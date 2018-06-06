Тимошенко и Янукович договорились больше не панькаться с Ющенко?

Последний сессионный день в парламенте добавил градусы незимней жаре. В результате политической договоренности между “антикризисной” коалицией и БЮТ Верховная Рада преодолела вето Президента на закон о Кабинете министров, приняла закон об императивном мандате и законе об оппозиции (в первом чтении). Согласованной работе конституционного большинства не помешало даже блокирование трибуны представителями фракции “Наша Украина”, которая в конечном итоге оставила зал заседаний в знак протеста.

О чем свидетельствует факт общего голосования важных для государства законов двух идеологических противников?

Оценки политологов

Олесь Доний:

Это шантаж - либо досрочные выборы, либо вся власть переходит к Януковичу

Сегодняшнее голосование можно считать признаком окончательной деидеологизации украинской политики и практики политических кульбитов. Чего стоят договоренности „тройки” – Ющенко, Мороза и Януковича, если через два дня, вопреки задекларированным намекам на договоренность о принятии согласованного с Президентом закона о Кабмине, парламент преодолевает вето Президента, «протягивает» свой закон в результате фактического образования новой широкой коалиции?

Относительно позиции Юлии Тимошенко, то я бы не назвал ее последовательной. Это позиция силового давления на Президента, шантажа: либо досрочные выборы, либо вся реальна власть, теперь уже с благословения Тимошенко, передается в руки Януковичу. Тимошенко взяла курс на утверждение двухпартийной системы. С этим связана и ее попытка узаконить себя в качестве оппозиции, для чего принимается соответствующий закон, с той же целью принимается закон об императивном мандате для местных советов – чтобы удержать свою партию в регионах от раскола.

Очевидно, что корпоративные интересы в который раз оказались выше идеи единства демократических сил, не говоря уже об общенациональных целях, которые и до сих пор имели не большое значение для украинских политиков.

После того, что состоялось сегодня, еще более очевидной становится необходимость возникновения в Украине политической силы нового качества. Нынешний политикум демонстрирует византийскую модель подковерной борьбы и непрозрачных договоренностей, которые не зависят ни от воли избирателей, ни от предыдущих договоренностей.

С другой стороны, ни президентский, ни правительственный варианты закона о Кабмине не регулируют окончательно отношения между правительством и Президентом. Закон не содержит механизма перетекания полномочий, а скорее – утверждение ныне существующего порядка с определенными сдерживающими факторами – не для президентской власти, а скорее для амбиций относительно ее расширения.

Не думаю, что сегодняшнее голосование серьезно повлияет на расстановку сил – противостояние будет продолжаться, несколько законов кардинально ничего не решают. Более того, сегодняшний ход БЮТ дает основания допускать, что будут и другие договоренности с коалицией, а это еще больше будет подталкивать Президента к сотрудничеству с Партией регионов. Можно говорить о перманентном политическом конфликте, который не зависит от принятия того или иного закона. Проблемы – в уровне сознания украинских политических элит.

Михаил Погребинский:

Тимошенко отбросила из игры третьего игрока – Президента

Состоялось то, чего можно было ожидать, ввиду бескомпромиссной позиции Виктора Ющенко. У него неоднократно была возможность продемонстрировать готовность к компромиссу, вместо этого он занимал жесткую позицию даже в вопросах, ответ на которые очевиден и не нуждается в обращении к Конституционному суду, как, скажем, относительно министра иностранных дел. Если компромисс с одной из сил невозможен, то субъекты политического процесса могут объединиться в другой комбинации, что и было сделано.

Сегодняшние голосования, безусловно, не являются компромиссом, а безусловной победой одной из сторон, достигнутой с помощью заинтересованной в законе об оппозиции Юлии Тимошенко. И то, что эта победа состоялась, не хорошо, поскольку в условиях становления новой политической системы в государстве стоит при любых условиях искать компромиссные решения. Не исключаю, что какие-то пункты закона о Кабмине может отменить Конституционный суд, но не весь закон.

Шаг Тимошенко политически логичен и, безусловно, выигрышный. Она хочет быть вторым игроком на политическом поле. И если считаться с уровнем поддержки электората, то так оно и есть. Тимошенко отбросила из игры третьего игрока, поскольку он не подчинялся правилам, устраивающим двух.

На сегодня во власти имеются две призовые должности – Президент и премьер. Тимошенко сейчас является второй, а в перспективе хочет стать первой политической фигурой в государстве, и какую-то одну из этих должностей она намеревается выиграть. И делает для этого то, что считает нужным. Электорат ее любит и любить не перестанет. Что бы она ни делала – ее рейтинг не падает. Я сам считал – и ошибался – что пребывание в оппозиции снизит ее рейтинг. Этого не произошло.

Пятничное голосование в парламенте – это фиксация реальной расстановки сил в государстве и в политикуме. Как эти события повлияют на развитие политической ситуации, сегодня сказать трудно. Возможно, Ющенко поймет реальную расстановку сил и пойдет в переговорах с антикризисной коалицией на определенные компромиссы, скажем, закончит эпопею с Борисом Тарасюком или признает, что МВД – прерогатива Кабмина, а Кабмин, в свою очередь, согласится, что СБУ – прерогатива Президента, и тому подобное. Баланс полномочий полностью возможен.

Андрей Ермолаєв:

Нашей Украине нужно было действовать, а не играться в критику политреформы

Принятие законов о Кабмине, оппозиции и императивном мандате создало действительно новую политическую реальность. Если эта сессия парламента начиналась с появления нового феномена в украинской политике – правящей коалиции, то завершится она фактическим появлением еще одного феномена парламентской модели – оппозицией. Оппозиция получила, по крайней мере, в первом чтении, законопроект с достаточно мощными инструментами влияния на власть.

