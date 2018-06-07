Елена Полюхович пришла в УНИАН доказать, что она психически здорова

Я сказала дочери, что она самая смелая девочка в мире… Дети рисовали отца в образе Волдеморта… Когда посадили первого негодяя, начались разговоры о Березовском…

Вчера в УНИАН Елена Полюхович дала свою первую пресс-конференцию. Перед прессой также появился психолог Елена Гридковец, работавшая с ее детьми. Пришел и Артем Дегтярев – гражданский муж Елены, который возглавлял киевское представительство Фонда гражданских свобод, связанного с Борисом Березовским. (Деятельность Фонда последние восемь месяцев заморожена).

Причиной для проведения пресс-конференции стало то, что в следственном управлении прокуратуры настаивают на проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы для Елены Полюхович и ее детей. О том, что это готовится, сообщала пресса. Поскольку у Елены нет уверенности, что данная экспертиза будет объективной, а не станет показухой с заведомо «известным» результатом, она и вышла к средствам массовой информации. Она хотела, чтобы журналисты, задав ей вопросы и получив на них ответы, сами составили свое мнение о ее психике. Мать, семь месяцев добивавшаяся сначала возбуждения, а потом расследования дела против насильника своих детей, теперь апеллирует к прессе, чтобы доказать, что она – здорова.

Выступивший первым адвокат Елены Андрей Цыганков сказал, что данное действие (экспертиза) не предусмотрено Уголовным кодексом, что психиатрическая экспертиза по аспекту вменяемости проводится как возможность для привлечения лица к уголовной ответственности, а не для освидетельствования пострадавших. По большому счету, какая разница для правосудия – вменяемы ли дети, которые неоднократно подвергались насилию, если вина насильника доказана? Адвокат считает, что если процедура подготовки такой экспертизы запущена, то это свидетельствует о давлении на его клиентку и заангажированности следствия.

Ей задавали самые неудобные вопросы, но однозначно сочувственным тоном. Полуироничные вопросы позволили себе только журналисты из какого-то милицейского издания «Захисник»…

Публикуем ответы, показавшиеся нам наиболее интересными.

Елена Полюхович: Я СКАЗАЛА ДОЧКЕ – ТЫ САМАЯ СМЕЛАЯ ДЕВОЧКА НА СВЕТЕ

Вы спрашиваете, как на протяжении двух лет я не поняла, что мои дети подвергаются насилию? Если бы вы знали, сколько раз я уже отвечала себе на этот вопрос. И на этот вопрос я буду отвечать себе всю свою жизнь. Мои дети оказались намного смелее и намного мужественнее многих взрослых. Они переступили через стыд и страх. Они сделали то, на что многие из нас не были бы способны. Многие женщины, пережив изнасилование, не могут рассказать об этом мужу, друзьям, любимому. Когда моя дочь мне рассказала об этом, то я сказала, что она самая смелая девочка на свете. И я убеждена, что у меня самые смелые дети на свете.

Месяц назад не только Украина узнали о том, что произошло в моей семье… Я никогда не хотела, чтобы то, что произошло с моими детьми, стало известно. Но я вынуждена выйти перед телекамерами. Потому что бороться за своих детей приходиться публично. Потому что приходится принимать очень и очень жесткие удары. Учитывая, что в прессе появляются материалы, в которых имеется заведомо «установленный» диагноз моего здоровья и здоровья моих детей, у меня нет оснований полагать, что готовящаяся экспертиза будет объективной. Не так давно на сайте Народной самообороны (возглавляемой, министром внутренних дел Юрием Луценко) было опубликовано открытое письмо нардепа Екатерины Лукьяненко, которая попыталась поставить мне диагноз психического расстройства, объясняя тем, что якобы «мать сошла с ума от горя». Поскольку это не первая заметка о моем психическом состоянии, то я предполагаю, что гипотетическая экспертиза будет направлена против нас и никак не будет способствовать объективному и всестороннему расследованию.

В тоже время на меня продолжают осуществлять давление, мне предлагают отказаться от адвокатских услуг. Еще месяц назад я питала иллюзии, что дело может быть сдвинуто. А теперь ощущение, что меня загоняют в угол, становится все более устойчивым. Мне навязывают условия, рамки, за которые я не могу выходить.

