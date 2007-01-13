Тимошенко поехала в Израиль
19:57, 13 января 2007Политика
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Лидер БЮТ посетит Храм Гроба Господнего в Иерусалиме
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в субботу во второй половине дня отбыла с визитом в Израиль.
Как передает корреспондент УНИАН, во время визита она посетит Храм Гроба Господнего в Иерусалиме, встретится с патриархом православной Церкви Иерусалима ТЕОФИЛОСОМ ІІІ.
В Тель-Авиве лидер БЮТ встретится с вице-премьер-министром Шимоном ПЕРЕСОМ, спикером Кнессета Далией ИЦИК, а также лидером партии «Ликуд», депутатом Кнессета, председателем оппозиции Беньямином НЕТАНЬЯХУ.
Кроме того, запланировано выступление Ю.ТИМОШЕНКО в Центре международных исследований университета Тель-Авива.
Визит лидера БЮТ в Израиль продлится до 16 января.
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