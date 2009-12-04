Катеринчук объяснил своей партии, что есть только один шанс

Европейская партия Украины (ЕПУ) поддержала кандидатуру премьер-министра, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на президентских выборах 2010 года.

Соответствующее решение было принято на V съезде партии, который состоялся сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Я не хочу страны ЯНУКОВИЧА, я хочу европейскую демократическую перспективу для Украины, и ее способна обеспечить только один кандидат – ТИМОШЕНКО. Поэтому я призываю вас отбросить все эмоции и понять, что у нас сегодня есть только один шанс: либо мы сохраняем демократическую перспективу для Украины, либо мы отдаем страну в руки бандитов и коррупционеров», - заявил лидер ЕПУ Николай КАТЕРИНЧУК.

Он выразил убеждение, что «сегодня каждый голос, не отданный за ТИМОШЕНКО – это голос за ЯНУКОВИЧА, за ПИСУАРы и за голодных студентов, которые были вынуждены защищать свои права и идти на Киев, протестуя против произвола режима КУЧМЫ и ЯНУКОВИЧА».

Н.КАТЕРИНЧУК сообщил делегатам съезда, что по поручению партии он провел консультации почти со всеми кандидатами в президенты.

«Наши требования в программу кандидата в президенты Украины включил только один кандидат – Юлия ТИМОШЕНКО», - отметил народный депутат.

Н.КАТЕРИНЧУК перечислил пункты, которые есть в программе Ю.ТИМОШЕНКО и которые отвечают видению Европейской партии Украины о развитии Украины и ее продвижению в европейское сообщество: безвизовое пересечение гражданами Украины границ с Европейским Союзом; проведение широкомасштабной налоговой реформы, радикальное снижение налогов и построение инвестиционного климата, который позволит быстро выйти из кризиса; забота об украинцах, работающих за рубежом; обязательства по защите их прав и интересов; наведение порядка в Киеве.