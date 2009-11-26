Перед выборами активизируются радикальные молодежные группировки

В Чернигове активизируются радикальные молодежные группировки.

Об этом заявил корреспонденту УНИАН исполнительный директор Черниговского общественного комитета защиты прав человека Виктор ТАРАСОВ.

"В последнее время приходится констатировать, что ситуация в молодежной среде Чернигова не совсем отвечает идеям толерантности. Небольшой областной центр становится ареной противостояния молодежных экстремистских группировок правого и левого направления", - сказал он.

Так, по данным правозащитника, 6 ноября в Чернигове произошло столкновение между представителями молодежных движений националистического и антифашистского направлений, в результате которого несколько участников драки получили телесные повреждения. Милиция возбудила уголовное дело по ст. 296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины.

Также, отметил В.ТАРАСОВ, 19 ноября представители молодежного антифашистского движения («Антифа») провели в центре Чернигова марш памяти антифашиста Ивана „Костолома” Хуторского, убитого в Москве за три дня до этого. Молча, держа в руках свечи и баннеры с надписями «16 ноября убит нацистами», «Не забудем, не простим – 16.11.2009», антифашисты прошли по улицам города, раздавая листовки.

Кроме того, по информации В.ТАРАСОВА, 21 ноября состоялась другая массовая акция, которая была организована уже националистическими молодежными группировками. "Акция, которая собрала около 100 участников, сначала имела «миролюбивое» название „Марш за здоровый образ жизни”, о чем и были загодя проинформированы местные власти. Но среди лозунгов, с которыми никто бы не стал спорить (например: „Займись спортом” или «Здоровая молодежь - здоровое будущее!»), присутствовали ксенофобские и антисемитские лозунги, которые могут расцениваться как пропагандирующие расовую и национальную вражду", - сообщил В.ТАРАСОВ.

По его словам, закончилась акция митингом возле памятника Тарасу Шевченко, где были зачитаны требования националистов к нынешней власти, а уже в конце акции около 30 представителей «Антифы» в масках и с палками пытались внезапно атаковать колонну националистов. Только оперативные действия милиции позволили предотвратить кровопролитие. Бойцы спецподразделения «Беркут» рассеяли и частично задержали нападающих.

По имеющейся информации, на 28 ноября в Чернигове запланирована очередная массовая акция радикальных националистов в рамках так называемой «общенациональной кампании против нелегальной миграции». "К сожалению, приходится констатировать, что с приближением выборов некоторые политические силы будут активнее использовать антимигрантскую и ксенофобскую риторику, которая никоим образом не будет способствовать установлению принципов толерантности в молодежной среде", - подчеркнул В.ТАРАСОВ.