Юля разгружала шины, Лула чистил обувь

В Украину пожаловал самый колоритный, самый народный, самый любимый президент среди лидеров стран Латинской Америки – лидер Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва. В дебрях Амазонии, фавелах Рио-де-Жанейро, украинских островках в штате Парана и небоскребах Сан-Пауло его называют просто Лула.

У Тимошенко с Лулой много общего.

Моя мама с рождения была неграмотной – абсолютно

Они оба страдают словами-паразитами.

У Тимошенко – все подряд «абсолютно». Все цифры у нее «абсолютно» проверены, сомнений у Ю.В. в отношении чего бы то ни было, и прежде всего своей собственной победы на выборах, «абсолютно» нет, как и относительно того, что «Львов абсолютно уверенно будет принимать Евро-2012. У меня в этом нет никаких сомнений».

У Лулы же редко какая речь начинается без слов “Nunca аntes na histуria deste paнs” – «никогда раньше в истории этой страны». Фраза стала настолько популярной, что дала название книге, в которой собраны сотни самых выразительных высказываний и оговорок острого на язык президента. Лидирует по популярности его фраза: «Моя мама с рождения была неграмотной».

Оба подчеркивают свое скромное социальное происхождение и тяжелую молодость. От Тимошенко мы недавно узнали, что студенткой она разгружала шины для подработки к стипендии, а Лула, отец которого работал грузчиком в порту, перепробовал все ремесла, пока в конечном итоге не нашел себя в профсоюзном движении, – уличный торговец апельсинами, чистильщик обуви, курьер, ученик бразильского ПТУ. Наконец – первая серьезная рабочая профессия металлиста, которая лишила его пальца.

Оба опираются на политические силы, запятнанные коррупционными скандалами, однако их репутация вроде как отгорожена от этого дерьма пуленепробиваемым стеклом. Хотя в 2005 году Луле было не до шуток, когда разгорелся Escandalo do Mensalao – дословно “скандал больших месячных зарплат”. Один из депутатов признался, что его коллеги из парламента получали от руководящей и правящей в Бразилии Рабочей партии, основателем которой является Лула, эквивалент 12 тысяч долларов ежемесячно за «правильное» голосование. Однако рейтинг Лулы вскоре вернулся на традиционную отметку в 70 процентов. Скандал с Лозинским, обвинения членов фракции БЮТ в латифундизме, прямая причастность членов фракции к уродливой Тендерной палате, похоже, бьют по рейтингу Тимошенко теннисными мячиками.

Они оба руководят странами, родимым пятном которых стало имущественное неравенство. Торговые центры Киева и Сан-Паулу переполнены платежеспособной клиентурой, в то время как для миллионов бразильцев и украинцев минимальная зарплата является не столько предметом битья себя в грудь на политических ток-шоу (которых хватает и там, и здесь), сколько действительно средством выживания.

Популизм Лулы и популизм Юли

Однако, что их объединяет больше всего, – оба являются политиками-популистами левого направления. Популистов в Латинской Америке пруд пруди, чего стоят лишь бледная копия Эвиты Перрон, президент Аргентины Христина Киршнер, президент-национализатор Эво Моралес из Боливии, новоиспеченный стратегический партнер Кремля Уго Чавес и руководитель Эквадора Рафаэль Корреа, который провел блестящую махинацию с суверенными облигациями своей страны, объявив сначала по ним дефолт, а затем выкупив их за полцены. Однако, в отличие от популизма своих соседей, популизм Лулы – такой же громадный и масштабный, как и сама Бразилия. В исполнении Лулы это та ступень, на которую мог бы подняться популизм Тимошенко в случае, если она станет президентом. Поскольку Лула отказался менять Конституцию Бразилии, чтобы баллотироваться на третий срок, он может консультировать Тимошенко-президента.

Лула, выходец из действительно малоимущей семьи и профсоюзный лидер, который и в должности президента говорит приземленным языком бразильской бедноты, смог протянуть руку государственной помощи тем, кто в ней больше всего нуждается. 11 миллионов самых малообеспеченных бразильских семей – 46 миллионов бразильцев – ежемесячно получают от государства 70 реалов денежной помощи (эквивалент 35 долларов США) в обмен на обязательство вакцинировать детей и следить за тем, чтобы они посещали школу. Его программа – Bolsa Familia, или же в свободном переводе «Семейная стипендия» – сработала, подняла миллионы социально маргинализированных бразильцев со дна бедности и теперь копируется десятками стран по всему свету. Ее всячески поддерживает Всемирный банк из-за ее определяющей особенности – четкой привязки права на получение социальной помощи к уровню дохода реципиента.

Мы же в Украине живем в зазеркалье льгот, которые надекларировали на несколько бюджетов и которые, однако, получают лишь избранные. Пенсионер-киевлянин, который имеет минимальную пенсию, и пенсионер, который получает пенсию в несколько тысяч гривен, одинаково пользуются правом бесплатного проезда в метро. Все равно за льготников платим мы из своего кармана – и готовимся платить за жетон уже 2,5 гривни со следующего года. Моя тетя, которая живет в селе под Белой Церковью, этим правом на льготу не пользуется по той банальной причине, что в селе нет ни метро, ни какого-либо другого общественного транспорта. Чиновник МВД, который подъезжает в свое министерство по улице Богомольца на “Лексусе”, платит за коммунальные услуги от силы половину, поскольку эта льгота предоставлена ему законом о милиции. Судья принимает решение и обязывает городской совет предоставить бесплатную квартиру его коллеге по суду – со ссылкой на соответствующий закон.

Несколько хилых попыток привязать право на предоставление льготы к уровню дохода попали в шредер Конституционного суда. Сама только мысль о монетизации льгот наводит порчу на власть. Самым смелым сдвигом на этом поприще был героический отказ нардепов от права бесплатно пользоваться все тем же общественным транспортом...

Станут ли политики, которые несут предвыборную ахинею, государственными деятелями? После выборов перед Украиной и ее новым Президентом откроется долгожданное пространство для проведения хоть каких-то реформ. Теплится надежда, что политики, которые несут перед выборами социально направленную ахинею, по ту сторону 7 февраля окажутся взвешенными государственными деятелями.

Которым Лула расскажет, как нужно помогать нищим. Причем расскажет с присущим ему юмором, пользуясь еще одним своим жизненным кредо: “O governo tenta fazer о simples, porque о dificil e dificil” – «Правительство делает то, что легче, поскольку делать то, что тяжело, – действительно тяжело».

Станислав Голубенко