Как обновленный нос вернулся к Ленину на Бессарабку

За несколько секунд симоненковцы превратили двух своих оппонентов в кровавое месиво. Но Петр Николаевич был невозмутим: “Спокойно, товарищи, сейчас выведут этих негодяев на чистую воду!..” Репортаж 27 ноября Коммунистическая партия Украины во главе со своим лидером Петром Симоненко открыла обновленный памятник Владимиру Ленину на бульваре Шевченко, который 30 июня этого года повредили представители Конгресса украинских националистов. Иначе говоря, отбили вождю мирового пролетариата нос.

Чтобы придать этому торжественному событию больший вес, Ленина обернули белым полотном и перевязали красной лентой. Весь в белом, лидер большевиков сначала выглядел как невеста...

Праздновать событие пришли, конечно, коммунисты. Привлекло оно и правые силы – Украинскую народную партию, ВО «Свобода», Конгресс украинских националистов и прочих...

Виктория Омельченко, член оргкомитета Международного суда над преступлениями коммунизма против человечества, – женщина худенькая, хрупкая, но энергия из нее вылетает огнем, когда начинает говорить об Ильиче:

– Я лично имею большое желание сегодня разбить этого идола, хотя понимаю, что мне не хватит физической силы. Большой позор – открывать в канун дня памяти погибших от Голодомора памятник палачу. Поверьте, пройдет день, два или неделя, мы его все равно покоцаем и снесем. Ему здесь не место!

Андрей Илленко, заместитель председателя киевской организации «Свободы», высказался тоже категорично:

– Мы пришли, чтобы выразить свое возмущение тем, что в столице Украины происходит кощунство в преддверие отдания дани памяти жертвам Голодомора. Международный террорист Ульянов заложил в основу систему, которая уничтожила 20 миллионов украинцев. Но возмущает не то, что это делают коммунисты, а что к этому причастна украинская власть. Без ее содействия ничего бы не произошло. Мы хотели подойти ближе к памятнику, но «Беркут» нас не пустил, потому напрашивается только один вывод: что наша власть защищает украинофобов. Открытие памятника палачу – это плевок в лицо всем украинцам. Как бы то ни было гнев украинского народа проявится опять. Долго этот памятник не простоит! Украинский народ должен понимать, что каждый день простоя Ленина в Киеве – это топтание по чести украинской нации.

Николай Коханивский, который в свое время отбил нос вождю, говорит, что готов повторить свой акт:

– Отбить нос меня побуждал триумф неправды в нашем государстве. За 18 лет независимости этот символ неславы и позора продолжает возвышаться в столице. В Украине почитаются люди, которые являются палачами нашего народа. Однако я верю: украинский народ имеет будущее, потому и отбил Ленину нос и буду отбивать его и дальше...

Депутат Иван Заец пришел выразить протест против обновленного носа от имени УНП, в которой он является первым заместителем председателя партии:

– Ленин развязал несколько войн, организовал в Украине Голодоморы, стал инициатором и творцом первых концлагерей. Внедрил на территории Украины тоталитарный режим, который привел к истреблению нескольких миллионов украинцев. Мы возмущены таким шагом коммунистов. Возмущены вдвойне, потому что открытие проводится накануне почитания памяти жертв Голодомора. Также мы возмущены действиями милиции, которая применяла к нашим пикетчикам силу спецназа, чтобы отжимал их и не допустить акцию протеста возле памятника. Советская власть из Украины еще никуда не делась.

Коммунисты на праздник обновленного носа пришли с транспарантами и огромными плакатами.

...18-летний младокоммунист Василий весело размахивает флажком, говорит, что отмечает «воскрешение памятника, который разрушили люди, которые не очень понимают коммунистов».

– А что ты понимаешь в коммунистах?

– Мне нравится их политика. Нравится то, что будет работа после моего обучения, когда я его закончу.

Подробнее своих симпатий Василий объяснить не смог.

Некоторые дамочки пришли «по зову сердца»: посмотреть на новый нос и Симоненко.

– То, что вы сегодня имеете, заявила одна из них, – это благодаря этому великому усопшему. Если они побьют еще раз памятник, то увидите, что будет с памятником Мазепе, когда его откроют в Киеве.

- Это, вероятно, потому, что коммунисты разрушали церкви, которые строил Мазепа...

На мою реплику пожилые дамы сказали мне, что я еще молодая и ничего не понимаю, а вдогонку смело прокричали: «Дура малолетня».

Еще один мужчина, одетый в красный свитер с надписью «СССР» говорит, что любит Ленина, потому что он был «верующий». Тут спорить не стоит, подумала я...

Открытие началось с речи какого-то выдающегося коммуниста современности (имени, извините, не знаю), который назвал акцию открытия обновленного носа «благородным делом». Финансирование, как сказал он, осуществлялось за счет средств Компартии и добровольных пожертвований (позже Симоненко сообщил, что насобирали почти полмиллиона – то ли гривен, то ли, может, долларов).

– Коммунистическая партия считает, что восстановление памятника Ленину символизирует нарастающий отпор народных масс фашизму и национализму в Украине, – неслось из динамиков. Почетное право открыть обновленного Ильича было предоставлено кандидату в президенты первому секретарю ЦК Компартии Украины Петру Симоненко.

Красный лидер торжественно отправился развязывать ленту, с вождя слетела белая дымка, и он с обновленным носом величественно поднялся над Бессарабским рынком столицы.

– Обратите внимание, как негодяи, которые разрушили памятник 30 июня, продолжают свои преступные деяния сейчас, в момент его открытия... Таким негодяям не место на нашей украинской земле, – грозно провозгласил Симоненко.

Именно в это время двое из КУНа метнули в родоначальника большевизма пакеты с красной краской. Краска любимого цвета коммунистов расползлась по постаменту.

Лидер КПУ, который после недавнего бракосочетания, успел обрасти несколькими подбородками, продолжал перечислять заслуги Ленина перед украинским народом в то время, как его сторонники, схватив злостных “маляров” таскали их по асфальту, били ногами и кулаками. За несколько секунд симоненковцы превратили двух своих оппонентов в кровавое месиво.

Но Петр Николаевич был невозмутим:

– Спокойно, товарищи, сейчас выведут этих негодяев на чистую воду!.. – сказал он. – Вот посмотрите, такое будет и дальше, пока будет оставаться сегодняшняя власть. Она говорит, что на нашей светлой земле нет места ничему советскому...

– Не отпускай гада! – кричали сторонники “всего советского”. – Собака! Его нужно убить. Бандера проклят!..

Представители милиции, которых тут были сотни, не особо мешали чинить самосуд.

– Зачем вы облили краской Ленина? – поинтересовались мы у одного из “гадов”, который назвался Григорием Тихим. (Соратника его, которого коммунисты тоже умыли кровью, зовут Игорь Лисодид - ред.)

– Потому что ему не место на украинской земле, – сказал он, вытирая кровь с лица.

– Вы не жалеете, что встряли в это?

– Нет! Если ничего не делать, то он еще долго здесь будет стоять. Это плевок в людей, которые погибли от Голода. Это страшное кощунство!

...Пока что Ленин с носом-2009 вернулся в центр столицы. Традиционно – без крови не обошлось. Долго ли он будет стоять там, указывая путь в “светлое прошлое”? Очень сомневаюсь...

Ксения Лесив

Фото УНІАН