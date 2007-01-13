Табачник винит ”группу второстепенных политиков”

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК считает, что отменить политическую реформу, не отменив Украинское государство, практически невозможно.

Такое мнение вице-премьер высказал в статье «Основа законов», напечатанной в газете «2000» № 1-2 (349), сообщает пресс-служба Д.ТАБАЧНИКА.

«Юридический абсурд в виде бездумной и авантюрной игры в отмену политреформы ведёт к делегитимизации всех органов государственной власти, к фактическому уничтожению политико-бюрократических скреп, обеспечивающих единство и управляемость страны», убежден Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, вовлечённость широких слоёв общественности в обсуждение политреформы свидетельствует о её актуальности. В тоже время очевидна неготовность значительной части политикума жить и действовать на основе общепринятых демократических норм и европейского понимания принципа разделения властей, считает он.

Д.ТАБАЧНИК отметил, что Основной Закон совершенно ясно и без разночтений определяет форму Украинского государства как парламентскую республику, не оставляя места никаким иным мнениям или сомнениям. По его мнению, вся склока вокруг Конституции вызвана желанием группы второстепенных политиков закрепить за Президентом полномочия, не предусмотренные Основным Законом.

Вице-премьер-министр отметил, что для дискредитации политреформы избран метод конфронтации, так называемая «война указов». «Оппоненты антикризисной коалиции пытаются придать или выдумать двойное и тройное толкование любой конституционной норме, забывая, что право трактовать Основной Закон имеет лишь Конституционный Суд, для остальных же действительно только то, что записано в законе», - подчеркнул Д.ТАБАЧНИК.