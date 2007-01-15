Покушение на секретаря Харьковского горсовета было имитацией

Согласно выводам специалистов взрыво-технической службы, взрыв возле гостиницы «Националь» в Харькове в ночь на 13 января имел имитационный характер.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника областного управления по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, оборонной и мобилизационной работы Александра НЕЧИПОРЕНКА, к такому выводу пришли специалисты-взрывотехники, которые работали на месте события.

Пресс-служба напоминает, что в ночь с 12 на 13 января возле гостиницы «Националь» на проспекте Ленина прозвучал взрыв. Он произошел в момент, когда секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС входил в гостиницу. В результате взрыва никто не пострадал.

По данным специалистов, количество бездымного пороха, которым была начинена взрывчатка, по эквиваленту была меньше, чем в армейском взрывном пакете, а максимальный разлет осколков - 7 метров. Именно это, сказал О.НЕЧИПОРЕНКО, дало возможность взрывотехникам сделать вывод об имитационном характере взрыва.

Установлено, что радиоуправление взрывного устройства осуществлялось с помощью автосигнализации "TOMAHAWK". Привести ее в действие возможно лишь из расстояния до 40 метров. О.НЕЧИПОРЕНКО отметил, что охрана Г.КЕРНЕСА не заметила ни машин, которые отъезжали от здания, ни людей, потому, вероятнее всего взрывчаткой руководили или со стороны улицы Космической, или из окна гостиницы.

По словам О.НЕЧИПОРЕНКА, прокуратура Дзержинського района еще изучает материалы дела, потому пока еще невозможно сказать точно, будет ли возбуждено уголовное дело по этому факту.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета, сам Г.КЕРНЕС расценил ночной инцидент как покушение на его жизнь, сделав соответствующее заявление.