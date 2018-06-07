Саммит Украина – ЕС: прогресс в отношениях или дань протоколу?

В Киеве прошел XIII саммит Украина – ЕС, по результатам которого было подписано общее заявление. Мы пообещали Евросоюзу, что проведем президентские выборы в соответствии с евростандартами, а также – что будем работать над стабилизацией, искоренением коррупции, улучшением инвестиционного климата. Интересно, что за день до этого председатель представительства Евросоюза в Украине господин Тейшейра заявил, что руководство государства не выполняет обязательства перед Европейским Союзом относительно проведения реформ. Правда, на самом саммите глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу подсластил пилюлю, пообещав, что амбициозное соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС будет подписано в следующем году. Виктор Андреевич, выступая первым, уточнил что в нашей недоевроинтеграции виновны правительство и парламент.

Чем был этот саммит? Просто протокольным событием, которое отсидели, потому что по дипломатическому канону не могли отменить, или европейские лидеры хотели таки дать нам какой-то сигнал? С кем из украинских политиков персонифицируют европейские должностные лица наше пробуксовувание на евроинтеграционном направлении? С кем из вероятных преемников действующего Президента связывают украинские перспективы? Откорректирует ли Лиссабонское соглашение планы ЕС в отношении Украины? Эти вопросы мы адресовали отечественным и европейским экспертам.

Екатерина Вольчук, Университет Бирменгема (Великобритания), заместитель директора Центра российской и восточноевропейской политики: НИ ОДНА СТРАНА СОЦЛАГЕРЯ НЕ СМОГЛА ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ ВНЕ ЕВРОСОЮЗА

Саммит – это обязательное, предварительно запланированное событие, которое, с одной стороны, нельзя было отложить. А с другой – лидеры могли бы отказаться, учитывая собственную занятость и реформы, которые происходят в ЕС. Поэтому поскольку они нашли время и саммит состоялся, – мы увидели, что диалог с Украиной важен, этому политическому мероприятию отводится определенная роль, и это самое собой уже является сигналом. Но нельзя надеяться, что саммит что-то кардинально решит... На таких мероприятиях, как правило, провозглашается – что было согласовано и работа над чем была завершена на “низшем” уровне. Важнейшим является формирование соглашения между Украиной и ЕС об Ассоциируемом членстве. Однако оно еще не готово.

Лиссабонское соглашение повлияет на перспективы Украины, но тяжело сказать как именно. Сейчас в ЕС появились новые институты, заместители главы ЕС, высокий представитель по иностранным делам. Раньше в Еврокомиссии было два директората: один – по делам расширения (когда в ЕС входили Кипр, страны Балтии, Мальта и другие), второй – по внешним отношениям (который занимался, в частности, и Украиной). Сейчас эти директораты объединяются. А когда объединяют две команды в одну, неизвестно, что из того выйдет.

То, что политику соседства, будут реализовывать в директорате, который занимался расширением ЕС, может быть очень хорошо для Украины, а может, ничего и не изменится. Пока еще тяжело решить, каким будет эффект от реформ в Евросоюзе. Некоторые наблюдатели говорят, несколько изменится, поскольку изменятся институты ЕС. Другие говорят, что все будет зависеть от конкретных людей, которые будут работать в новом директорате.

Не исключено, что члены ЕС тоже будут пытаться контролировать зарубежную политику Евросоюза. А они часто имеют очень разные приоритеты во внешней политике. Не исключаю, что у членов нового директората будут очень серьезные разногласия во взглядах. И это может больше всего навредить Украине. Просто некоторые страны не чувствуют, что Украина может быть приоритетом.

Публично еврочиновники не высказываются о своих симпатиях или антипатиях относительно наших кандидатов. Но успех или неудача Украины – дело не лидеров, а общей трансформации нашего государства. Прогресс в отношениях с Евросоюзом зависит от событий в самой Украине. Так было и всегда будет.

Украина говорит, что отношения с ЕС не дают стимула к реформам. ЕС, в свою очередь, говорит, что Украина не выполняет своих обещаний и не проводит реформ. Это определило тяжелую атмосферу в наших отношениях.

Но нужно помнить, что ни одна страна из постсоветского пространства не смогла трансформироваться вне границ Евросоюза.

Гжегож Громадський, аналитик фонда Батория (Batory Foundation, Польша): УКРАИНА ДЕМОНСТРИРУЕТ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В этом саммите нет ничего особенного. Есть заявление относительно честных выборов в Украине и необходимости стабилизации и реформ. Европейский Союз просто ожидает выборов в Украине. Потому что это очень важно для развития отношений.

