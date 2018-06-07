Теми, кто не платит за газ, займутся налоговая и КРУ

Картотека возвращается как свидетельство бессилия обеспечить оплату за газ не заимообразными, а реальными средствами, взятыми с рынка. Постановление предусматривает создание постов ГНАУ и КРУ на предприятиях-должниках... Вы наверное знаете, какие в наших подъездах почтовые ящики – потрепанные, заржавевшие, без замков. Вот и щель, в которую почтальон засовывает корреспонденцию моего соседа, время от времени разевается, и ее содержимое вываливается наземь. Я засовываю назад рекламные буклеты и счета и не могу не заметить, что сосед месяц за месяцем не оплачивает коммунальные услуги. Его долг за квартиру и тепло уже превысил четыре тысячи гривен и продолжает расти. Таких должников у нас в подъезде несколько, о чем я узнал из объявления на входной двери. Вывешенное дворником в шесть утра, оно не продержалось там и получаса.

Другую соседку, что этажом ниже, моя жена встретила в районном управлении социальной защиты, где она оформляла субсидию на оплату все тех же коммунальных услуг. Я не знаю и знать не хочу (и не имею на то права), какую справку о доходах семьи она показывала инспектору, и могу лишь догадываться, знает ли инспектор о БМВ-750, на котором соседка приехала в госучреждение и о доме в Петропавловской Борщаговке, который она сдает в аренду под резиденцию.

В своей погоне за властью украинские чиновники – как центрального, так и местного уровня – принесли газовый сектор и ЖКХ в жертву политической целесообразности и заигрыванию с электоратом. За российский газ мы расплачиваемся всем, что попадет под руку – кредитами Ощдбанка, которые вряд ли Нафтогаз всерьез намерен возвращать. Государственными, с позволения сказать, ценными бумагами, которыми наполняется уставной фонд НАКа. Возмещением НДС, которое избирательно проводится в интересах компании. Субсидиями из государственного бюджета. Кредитами МВФ... А когда в кредитах вежливо отказывают – специальными правами заимствований МВФ, которые так уместно, как манна небесна, упали на правительство.

И в расчетах этих – лишь малая толька средств, которые Нафтогазу удается взыскать с рынка и с потребителей. С одной стороны, известно, что внутренние тарифы на газ (кроме промышленных потребителей и бюджетных учреждений) значительно ниже закупочной цены импортированного газа. С другой – приближение выборов нивелирует любые стимулы рассчитываться за газ – все равно, никто никого в преддверие 17 января и 7 февраля не отключит. Поэтому доля расчетов предприятий ТЭК за газ, потребленный в этом отопительном сезоне составила всего 25 процентов. Лишь в январе нынешнего года этот показатель был еще ниже – на фоне газового конфликта предприятия ТЭК вообще отказывались платить за газ, и показатель проплаты составлял за тот месяц менее 5 процентов.

Мыльная опера с тарифами придет к своему логичному и очень-очень болезненному концу в 2010 году, когда цена за российский газ будет составлять уже от 295 до 337 долларов за тысячу кубометров и когда новый Президент Украины – не суть важно, кто именно, – начнет наводить порядок в запущенном газовом и жилищно-коммунальном хозяйстве. К следующему отопительному сезону тарифы для населения вырастут чуть ли не вдвое, поскольку блеф под названием «Своевременные расчеты Нафтогаза за российский газ» будет тянуться от силы еще несколько месяцев. На большее у режиссеров не хватит ресурса, а у спонсоров в лице международных финансовых организаций – терпения. Когда газовая петля затянется на шее, профсоюзы с их опереточными судебными исками уже не будут принимать во внимание.

