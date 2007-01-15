В БЮТ считают, что Тимошенко спасла страну, демократию и Ющенко

Народный депутат, член фракции БЮТ Владимир ПОЛОХАЛО считает, что голосованием за закон о Кабинете министров был прерван путь кулуарных договоренностей между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом идет речь в комментарии В.ПОЛОХАЛО, переданном УНИАН пресс-службой БЮТ.

«Преодоление вето Президента на закон о Кабинете министров было логическим, рациональным и в интересах сохранения демократии в Украине, в интересах возможности демократического развития, которое было сведено почти на нет «Нашей Украиной» и Виктором ЮЩЕНКО в начале августа 2006 года», - заявил В.ПОЛОХАЛО.

«Голосованием за закон о Кабмине был прерван путь кулуарных теневых договоренностей между Виктором ЮЩЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, что квалифицировались избирателями как предательство идеалов и ценностей Помаранчевой революции», - сказал народный депутат.

В.ПОЛОХАЛО считает, что «сегодня истерику подняли те, кто привел к власти ЯНУКОВИЧА, кто голосовал за него, кто делал на него представление». «Они искали себе место в антикризисной коалиции. «Наша Украина» вела к установлению того режима, который есть в других постсоветстких авторитарных странах», - сказал он.

«Мы не дали ЮЩЕНКО войти в историю, как вошел в историю Гинденбург. Мы не дали ЮЩЕНКО опозорить свое имя. Есть надежда, что ЮЩЕНКО теперь будет вынужден считаться с демократически настроенными избирателями и с политической силой, которая представляет их в парламенте», - отметил депутат.

По мнению В.ПОЛОХАЛО, «преодоление вето дало возможность устранить ползучий авторитаризм в Украине, который завершился бы полным союзом кланов». «Мы не дали консолидироваться олигархам», - добавил он. В качестве примера В.ПОЛОХАЛО привел Россию, в которой консолидация олигархов привела к тотальному авторитаризму.

«С самого начала стратеги ЮЩЕНКО ошиблись. Они думали, что БЮТ будет статистом наблюдать за этим сговором, который подавался обществу в форме универсалов. БЮТ поступил абсолютно честно, спасая страну, спасая демократию и спасая ЮЩЕНКО от окончательного сползания в диктат», - сказал В.ПОЛОХАЛО.

Универсал национального единства, по его мнению, был путем предательства В.ЮЩЕНКО и «Нашей Украиной» идеалов Помаранчевой революции. «Всем было понятно, что Универсал не будет выполняться», - сказал В.ПОЛОХАЛО. Депутат считает, что он был прикрытием договоренностей о распределении власти и финансовых потоков.

«Анонсированный очередной универсал, который планировали подписать в День Святого Валентина, подвел бы черту под возможностью демократического развития. Складывался четкий, продуманный кланово-олигархический союз. БЮТ прервал, в сущности, этот союз», - заявил он.

«Можно только удивляться, - сказал В.ПОЛОХАЛО, - что ЮЩЕНКО, который говорил о том, что нужно уважать избирателей, проголосовавших за Партию регионов, при этом абсолютно пренебрегал 8 миллионами избирателей, проголосовавших за Блок Юлии Тимошенко».

«Это было не игнорирование БЮТ – это было игнорирование 8 миллионов избирателей, которых он не замечал. Он их просто вычеркнул из своей политической философии. Такая полуторагодичная политика ЮЩЕНКО и «Нашей Украины» привела к катастрофической потере рейтинга Президента и НСНУ», - считает В.ПОЛОХАЛО. «Наша Украина» превратилась в парламентское болото», - добавил он.

В.ПОЛОХАЛО убежден, что «с самого начала ЮЩЕНКО и его окружение упрямо не хотели создания «помаранчевой» коалиции». «Это был план, это была стратегия», - добавил он.

По его мнению, с самого начала В.ЮЩЕНКО ориентировался на широкую коалицию. Эти переговоры начались после “помаранчевой коалиции”, они продолжались перманентно.

Член БЮТ напомнил, что «только из-за больших амбиций и требований «Нашей Украины» Партия регионов сыграла с МОРОЗОМ». «Это была нечестная, циничная, грубая игра со стороны ЮЩЕНКО и «Нашей Украины» по обману своих собственных избирателей. Это было игра на олигархический союз», - считает он.

По мнению В.ПОЛОХАЛО, «граждане хорошо разобрались в этой ситуации и отказали в доверии ЮЩЕНКО и «Нашей Украине», о чем свидетельствуют данные социологических опросов».

«Сегодня ЮЩЕНКО имеет тот же рейтинг, который имел Кучма во время кассетного скандала», - сказал он.

Также В.ПОЛОХАЛО считает, что «у диалога ЮЩЕНКО с ТИМОШЕНКО есть шанс на возобновление». «Сегодня у Президента есть выбор: либо присоединиться к демократически ориентированным гражданам, либо окончательно, но в роли придатка, присоединиться к антикризисной коалиции», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на закон “О Кабинете министров Украины”, не учтя ни одного из 42-х предложений Президента. “За” проголосовали 366 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, из фракции Партии регионов проголосовало 186 депутатов, из БЮТ – 121.

СПРАВКА (ВикипедиЯ): Пауль фон Гинденбург — немецкий военачальник и политик. Главнокомандующий Восточного фронта в Первой мировой войне против России (1914—1916), начальник Генерального штаба (1916—1919). Генерал-фельдмаршал Германской империи (1914).

С 1925 до конца жизни рейхспрезидент Германии, в январе 1933 назначил Адольфа Гитлера рейхсканцлером. 21 марта 1933 г. символическим рукопожатием с Гитлером в Гарнизонной церкви в Потсдаме продемонстрировал преемственность нацизма традициям старой прусской армии. Летом 1934 г. после «ночи длинных ножей» отправил Гитлеру благодарственную телеграмму. После смерти Гинденбурга Гитлер отменил пост рейхспрезидента и принял, по плебисциту, полномочия главы государства сам, титулуясь «Фюрер и рейхсканцлер».