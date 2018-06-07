Кто возглавит правительство при новом Президенте?

По Конституции Украины, избрание Президента и формирование нового правительства никак не связанные между собой. Главу государства избирает народ прямым голосованием, премьер-министра – выдвигает парламентская коалиция, которая образуется после выборов Верховной Рады. Однако многие эксперты ставят в зависимость состав будущего Кабинета министров от результатов президентских выборов 2010 года. Из реальных кандидатов недавно на эту тему высказался лишь Янукович. Намекал на Тигипко или Яценюка... Кто же станет премьер-министром при новом Президенте. Этот вопрос мы адресовали экспертам.

Сергей Соболев, БЮТ: ПОБЕДА ЯНУКОВИЧА НЕ ОЗНАЧАЛА БЫ СМЕНУ ПРЕМЬЕРА

Вряд ли после выборов Президента у нас будет другое парламентское большинство, чем то, которое есть сегодня в Верховной Раде. Это если победит Юлия Владимировна...

Кто будет премьер-министром? Это вопрос двусторонний, его невозможно решить без консультаций между ВР и Президентом, потому это вопрос несколько преждевременный. Все зависит от многих факторов. Единственное, кого большинство не предложит при Президенте Тимошенко, – это Януковича и его команду. Это я могу гарантировать. Вообще, как по мне, это не обязательно должна быть кандидатура из депутатов. Не буду называть конкретных имен, поскольку этот вопрос должен быть адресован и коалиции, и Президенту...

Будут ли новые парламентские выборы? Думаю, наша страна уже наелась срочных, досрочных и “послесрочных” выборов.

Думаю, в случае победы того же Януковича начнутся процессы, которые мы уже наблюдали в прошлом парламенте, почему он и был распущен. Это попытки запугать, перекупить, создать другую коалицию – под другие принципы.

Премьер Юля при Президенте Януковиче – тоже исключено. Но есть один момент: выборы Президента отнюдь не означают смену премьера. Смена премьера возможно только тогда, когда премьер становится Президентом. Потому что правительство подает в отставку только перед новоизбранным парламентом, а не перед новоизбранным Президентом. Поэтому я не удивлюсь, если в случае гипотетического избрания Януковича Президентом, будет оппозиция в парламенте, имеющая большинство голосов против него.

Когда я говорю, что Тимошенко не будет премьером, то имею в виду, что она не будет премьером в правительстве, который будет формировать Янукович.

К тому же Янукович-Президент – это очень гипотетически звучит... Трудно себе представить, как дважды судимый человек будет руководить европейской страной.

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Если Янукович будет Президентом, то тяжело думать, кто будет возглавлять правительство. Давайте доживем...

Премьер Юлия Тимошенко при Януковиче – это бред какой-то. Мы никаких переговоров по этому вопросу ни с Ющенко, ни с Тимошенко не ведем.

Будем ли инициировать новые парламентские выборы? Это зависит от ситуации, которая сложится в ВР. Как по мне, было бы логично, если бы в парламенте под нового Президента было сформировано новое большинство. Если большинства не будет, то сама жизнь вынудит нас решать этот вопрос...

На сегодня мне ясно одно – в Украине нужно завершить политическую реформу, которая началась и остановилась на полдороги. Какая она будет? Это уже будет решать новый Президент и новая политическая сила.

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Если второй тур закончится с небольшим отрывом, то это даст основания искать компромиссное решение по созданию большинства при участии победителя и побежденного. Это означает, что в парламенте будет создано новое широкое большинство. Это был бы наилучший вариант, поскольку люди уже устали от бесконечной борьбы всех против всех. Это один из вариантов.

Но если новоизбранный Президент не будет иметь большинства, то, конечно, ему будут нужны новые парламентские выборы, чтобы иметь хоть какое-то влияние на правительство. Потому он будет работать на дискредитацию этого состава парламента и искать пути для проведения досрочных выборов. Например, организует постоянное блокирование...

Вы не слушайте, что сейчас говорят лидеры президентских выборов, – мол, не будет премьера-Тимошенко при Президенте-Януковиче или наоборот. Это естественно, что они так говорят. Наша политическая культура обязывает к такой “демонстрации врага” (другой политической культуры нет).

Я лично, насколько смогу, буду убеждать, что другого выхода, чем искать компромисс между теми, кто есть, нет. Потому что новый состав парламента, я бы сказал, будет не вполне прогнозироваться... Он может быть плохим даже для самих инициаторов перевыборов.

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Напомню, что мы избираем не царя, а Президента, в пределах его сегодняшних конституционных полномочий. Президент не определяет кандидатуру премьер-министра.

Можно ли как-то переформатировать сегодняшние паззлы в парламенте, которые никак не складываются? Мой ответ как реального политика – нет, нельзя. Так и будет: недопремьер, недобольшинство, недоопределенность, то есть нужно распустить сегодняшний состав ВР. Однако я не убеждена, что это так просто. В 2008 году Президент Ющенко пытался это сделать, у него были все конституционные основания, однако ему это не удалось.

Наивны те, кто думает, что президентские выборы помогут выйти из политического кризиса, из этого тупика. К сожалению, в корне они ничего не меняют. Они лишь способны существенно повлиять на нашу внешнеполитическую и мировоззренческую ориентацию: повести нас под московскую империю или все-таки под Европу. Но это стратегические направления, а в тактическом смысле ничего не решится президентскими выборами. Мне очень жаль, что все кандидаты играют мышцами и не дают избирателям честной информации.

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Очевидно, что победитель сначала попытается обойтись малой кровью и на волне своей победы воспользуется конформистскими настроениями части элит, которая всегда ориентируется на лидера. Таким образом будет возможность переформатировать парламентское большинство. Речь может идти как об отдельных фракциях, так и об отдельных депутатах.

В случае неуспеха этого плана, придется устроить перевыборы, потому что в любом случае новому Президенту будет нужно большинство. Это касается как Януковича, так и Тимошенко. Правда, Юлии Владимировне несколько легче, потому что формально она уже опирается на какое ни есть большинство.

Для Януковича было бы логично предложить на премьера кого-то не из антагонистов. Недаром всплывают такие фамилии, как Тигипко, которые бы добавили некоей “коалиционности” такому правительству.

Но сначала в случае победы Януковича ему все равно придется работать с правительством Тимошенко. И тогда бы был подходящий момент говорить о создании широкой коалиции. По крайней мере такой вариант – создание широкой коалиции – мне кажется вероятнее, чем поиск мелких союзников.

В случае победы Тимошенко шансов создания широкой коалиции намного меньше, потому что она не захочет делиться властью. Сомневаюсь, что при Тимошенко кто-то может стать премьером из союзников, не говоря уже об оппонентах.

Опросила Ксеня Лесив