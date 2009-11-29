Партия защитников Отчизны решила поддержать Тимошенко

28 ноября состоялось расширенное заседание Центрального совета Партии защитников Отчизны, в котором приняли участие главы, заместители глав и ответственные секретари областных, АР Крым, Киевской и Севастопольской партийных организаций

Участники заседания почтили память жертв Голодомора минутой молчания и возложением цветов к мемориалу жертв Голодомора.

Присутствующие, за исключением одного участника, приняли решение о поддержке кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко.

Открывая заседание, председатель Партии защитников Отчизны Юрий Кармазин отметил: «Мы сдержали свое обещание перед избирателями о создании коалиции с БЮТ. Я уверен, что именно такая коалиция будет стабилизировать политическую ситуацию в Украине. Партия защитников Отчизны всегда была и есть с украинским народом и поддерживает попытку правительства Юлии Тимошенко вывести страну из экономического кризиса, прекратить противостояние и раскол общества, остановить разгул коррупции и преступности. Потому наша политическая сила решила поддержать именно кандидатуру Юлии Тимошенко на пост Президента Украины, как такую, программа которой наиболее отвечает основным положениям программы Партии защитников Отчизны».

Анализируя партийную работу последних лет, Ю.Кармазин отметил, что Партия защитников Отчизны, насчитывая 71 827 членов и 894 организации, 1058 депутатов местных советов от Блока Юрия Кармазина, способна побеждать.

«Я не открою для вас ничего нового, если скажу, что нынешние президентские выборы – это борьба украинского народа за свое существование, за существование независимой, самостоятельной Украины. Политическая ситуация насколько сложна, что простому рядовому гражданину практически невозможно разобраться, кто есть кто. И в этих условиях мы, как представители Партии защитников отчизны, должны идти в народ, отстаивать интересы народа и доказывать каждому гражданину, кто есть кто в Украине», - отметил Ю.Кармазин.

Также участники поздравили председателя партии Юрия Кармазина с присуждением ему Академией правовых наук Украины и Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого премии имени Ярослава Мудрого за выдающиеся заслуги в законотворческой, судебной и правоприменительной деятельности.