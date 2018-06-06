Так о чем же договаривались Ющенко, Мороз и Янукович?

Недавняя многочасовая встреча Президента, премьера и спикера завершилась задекларированными договоренностями о создании рабочей группы по подготовке плана деятельности ВР, Президента и правительства, а также о создании Конституционной комиссии и о проведении 14-15 февраля круглого стола по подготовке «Дорожной карты» выполнения Универсала национального единства. Однако после преодоления вето Президента на Закон о Кабинете Министров все эти договоренности выглядят пшиком.

Мы поинтересовались мнениями политиков и экспертов. Борис Беспалый, народный депутат (НУ): НЕТ ИЛЛЮЗИЙ, ЧТО ЯНУКОВИЧ ЗАВТРА СТАНЕТ УКРАИНСКИМ ПАТРИОТОМ Это рабочая встреча, такая же, как, скажем, встречи Президента с лидерами парламентских фракций. Она не первая и не последняя. Результаты встречи, озвученные для общественности, - это то, за что политики берут на себя ответственность. Любые переговоры происходят в несколько раундов. Я бы сказал, что в конце этой встречи поставлена не точка, а запятая. Всяческие взаимные уступки, которые якобы были достигнуты на встрече, - не больше, чем домыслы.

В том, что было озвучено, я не заметил каких-то серьезных сдвигов относительно позиций “антикризисной” коалиции, но эта встреча - рабочая, она ничего не перевернула в позициях сторон и не ставила себе это целью. Ни у кого нет иллюзий относительно того, что Янукович завтра вдруг станет украинским патриотом, но это не значит, что диалог и сотрудничество не может иметь место.

Андрей Шкиль, народный депутат (БЮТ): СНАЧАЛА ДОЛГО ЕЗДИЛИ НАУГАД, А ЗАТЕМ ПОНЯЛИ, ЧТО НУЖНА ДОРОЖНАЯ КАРТА

Тактически эта встреча не была неожиданной, а стратегически после преодоления двух вето на законы ситуация сложилась не в интересах Президента.

Ющенко попробовал отвоевать позиции, по крайней мере в дискуссии. Стратегически это оправданная позиция. Не знаю, насколько действенным может быть механизм круглых столов, потому что такие круглые столы с подписанием Универсала мы уже видели. Результат - ноль. А создание „дорожной карты” на выполнение того, что уже было подписано, - это, все равно, что долго наугад ездить на авто, а затем решить, что нужно все-таки купить карту, чтобы понять, куда ехать. Почему такая карта не была разработана, когда вносилась кандидатура Януковича в парламент?

О чем-то, безусловно, было договорено. В любом случае перемирие необходимо для того, чтобы обновить реестр предложений. Не думаю, что разработка „дорожной карты” была основным достижением встречи.

Не знаю, сводилось ли все к заместителям министра внутренних дел, руководителя СБУ или еще чего-то, но я уверен, что звучали должности и фамилии на эти должности в перечне необходимых условий для завершения противостояния. До сих пор, к сожалению, уступки со стороны Президента были существеннее, чем уступки со стороны коалиции.

Дмитрий Выдрин, народный депутат (БЮТ), политолог: МОРОЗ СТРЕМИТСЯ СОЗДАТЬ БЛОК В РАМКАХ КОАЛИЦИИ Это была закрытая встреча, и никто точно не знает, о чем там шла речь. Можно лишь делать предположения. Все три фигуранта встречи заинтересованы в политической паузе где-то на месяц (интервью взято до преодоления вето на закон о кабинете Министров. - Ред.). В первую очередь заинтересован Президент, потому что теперь он исчерпал возможности концептуальных ходов, которые он бы мог озвучить общественности. Он перестал появляться в теле- и радиоэфире, хотя раньше регулярно это делал. Заинтересован в паузе и Кабмин и, прежде всего, Янукович, чтобы нагулять некие подкожные жировые запасы… то, что можно было бы выдать за результаты работы правительства в марте-апреле. Заинтересован и Мороз, который, по моему мнению, сейчас хотел бы в некоторой степени переформатировать парламент. Кажется, ему мало депутатских мандатов его фракции, у него большие амбиции, он будет пытаться создать такой себе блок в рамках коалиции на основе собственной фракции и коммунистов, поскольку в последнее время они все чаще голосуют вразрез с мнением Партии регионов. Всем нужен запас сил на весну, когда начнутся главные политические события.

