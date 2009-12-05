Порошенко: Украина готова рассмотреть любые варианты расширения ГТС

В дополнение к существующей украинской газотранспортной системе (ГТС) экономически оправдано построить несколько новых ниток, которые обойдутся возможным партнерам по будущему консорциуму в десятки раз дешевле, нежели обходные газопроводы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО в интервью изданию «Зеркало недели».

«Дискуссии об изменении формы собственности ГТС я не допускаю. Но еще с 2005 года мы говорим о том, что в дополнение к существующей ГТС, имеющей возможность транспортировать почти 140 млрд. кубометров (газа) в год, будет совершенно экономически оправданно построить несколько новых ниток, которые обойдутся либо российскому налогоплательщику, либо любому другому нашему партнеру в десятки раз дешевле», — заявил министр.

При этом он добавил, что «говорить о формате собственности вновь построенной части ГТС мы не только готовы, но и заинтересованы».

По словам П.ПОРОШЕНКО, начало переговоров по созданию этого консорциума ожидается уже в 2010 году.

По мнению руководителя МИДа, ключом к решению существующих проблем в газовой сфере должна стать унифицированная ценовая политика, долгосрочные контракты и многосторонний формат газовых переговоров.

«С моей точки зрения, унифицированная ценовая политика на газ для всех потребителей, унифицированная ценовая политика на транзит для всех стран, долгосрочные контракты, которые избавлены от политической составляющей, переход от двустороннего формата диалога к многостороннему существенно укрепят энергетическую безопасность континента. Подчеркиваю: я вижу Украину составной частью этой политики, а не отдельным транзитным элементом», — добавил П.ПОРОШЕНКО.

Справка УНИАН. Газотранспортная система ДК «Укртрансгаз» состоит из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Протяженность магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины: на входе – 288, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.

По оценкам экспертов НАК «Нафтогаз Украины», пропускную способность украинской ГТС можно расширить на 60 млрд. куб. м в год за счет инвестирования 5-6 млрд. долларов.