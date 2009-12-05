В ЦИК не исключают «третьего тура» и на этих выборах

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА не исключает возможность повторного голосования на президентских выборах 17 января 2010 года.

Об этом он заявил в комментарии для еженедельника «Зеркало недели».

«Даже если закон прямо об этом не говорит, прецедент отмены результатов и повторного голосования уже есть. И если ВСУ - на основе пятой статьи Конституции и верховенства права в 2004-м году сумел признать результаты второго тура недействительными и назначить переголосование, то почему этого не может сделать ВАСУ в 2010-м?», - сказал А.МАГЕРА.

Он подчеркнул, что ЦИК исполнит судебное решение как Высшего админсуда, так и Верховного Суда Украины.

«Какой бы из этих судов в итоге не принял иск к рассмотрению и не вынес позитивного решения, ЦИК обязан его выполнить. Других вариантов нет. Как говорится, назвался грибом, — полезай в корзину. Назвались правовым государством, где судебные решения должны исполняться, — исполняйте», — заявил заместитель председателя ЦИК.

А.МАГЕРА уверен, что вероятность судебного оспаривания результатов выборов значительно возрастет в том случае, если разрыв между победителем второго тура и его соперником будет незначительным.

«Уже сегодня очевидно: чем меньше будет разница между первым и вторым местом во втором туре президентских выборов, тем больше рисков повториться. Тем больше будет напряжения в стране, в судах, в ЦВК. Цена одного голоса будет дорого стоить. И здесь все будет зависеть от политиков», - констатировал зампредседателя ЦИК.