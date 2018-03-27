Порошенко наращивает рейтинг в глазах Президента оппозицией к Тимошенко

“Украинская авария-2006” – так называлось заседание круглого стола, на котором политологи, политики и экономисты выражали свои взгляды на нынешнюю политическую ситуацию. Корреспондент УНИАН взял несколько эксклюзивных комментариев по темам, которые сегодня во всех на слуху.

Юля дожмет “Нашу Украину” и вынудит согласиться на ее премьерство Владимир Маленкович, политолог: Шансы стать премьером у Тимошенко достаточно высокие. Она «дожмет» НУ и вынудит согласиться на ее премьерство. Правда, НУ обставит это все согласованиями, но кто сказал, что Юлия Владимировна их будет придерживаться?

Представители большого бизнеса – Порошенко, Мартыненко, Порошенко, Третьяков, Жвания - основные конкуренты Тимошенко в борьбе за премьерство. Они сами не хотят этой должности, но и не хотят, чтоб ее получила Юля. Другая группа “Нашей Украины”, к которой, в частности, относятся Роман Бессмертный и Роман Зварич, готовы на союз с Тимошенко, но на определенных жестких условиях.

Команда Порошенко, который заявляет, что Тимошенко делает все, чтобы первой выйти из коалиции, в действительности хочет так “связать” ее разными условиями, чтобы она сорвалась и ушла в оппозицию. Они подталкивают ее к этому.

Тимошенко и в самом деле лучше таки уйти в оппозицию - с точки зрения ее шансов на получение президентства. Но сегодня быть премьером выгоднее, чем Президентом. Тем более, что второй вариант возможен лишь через три года, а премьером - уже сейчас. Она хочет схватить власть - только посмотрите, как она раздражена. Власть уже рядом, а Юлия Владимировна не может ее ухватить. Поэтому не думаю, что она добровольно уйдет в оппозицию. Она это сделает, когда ее оплетут такими условиями, что она не сможет руководить страной самостоятельно. А она этого хочет. Потому что Президент страной не будет руководить, поскольку отмена конституционной реформы маловероятна. Коррекция – возможно. Даже, если Ющенко через Конституционный суд удастся упразднить поправки к Конституции, ему придется утвердить такой же закон о парламентско-президентской республике, но скорректировав определенные положения.

Порошенко может быть полезен Президенту только тогда, когда он выступает против Тимошенко Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий: Сегодняшняя перепалка Тимошенко - Порошенко уже влияет на ход переговоров о коалиции. Порошенко - против Тимошенко-премьера. Если бы не было его позиции в “Нашей Украине”, блок давно бы подписал протокол о создании коалиции, в том числе – с шестым пунктом, который предлагает отдать должность главы правительства политической силе, получившей первое место на выборах среди “помаранчевых” партий. Тимошенко понимает, что многие ее планы не реализуются из-за того, что противоположную позицию занимает Петр Алексеевич. С другой стороны, тот понимает: быть полезен для своей партии и Президента он может тогда, когда выступает против Тимошенко. Этим он набирает рейтинги и большей значимости. Он словно предлагает себя на роль “удержателя” Юлии Владимировны, когда она станет премьером или получит какую-то другую должность. Так было еще тогда, когда она впервые возглавляла правительство. Этот их “спор” часто работает на обоих – в частности, поднимает их политическую значимость.

Юля не уйдет в оппозицию, потому что до выборов Президента еще очень долго. Если же таки она возглавит правительство, будет принята программа деятельности правительства, которая будет защищать премьера от отставки на протяжении года.

Нужен премьер, который предаст избирателей Александр Розенфельд, доктор экономических наук, профессор: Экономическая программа Тимошенко неясна. Что она будет делать в должности премьера – также неясно. Люди хотят это знать, но в разных выступлениях она говорит разные вещи. Я не имею достаточно оснований, чтобы говорить, что она будет плохим премьером. Нужен сильный премьер. Нужно сильное правое правительство, которое не будет стесняться сказать, что он правое, что стране нужно заработать деньги, чтобы выполнить свои социальные обязательства.

Сейчас нам нужен правый поворот. Нужные опережающие темпы экономического развития. Ну и – сильный премьер должен быть... Может ли быть таким Тимошенко? По-видимому, да, судя по ее личным качествам.

Первая ее попытка премьерства была ужасной. Это происходило на волне назначения вождей, победивших в революции. Они действовали без знания ситуации, не понимая экономических инструментов и рычагов.. Но то был постреволюционный период. Сейчас мы вступаем в другой период – когда необходимо что-то делать со страной. Нужные долгосрочные ориентиры, понимания, которой должна быть страна через 20 лет. Программа Президента “10 шагов навстречу людям” содержит многие правильные слова, но это – не программа. Программа, которая должна быть – это совокупность трех составляющих частей: анализ сегодняшнего момента; определение точки прицела и выбор траектории. Украине нужен новый курс. Последний должен быть проведен с учетом левых настроений населения. Вполне возможно, Тимошенко как премьер сможет его определить. Возможно, у нее нет самостоятельной экономической программы. Но такую нужно разработать. Думаю, Юлия Владимировна получила хороший урок. Но многое зависит от того, насколько она чувствует свою ответственность за судьбу страны в долгосрочной перспективе. Как говорил генерал де Голль, перед избранным политиком стоит дилемма: либо предавать свою страну, либо избирателей. Он поставил на второе. И нам нужен такой человек, который поступит так же.