А пока еще в газовой трагикомедии идет предпоследний акт – правительство закручивает гайки теплокоммунэнерго, которые не спешат рассчитываться за газ (последнее действие будет тогда, когда ударят морозы и правительство, с выездом на место, будет показывать, как бесперебойно поступает газ из хранилищ, куда его предусмотрительно накачали). Долг предприятий ТЭК «Газу Украины» достиг 4 млрд. грн.: 2,22 млрд. – за газ, потребленный в прошлом отопительном периоде; 1 млрд. грн. долгов уже накоплено в этом сезоне (учтите, что еще не было мороза) да плюс особняком стоят 793 млн. грн. долга Киевэнерго, с которым у Нафтогаза отдельные отношения и расчеты. Если бы произошло чудо и долги были выплачены, эти средства – около 500 млн. долларов – оказались бы нелишними при расчетах с Газпромом – ведь суммарный платеж за газ в декабре – январе оценивается, по меньшей мере, в полтора миллиарда долларов.

И чуда не случится, невзирая на правительственное постановление 1241 от 25.11.2009 «О мерах по обеспечению поступлений в государственный бюджет и расчетов за природный газ». Настоящий документ является иллюстрацией и квинтэссенцией того, какими правительство Тимошенко видит пути преодоления несостоятельности Нафтогаза расплачиваться за российский газ. После того как несколько аналогичных правительственных постановлений этого года пошли шиворот-навыворот – например «Некоторые вопросы финансирования расчетов за природный газ субъектов ведения хозяйства, которые производят тепловую энергию, что потребляется населением» от 22 апреля, – правительство в который раз наступает на те же грабли: теплокоммунэнерго можно заставить платить, зажав им пальцы дверью. С этой целью:

· предприятия ТЭК обязали перевести свои счета в Ощадбанк, что они упрямо отказываются делать. Идея заключается в том, что госбанк автоматически, по заданному алгоритму, будет списывать средства в пользу Нафтогаза;

· если теплокомуненерго откажутся это делать, им угрожает лишение лицензии. Представим, что это происходит в городе N в разгар январских морозов – будет ли означать лишение лицензии N-теплокоммунэнерго прекращение теплоснабжения? Ни в коем случае.

· отныне предприятиями ТЭК будет заниматься не кто-нибудь, а Госкомитет финансового мониторинга – на предмет систематического и злостного перечисления теплоэнергетикой выручки в оффшорные компании.

· местные бюджеты рискуют недополучить дотацию из госбюджета, если они не рассчитались за коммунальные услуги.

И самое интересное:

· правительство возвращает назад картотеку. Кто помнит, во времена поголовного бартера и хронического налогового долга картотека была административным предписанием банку проводить платежи клиента, который задолжал бюджету, в соответствии с определенными налоговой приоритетами. Отмененная терехинским Законом «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами» от 21 декабря 2000 года, картотека возвращается через черный ход как свидетельство бессилия правительства обеспечить оплату за газ не заимообразными, а реальными средствами, взятыми с рынка. Постановлением предусматривается создание постов на предприятиях-должниках силами ГНАУ и КРУ, которые будут следить, чтобы средства, полученные на счет тепловика, шли прежде всего на оплату газа.

От постановления 1241 веет чекистским духом и поскрипыванием ремней на комиссарской кожанке. И хотя это постановление – не жилец, оснований для президентского вето в нем более чем достаточно, – оно фиксирует очередной этап той нелепицы, которая происходит в газовой сфере и в ЖКХ. Любые попытки грохнуть кулаком обречены на фиаско, если украинские правительственные чиновники презрели основной постулат экономики – человек экономический, homus economicus, реагирует прежде всего на стимулы, а уже потом на угрозы, пусть даже они и граничат с отзывом лицензии и налоговым блокпостом на предприятии.

Какие бы угрожающие постановления не принимались, газовое и жилищно-коммунальное зазеркалье в Украине будет жить своей жизнью, пока тарифы на газ по меньшей мере не сравняются с той ценой, по которой мы покупаем газ на границе; пока местечковые политики-депутаты будут устанавливать тарифы на тепло, а не центральный и по-настоящему независимый регулятор; пока директора теплокоммунэнерго не будут собирать наличные на взятку, чтобы провести взаимозачет в счет субсидии из госбюджета на возмещение разницы в тарифах...

И в конечном итоге, пока моего соседа, который сознательно не платит за коммунальные услуги, от них не отрежут, – но так, чтобы при этом не пострадали мы, кто платит.

Станислав Голубенко