В конечном итоге, от этого саммита никто ничего конкретного не ожидал. Об Ассоциации тоже пока еще рано говорить, потому что, опять же, все ждут президентских выборов. Потому Баррозу и сказал, что все решится в 2010 году. То есть, все зависит от Украины.

Кого бы Европа хотела видеть Президентом Украины? Я бы не сказал, что есть какие-то конкретные преференции. Для Европы главное, чтобы выборы прошли демократично. Потому что это очень уникальный процесс на постсоветском пространстве. За последние несколько лет в Украине прошли президентские выборы, потом два раза парламентские, и если бы нынешние выборы были опять демократичными, – это бы значило, что в Украине демократия работает...

Вы не услышите, что кто-то говорит, мол было бы лучше, если бы был Янукович или Тимошенко. Вопрос так не стоит. А кулуарно... В Польше иногда ведутся разговоры, что, возможно, Тимошенко была бы лучше, потому что она вроде бы больше ориентируется на Европу, однако в то же время звучит, что ничего страшного не будет, если президентом станет Янукович. В конечном итоге, у него будет сильная оппозиция.

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел: ЕС ЖДЕТ ПЕРВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ПОБЕДИТЕЛЯ ВЫБОРОВ Президент Ющенко сделал тактическую ошибку, сказав, что в декабре мы подпишем соглашение об Ассоциации. Ведь МИД об этом никогда не заявлял. Зона свободной торговли все оттянула, велась простая работа... То есть вышло какое-то извращение. Теперь выглядит так, как будто саммит был неуспешным, потому что, мол не подписали. Да и не планировалось этого.

Вопрос стоял так – дадут ли зеленый свет соглашению об Ассоциации и когда же наступит безвизовый режим. Вот над этим дипломаты и будут работать дальше.

Более конкретно вам никто ничего не скажет, потому что сейчас будет пауза, все ожидают выборов. А если что-то и будет заявляться, то это будет только как подогревание...

Несмотря на все неурядицы, которые переживает сегодня наше государство, саммит состоялся. Это является свидетельством того, что ЕС заинтересован в развитии диалога с Украиной.

Саммит является своеобразной проверкой – как в дальнейшем будут строиться отношения с Украиной. Основой для этих переговоров является ряд конкретных соглашений: об Ассоциации, зоне свободной торговли, относительно безвизового режима, документы секторного характера. Все наработано и является базой для последующей работы на всех уровнях.

Кроме того, саммит показал, что сохраняется динамика отношений между Украиной и ЕС. Но впереди у нас президентские выборы. ЕС ждет результата. Первых заявлений победителя, того каким образом будет сформулирована политика евроинтеграции.

Владимир Посельский, вице-президент Международной организации «Украина в Европе», докторант Парижского института политических наук: САММИТ ВПИСЫВАЕТСЯ В КОНЦЕПЦИЮ СОЗНАТЕЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ Мне странно, что перед выборами прозвучала такая непосредственная критика от председателя представительства ЕС в Украине господина Тейшейра. Хотя в целом его заявление реально отображает картину... Думаю, европейцы подводят итог президентства Ющенко и констатируют: мы не продвинулись в нашем диалоге.

Но это не дает поводов для пессимизма. Наш МИД провел серьезную работу. Соглашение об углубленной Ассоциации, как пообещал Баррозу, будет подписано скорее всего в следующем году. И это соглашение создаст серьезные предпосылки для практической интеграции украинской экономики в единый рынок ЕС.

Саммит проходил в рамках ежегодных саммитов. И его результат отвечает реальному состоянию дел в отношениях между Украиной и Европейским Союзом. Сближение происходит, но не так быстро, как хотелось бы.

Евросоюз закономерно выражает определенное неудовлетворение, но сами отношения ЕС и Украины вписываются в концепцию сознательной неопределенности. То есть двери в ЕС не закрыты, в то же время никто не говорит, что они открыты. ЕС взял стратегическую паузу, и все зависит от нас.

Украина в любое время может подать заявку на членство в Европейском Союзе, но готовы ли мы к тому, чтобы начинать этот процесс? Что касается Лиссабонского соглашения, то от его принятия выигрывают балканские страны, которые смогут ускорить свои интеграционные процессы относительно ЕС. В новом составе Европейской комиссии комиссар по расширению и внешним делам занимается одновременно и вопросами Восточного партнерства. Я думаю, будет сформулирована более согласованная позиция, в частности и в отношении России. А если ЕС четче определится относительно политики России, то опосредствовано от принятия Лиссабонского соглашения выигрывает Украина.

Опрашивали Маша Мищенко, Оксана Климончук