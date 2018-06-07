Белорусские драники для сеньора Берлускони

Берлускони – Лукашенко: «Желаю удачи вам и вашему народу, который вас любит, о чем свидетельствуют и результаты выборов, которые у нас перед глазами»...

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони стал первым представителем европейской демократической страны, который посетил Беларусь за последние 15 лет – как раз с тех пор, как на президентских выборах без альтернативы, “с ошеломляющими результатами” стал побеждать Лукашенко.

Белорусский президент визит оценил такими вот словами: “Как его (Берлускони. – Авт.) не клюют, судят, не судят, с женщинами подглядывают, это – очень сильный политик. Опереться на такого мощного политика – это великое дело. Берлускони не побоялся приехать в Беларусь, они хотят работать с Беларусью, они пришли первыми, а тот, кто приходит первым – получит лучшие условия”.

Берлускони, видимо, уловив настроение белорусского вождя, заявил о намерении лично возглавить миссию итальянских предпринимателей в Беларуси – ведь возглавлял же он когда-то Конфедерацию итальянских промышленников. «Поэтому я всех их лично знаю и смогу определить конкретных предпринимателей, готовых работать с Беларусью по определенным направлениям», – сказал итальянский премьер.

Визит премьера Италии в Беларусь стал сенсацией… Но не для многих. По крайней мере, для нас,в Украине, увлеченных своей евроинтеграционной риторикой, погруженных в новую избирательную кампанию и не особо замечающих, что происходит у наших ближайших соседей. К нам Берлускони не то, что в «мирное», даже в «газово-военное» время не приезжал… Но это, согласитесь, не может быть предметом обиды или ревности к европейским партнерам, а скорее, должно стать предметом анализа… собственной внешней политики.

Помните, еще пять лет назад Украина устами Ющенко безоговорочно и без оглядки поддерживала осуждающие Беларусь резолюции Евросоюза, Совета Европы и ОБСЕ? Но сейчас Ющенко, нисколько не смущаясь, называет Лукашенко своим другом…

Берлускони открывает Беларусь – для Европы и для Италии. Чуть раньше Европа, приостановив визовые санкции для белорусских высших должностных лиц, открыла Беларусь для Польши и Украины. Возможно, именно этим можно объяснить потепление украинско-белорусских отношений…

…О том, что в Беларуси в больших и малых городах почти стерильная чистота, пожалуй, знает любой украинский турист. Правда, на подобного рода «туристические восхищения» мои белорусские коллеги заявляют: «Чтобы понять все прелести белорусского стабильного общества нужно пожить в стране хотя бы полгода».

Между тем, мои белорусские собеседники сами признают, что критическая масса недовольства, которое ощущалось в Беларуси на рубеже веков, ныне уже не накапливается. Роль оппозиции минимальна, скорее – номинальна, она не в состоянии влиять на настроения электората. Многие бизнесмены уже не стоят перед выбором – за кого голосовать на очередных президентских выборах (они должны состояться в 2011 году).

«Лукашенко – прогнозируем в своих действиях. К тому же – он создал определенную систему – в ней есть проблемы, как и везде, но эту систему создал он, так нужно дать ему возможность эти проблемы решать самому. Тем более, новой сильной альтернативы ему не существует», – пояснил мне свою позицию один из представителей белорусского бизнеса.

Я никак не пытаюсь приукрашивать политику Лукашенко или белорусское государство. Большое количество людей уезжает из страны – ученые, журналисты, преподаватели, врачи… Там тоже есть коррупция – но взятки берут довольно «ограниченно»: от своих или только по звонку от проверенных, надежных людей, которые точно «не сдадут» органам. В Беларуси, как известно, достаточно часто устраиваются показательные коррупционные дела в отношении ответственных должностных лиц.

Кстати, о коррупционных проявлениях… Один мой знакомый – гражданин Беларуси – рассказал такую историю. Он приехал на диагностическую станцию, чтобы пройти государственный технический осмотр своего двухлетнего автомобиля. Говорит, ему обидно было наблюдать, что его машину завернули на повторный осмотр – с официальной оплатой за повторное прохождение, кстати! Там, в отличие от наших МРЭО «посредников», которые за деньги делают все, просто не существует как класса. Как выяснилось, причина вердикта «о несоответствии транспорта условиям безопасности и пригодности к эксплуатации» оказалась банальной и малопонятной: машина моего приятеля была не совсем чистой. Но при этом, с ленты техосмотра сошли старенькие «Жигули» – чистенькие, аккуратненькие… Не своим ходом, правда, сошли, а с помощью троса и помощника в виде джипа «Судзуки». Вот такая коррупция по-белорусски…

Или вот еще пример. Оказывается, Беларусь притягивает к себе российских бизнесменов и пенсионеров. И дело совсем не в Союзном Государстве, которое якобы создают Беларусь и Россия. И тех, и других привлекает в Беларусь социальный аспект. Бизнесмены, стремясь обеспечить своим семьям, в первую очередь, спокойную и, во вторую очередь – обеспеченную жизнь, покупают в крупных городах квартиры и перевозят туда своих жен и детей – подальше от криминальных разборок, наркотиков и преступности. Дети посещают элитные школы, гимназии (обучение в Беларуси на русском языке), ну а папаши посещают свои семьи исключительно по выходным – что там какую-нибудь 1000 км туда-сюда проехать ради семьи-то?

В отличие от бизнесменов, российские пенсионеры в города не стремятся. По российским меркам небольшой российской пенсии хватает на то, чтобы приобрести какой-нибудь домик в белорусской деревне, на этом основании получить вид на жительство и спокойно на российскую пенсию рассуждать на белорусских просторах о любви и голубях – о жизни, политике, Союзном Государстве…

Конечно, в Беларуси нет плохих новостей (если они не из Америки, Украины или России), нет кризиса, нет эпидемий, нет затоваривания нереализованной продукции, нет безработицы, нет давления на независимые СМИ (таковых не имеется), нет низких зарплат, нет социальной несправедливости, нет задолженностей по выплате пенсий и зарплат… Нет еще многого. А если и есть, то белорусам, считает президент Лукашенко, совсем необязательно знать все.

Вряд ли все это успел рассмотреть за свой короткий, трехчасовой визит итальянский премьер Берлускони. Но подарком от Лукашенко он был тронут. Белорусский президент передал премьеру Италии архивные материалы о судьбе итальянских граждан, находившихся в годы Второй мировой войны в лагерях военнопленных на территории Беларуси, а также данные об этнических итальянцах, репрессированных на территории СССР в 30-е годы. «Я очень тронут. Я об этом ничего не знал, это непредвиденный подарок. Мы, безусловно, внимательно изучим эти документы», – резюмировал Берлускони.

Как видим, у Беларуси и Италии оказались общие страницы давнишней истории. Теперь у нас будет возможность наблюдать за тем, есть ли у двух стран общая новая история…

Богдана Полищук

Фото Наша Ніва