Стратегической цели эта встреча не может иметь, потому что ни один из ее фигурантов сегодня не имеет стратегии. Скорее всего, это тактический альянс с тактически-кадровыми договоренностями. Это техническая встреча с договоренностью о временном ненападении. Стратегические договоренности строятся не на кадровых договоренностях, а на стратегическом политическом видении и политической культуре. У всех трех фигурантов встречи - разная культура - и общая, и политическая, а, во-вторых, они по-разному видят будущее Украины, поэтому никакого стратегического альянса здесь быть не может.

Валерий Бебик, политолог: КАЖДЫЙ ИЗ ТРОИХ ПОДОЗРЕВАЕТ ДРУГОГО В ИГРЕ „В ТЕМНУЮ” Думаю, что результативность этой встречи можно будет оценить в феврале, когда состоится задекларированный круглый стол относительно выполнения Универсала. Опыт предыдущих круглых столов и похожих договоренностей о сотрудничестве дает основания сомневаться в его результативности, но, в любом случае, это лишь видимая часть айсберга. Можно отметить, что не было принято решение относительно Конституционной комиссии, на чем настаивал Ющенко, остается нерешенным и вопрос относительно министра иностранных дел.

Януковичу важно показать, что его политическая сила не является закрытой для диалога. Сам факт того, что эту встречу показали по телевидению, где все три ключевых политических фигуры в государстве сидят за одним столом, важен для каждого из игроков. Договорились или нет, это уже другой вопрос.

В любых переговорах очень важна психологическая атмосфера. Атмосфера этой встречи была достаточно напряженной. Это как в игре в преферанс, когда каждый подозревает, что возможна игра „в темную”. Могу сказать, что больше напряжения чувствовалось в Януковиче и Морозе.

Александр Дергачев, политолог: ПРЕЗИДЕНТУ НЕ УДАСТСЯ ДОГОВОРИТЬСЯ С ГРУППОЙ РЕВАНША Без сомнения, такие мероприятия нужны, они являются классикой политического процесса в демократических государствах. Другое дело, что на такой встрече должны были бы рассматривать координацию действий в вопросах совершенствования государственного курса, а не, скажем, разрешение спорных ситуаций, которые возникают между ветвями власти.

Встреча, безусловно, содержала элемент соперничества. Янукович акцентирует внимание на своей миротворческой роли, потому что не хотел бы, чтобы его политическую силу считали инициатором обострений, он заинтересован в сотрудничестве с Президентом. Но в его партии есть воинственные группы, которые через организационные и кадровые решения используют дыры в законодательстве. Спорное пространство все больше захватывается силой, которая получила преимущества благодаря изменениям к Конституции. Борьба за полномочия продолжается, и до консолидации еще далеко.

Уступки, безусловно, будут с обеих сторон, но нужно будет смотреть на принципиальные результаты. Тяжело судить о выигрышах и проигрышах на основе сегодняшних тактических договоренностей, в том числе и кадровых. Нам досталось тяжелое наследство противостояния последних двух лет, и нет оснований надеяться, что путь к компромиссу будет легким.

То, что происходит сейчас, можно назвать контролируемым конфликтом, в котором борьбы больше, чем взаимодействия. Президент в который раз предлагает идею конструктивного сотрудничества, но необходимо принять во внимание, что такое сотрудничество возможно лишь с частью коалиции. Коммунисты и так называемая „группа реванша” в Партии регионов на сотрудничество не настроены.

Галина Ключковская