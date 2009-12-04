Литвин хочет знать, кому принадлежат газовые скважины в Украине

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет о необходимости обеспечения прозрачности решения всего комплекса вопросов в газовой сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, об этом В.ЛИТВИН заявил в Ровенской области после открытия газопровода в пгт Сосновое (Березновский район). Прокладка газопровода состоялась при содействии председателя Верховной Рады Украины, отмечается в сообщении.

Отвечая на вопрос журналистов, В.ЛИТВИН охарактеризовал значение газификации для возрождения села как «ключевое и определяющее». Он отметил, что города в Украине газифицируются на 80%, а села – в среднем на 38%, при этом в Ровенской области этот показатель значительно меньше.

«Поэтому я глубоко убежден, что одной из неотложных проблем, которую должна разрешить власть после завершения политической кампании, – обеспечение энергоносителями населенных пунктов, в первую очередь в сельской местности, - заявил руководитель парламента. - В противном случае все призывы к людям возвращаться в села останутся лозунгами». В этом контексте он высказал мнение о необходимости в первую очередь «завершить строительство тех газопроводов, которые готовы на 80%, а затем четко определить финансирование для полной газификации сельской местности».

Председатель Верховной Рады Украины высказался также за решение вопроса льготной оплаты за потребленные газ и электроэнергию для сельских жителей с учетом того, что они «имеют мизерные заработную плату и пенсии».

В.ЛИТВИН также заявил о необходимости «навести порядок в вопросах, связанных с владельцами газовых сетей и облгазов». «Я убежден, что они должны быть в государственной собственности, потому что газовые сети должны работать не на обогащение отдельных личностей, а на всех людей, тем более, что это проблема национальной безопасности государства», - отметил он.

Отвечая на вопрос журналистов о формировании цены на газ, председатель Верховной Рады Украины отметил: «Та цена на голубое топливо, которая сегодня заявлена украинской стороной как большая победа, является абсолютно неподъемной для страны. На этом фоне фарисейскими выглядят заверения в том, что цена на газ для промышленности и коммунальных нужд не будет повышаться. Если это так, нужно сказать, за счет чего власть собирается покрывать разницу».

Касаясь вопроса газа собственной добычи, В.ЛИТВИН выразил убеждение, что «нам всем обществом нужно требовать обнародования информации о том, кому переданы газовые скважины», отметив: «Все скважины должны быть возвращены в государственную собственность». «Себестоимость газа собственной добычи составляет около 50 долларов, продается он по общемировым ценам, а разницу ловкие дельцы кладут себе в карман», - объяснил В.ЛИТВИН.

По мнению руководителя парламента, газ собственной добычи должен использоваться исключительно для коммунальных нужд, а промышленные предприятия, которые находятся в частной собственности, должны иметь возможность самостоятельно заключать контракты на поставки газа.

«Газовую проблему нужно решать как составляющую в системе всех отношений с Россией. Если не выстроить такую систему, газ у нас всегда будет политическим товаром», - убежден В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады сегодня находится с рабочей поездкой в Ровенской области. Во время поездки В.ЛИТВИН встретится с жителями городов Березно и Костополь и проведет встречу с работниками ОАО «Ровноазот». В г. Ровно он примет участие в торжествах по случаю Дня местного самоуправления.