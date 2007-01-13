Тимошенко поехала в Израиль

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в субботу во второй половине дня отбыла с визитом в Израиль.

Как передает корреспондент УНИАН, во время визита она посетит Храм Гроба Господнего в Иерусалиме, встретится с патриархом православной Церкви Иерусалима ТЕОФИЛОСОМ ІІІ.

В Тель-Авиве лидер БЮТ встретится с вице-премьер-министром Шимоном ПЕРЕСОМ, спикером Кнессета Далией ИЦИК, а также лидером партии «Ликуд», депутатом Кнессета, председателем оппозиции Беньямином НЕТАНЬЯХУ.

Кроме того, запланировано выступление Ю.ТИМОШЕНКО в Центре международных исследований университета Тель-Авива.

Визит лидера БЮТ в Израиль продлится до 16 января.