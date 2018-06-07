Коснулся ли вашей семьи Голодомор 1933-го?

Почти две трети опрошенных посетителей сайта УНИАН ответили утвердительно. Менее четверти сказали – нет. Около 7 процентов не знают ответа на этот вопрос.

Он был сформулировано следующим образом: “Коснулся ли Вашей семьи (Ваших предков) Голодомор 1933-го?”

Ответы распределились таким образом:

Да – 64,8%

Нет – 22,9%

Не знаю – 6,7%

Мне все равно – 3,3%

Свой вариант – 2,4%.

Многие из “своих ответов” дают объяснения такого типа: “Нет, потому что моя семья из Западной Украины” или нет, я из России”. Отдельные посетители, преимущественно из Российской Федерации, призывают прекратить “спекулировать костями”, утверждают, что “Голодомора не было” и т.п.

В целом на вопрос УНИАН по состоянию на 30 ноября, 19.15, ответили 4435 пользователей Интернет.