на борьбу с коррупцией, за которые не голосовал ни лидер «Фронта премен» Арсений ЯЦЕНЮК, ни лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, ни фракция ПР в целом.

«Первый законопроект №0876 о принципах предотвращения и противодействия коррупции, в котором заложены жесткие требования для чиновников, ограничение их деятельности, раскрытие их реальной собственности, доступ общественности к антикоррупционной экспертизе, сотрудничество с международными структурами для борьбы с коррупцией в Украине. Второй – №0875 – об ответственности за коррупционные правонарушения, где четко указаны сроки заключения и за взятку, и за принуждение к взятке, и за запугивание гражданина, используя служебное положение. Третий важный законопроект, который, к сожалению, был отменен, - №3428, предусматривающий усиление уголовной ответственности за взятку от 10 тысяч долларов и выше», - сообщил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, «несмотря на то, что в законопроекте №3428 записаны то, что декларирует ЯЦЕНЮК, он ни разу не явился в сессионном зале, чтобы нажать на кнопку «за». «Также не поддержал законопроект и ЯНУКОВИЧ», - заметил кандидат в президенты.

«Ответственность имеет фамилию. Данный закон провалил ЯНУКОВИЧ. Дважды за законопроект голосовали свыше 300 депутатов. Две недели назад, вместо того чтобы подтвердить свою позицию и преодолеть вето главы государства, фракция Партии регионов не голосовала. Поэтому сейчас десятки тысяч взяточников-чиновников могут считать ЯНУКОВИЧА своим «крестным отцом». Он их спас и они ему аплодируют», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, если и в дальнейшем имитировать борьбу с коррупцией, она не исчезнет.

«Если же каждый на своем месте будет делать свое дело, тогда будет реальный результат», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.