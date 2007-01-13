Табачник считает, что у Ющенко полномочий - как для войны?

Вице-премьер министр Дмитрий ТАБАЧНИК считает, что чрезвычайные полномочия главе государства необходимы в кризисный или военный период.

Об этом говорится в его статье «Основа законов», напечатанной в еженедельнике «2000» №1-2 (349), сообщает пресс-служба вице-премьера.

Д.ТАБАЧНИК отмечает при этом, что в большинстве европейских Конституций предусмотрено, что чрезвычайные полномочия Президента вступают в действие только в момент кризиса.

«Это может быть не угрожающий основам государственности правительственный кризис, когда распадается парламентское большинство, новое не формируется в установленный срок, и Президент, на основе консультаций с представленными в парламенте политическими силами, должен решить, дать ли возможность депутатам Рады повторить попытку или распустить парламент и назначить досрочные выборы», - отметил Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, это может быть и опасное состояние внешней агрессии или внутреннего мятежа, когда объявляется чрезвычайное или военное положение, и Президент, как Верховный Главнокомандующий, осуществляет всю полноту власти, при помощи, однако, Совета национальной безопасности и обороны.

Вице-премьер-министр Украины констатирует, что в соответствии с европейской политической традицией во всех остальных случаях, Президент демократического европейского государства не должен вмешиваться в вопросы реализации текущей внутренней и внешней политики парламентского большинства.

«Он является символом государственного единства и исполняет представительские функции. Это со всей очевидностью вытекает из европейского выбора, сделанного Украиной. Требовать иного могут только лицемеры, демагогически прикрывающиеся демократическими лозунгами с целью захвата власти или люди абсолютно не знакомые с европейским пониманием демократии», - подчеркнул Д.ТАБАЧНИК.