Вы спрашиваете, как мы живем? Мы находимся под охраной СБУ. Я очень благодарна этим людям. Любая провокация, связанная с моей физической ликвидацией, будет сведена к минимуму. Но можно ли назвать эти условия, в которых мы живем жизнью? Мы можем выйти на улицу только в присутствии охраны, любая прогулка для нас – событие, мы четко знаем, к каким окнам в доме можно подходить, а какие являются идеальными для снайперов, мы очень четко знаем, как правильно задернуть шторы, как встать возле кухонной плиты, как правильно повернутся к окну. Нам всем пришлось очень повзрослеть за эти полгода.

Людмила Гридковец, кандидат психологических наук: ДЕТИ РИСОВАЛИ ОТЦА В ОБРАЗЕ ВОЛДЕМОРТА

Меня не интересуют политические игры. Меня в первую очередь интересуют дети. Я вытягивала детей Елены из достаточно сложного состояния. Психолог работает через чувства, образы, отслеживает психические реакции, то, что исходит из подсознания, изучает мимические реакции. То, что дети пережили большие травмы, не вызывает никаких сомнений. Дети попали ко мне в состоянии посттравматического стресса, или с посттравматическим синдромом. Ситуация ужесточалась еще и тем фактом, что кроме насилия была жесткая манипуляция со стороны отца. Она состояла в том, что он, сообщив детям, что мать неродная, пугал, что она откажется от них. Они не могли сказать маме, что происходит, потому что для них это была гарантированная потеря матери. У детей сформировалось недоверие к миру.

И пришлось работать, чтобы дать надежду, что мир может быть добрым, положительным, что существует добро, просто они попали в тяжелую ситуацию. Кроме того, важно, каким они рисовали образ отца. Большинство патологий, которые возникают в жизни, обусловлены родительской ролью. Волдеморт – это самый страшный образ из «Гарри Потера», имя которого нельзя произносить. Таким они рисовали отца. И пользовались только черными, мрачными цветами. И нам пришлось долго позитивировать образ отца, чтобы не осталось непрощения, – важно, чтобы ребенок простил и отпустил эту обиду, чтобы фактор непрощения не оставался на всю жизнь.

Их отец для меня такой же проблемный человек. Я пересмотрела много его статей, думаю, он, скорее всего, пережил подобную ситуацию в собственной семье. Возможно, мать отторгла его, и он переживал это все свою жизнь… Его педофилия – следствие гомосексуализма. Все это базировалось на гомосексуальной зависимости. Он задействовал обоих детей не потому, что второй ребенок имел ценность. Просто, если дети задействованы оба, то фактор разглашения сведен к минимуму. Дети никогда не расскажут, что с ними произошло. Хочу сказать, что уже через месяц нашей работы все изменились, дети заулыбались, они снова почувствовали, что живут.

Гражданский муж Елены: КОГДА ПОСАДИЛИ ПЕРВОГО НЕГОДЯЯ, НАЧАЛИСЬ РАЗГОВОРЫ О БЕРЕЗОВСКОМ

Вы спрашиваете, в каком я качестве тут присутствую? Мы были близки с Еленой еще до того, как она узнала обо всем. А когда узнала, то мы стали еще ближе. Фактически мы живем в гражданском браке и вместе переживаем все это.

Что касается Фонда гражданских свобод, к которому имеет отношение Борис Березовский… Как только первого негодяя, простите за эмоциональность, упекли и закрыли, то начались разговоры о Березовском... 19 октября нардеп Кармазин заявил, что хотел бы разобраться, чем занимается представительство Фонда гражданских свобод. Он также заявил, что я препятствовал деятельности какой-то лиги защиты. Это откуда звонили Лене и обещали ей, что будет «море крови», если она не заберет заявление. После этого я написал господину Кармазину письмо. Я указал, что работа представительства фонда заморожена, ответил на все вопросы. Кроме того, я дважды давал свидетельские показания следствию. И я готов в любое время встретиться с господином Кармазиным и ответить на все вопросы.

Но прошло больше месяца, и ни от господина Кармазина, ни от кого другого не пришло ответа. Есть временная следственная комиссия парламента, но и оттуда не было ни одного приглашения. Из чего я делаю выводы, что цель рассказов Кармазина – провокация и желание перевести дело в политическую плоскость.

Лана Самохвалова