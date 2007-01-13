Пинзеник нашел оправдание для Тимошенко: исправление ошибок

Председатель партии «Реформы и порядок», экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК называет положительными результатами второй сессии Верховной Рады V созыва принятия законов об оппозиции и императивном мандате.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПРП, об этом он сказал сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов об оценке деятельности Верховной Рады, ушедшей на каникулы. (УНИАН: закон об оппозиции был принят Верховной Радой в первом чтении).

«Одним из важнейших для защиты демократического развития Украины является юридическое оформление статуса оппозиции и ее прав, принятие закона об оппозиции», - сказал В.ПИНЗЕНИК. При этом он сказал, что «такой закон необходим как для действующей оппозиции в составе БЮТ, так и для будущей, прежде всего - Партии регионов и коммунистов».

«Закон об императивном мандате обязывает народных избранников быть политически ответственными перед своими избирателями и укрепляет партийную дисциплину», - подчеркнул В.ПИНЗЕНИК. Он отметил, что «принятие этого закона позволит исправить ошибки при составлении партийных списков на последних местных выборах».

В то же время экс-министр финансов дал негативную оценку бюджету на 2007 год в том виде, в каком он был принят. «Наращивание долга страны, непрозрачное распределение государственных средств, отмена ровных условий ведения бизнеса за счет сокращения социальной составляющей бюджета - это та политика, которая заложена в бюджет 2007 года под обманчивыми вывесками «инновационно-инвестиционного развития». В.ПИНЗЕНИК еще раз подчеркнул, что экономику должны развивать в первую очередь инвестиции, а бюджет должен быть инструментом обеспечения благосостояния граждан, основным источником доходов которых являются бюджетные расходы.