Думаю, что в действительности, с точки зрения содержания закона о Кабмине, градус эмоций в дискуссии вокруг него преувеличен – существенных „наездов” на чьи-то полномочия там нет. Закон определяет лишь процедуру реализации полномочий. Имеются некоторые процедурные моменты, которые можно обсуждать, но они не нарушают Конституции и основ политического строя.

Говорю без особого восторга, но все же то, что сегодня произошло в парламенте, можно воспринимать как политический шаг вперед, поскольку данные законы развивают парламентско-президентскую модель политического строя. К сожалению, фракция «Нашей Украины» проиграла эту игру – и тактически, и идеологически. Для того, чтобы вести активную игру, нужно было, во-первых, быть более адекватными той позиции, которую занимает сам Президент, а во-вторых, нужно было работать на опережение. Сегодня «Наша Украина» защищалась и потому проиграла. Но проигрывать начали не сегодня, а тогда, когда вместо работы на опережение по пакету законов, которые бы регулировали деятельность и Кабмина, и Президента, и коалиции, и оппозиции, в собственной версии игрались в критику политреформы.

Для того, чтобы не прийти к сегодняшнему сценарию, нужно было выполнять Универсал, но не в тех декларативных 20 пунктах, которыми сейчас стороны упрекают друг другу, а в тех последних пунктах, где стороны обязались все рамочные вопросы Универсала решать на круглых столах, в том числе и по политреформе.

Не хотелось бы, чтобы сегодняшние события в парламенте разыгрывались как очередной раунд противостояния Президента и парламента. Президент, безусловно, может обращаться в Конституционный суд, но я бы выразил осторожные сомнения, что суд внесет радикальные изменения в закон о Кабмине.

Если оценивать ход Тимошенко в терминологии игры в шахматы, то это – ход конем, который изменяет конфигурацию фигур и расклад сил. Тимошенко – хороший тактик, она удачно использовала ситуацию и в электоральном плане, и в плане политическом. Никакого союза Тимошенко с “антикризисной” коалицией не возникло, но она последовательно отвоевывает статус центра оппозиции и ее единоличного лидера, то есть делает то, о чем много говорили, но не смогли сделать “нашеукраинцы”.

Думаю, что нынешнее голосование не принесет никаких системных кризисов, оно лишь задаст новые процедурные правила игры между политическими силами и бюрократическими аппаратами. Это не является креативным событием для политических или предвыборных изменений, но является таковым для формирования нового политического ландшафта. БЮТ получил законодательную базу, которая определяет ее как центр оппозиции, и летом мы увидим, как Тимошенко будет использовать этот статус.

Виктор Небоженко:

Тимошенко губит свою карьеру собственными руками

Первое, о чем свидетельствует сегодняшнее голосование, – в стране впервые за много лет сформировалось стойкое конституционное большинство. Уже дважды БЮТ и “антикризисная” коалиция проголосовали совместно против Президента. Если антипрезидентские коалиции всегда существовали в нашей буйной Верховной Раде, то стойкое конституционное большинство – это нечто совершенно новое. Теперь очень важно, кто и как воспользуется этим оружием – Партия регионов, БЮТ или Мороз, ведь ход БЮТ резко усиливает Мороза – он из изменника-одиночки превращается в политического пионера в создании разноцветной широкой конституционной коалиции. Поступок БЮТ снимает с его выхода из оранжевой коалиции негативный ореол.

Безусловно, в выигрыше Партия регионов, показавшая, что политические взгляды членов парламента меняются в зависимости от политической ситуации, а не от ожиданий электората или ситуации в стране.

Новое конституционное большинство теперь, условно говоря, может делать все что угодно, в том числе и завершать политреформу без участия Президента и, тем более, без участия НУ, которая вообще попадает в политический отстойник, ведь вряд ли будет представлена в новой оппозиции так, как она себе это представляла.

То, что сегодня был проголосован закон об императивном мандате, выглядит важнее принятия закона о Кабмине. Правда, данный закон не уймет буйного Черновецкого – здесь Тимошенко ошибается, но он очень сильно ударит по планам создания новых политических сил в регионах.

Таким образом, 12 января – очень важный день, который засвидетельствовал огромный и решительный шаг от парламентско-президентской к парламентской республике. Но именно это обстоятельство закрывает перспективы и Тимошенко, и Януковичу на сильную президентскую власть. Если Тимошенко мечтала о президентстве, то она губит свою карьеру собственными руками, возможно, не осознавая этого (Ющенко тоже думал в декабре 2004 года, что принимает „ситуативное” решение об изменениях в Конституцию, а в результате мы получили то, что имеем сегодня). Если же она сделала ставку на парламентаризм и уничтожение президентской формы правления в Украине, то при ее рейтинге и популярности она не пострадает от «тактического» голосование за закон своих идеологических оппонентов. Партия регионов тоже от этого не пострадает – в обоих жестко определен электорат, который доверяет своим лидерам, не считаясь ни с чем.

И, безусловно, этот день – очень грустный для Президента. Если еще два дня назад он принимал у себя премьера и спикера, то сегодня им уже не нужны встречи с Президентом. Они имеют конституционное большинство, принимающее сегодня очень важные для страны решения. Если бы речь шла о решении по маргарину или спиртному, то можно было бы говорить о сугубо „тактических” ходах. В данном случае речь идет о чрезвычайно серьезных вещах. И не так уже важно, что скажет Конституционный суд, главное, что появилась коллективная воля 300 депутатов. Даже если фигуранты сегодняшних событий не понимают до конца, что происходит, то это не умаляет их важности в истории Украины – мы уверенно двигаемся в сторону парламентаризма.

Галина Ключковская